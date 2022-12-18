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Мортаделла – большая и вкусная колбаса из Италии

Мортаделла – большая и вкусная колбаса из Италии

Автор:
18 декабря 2022 16:48
Метки: италия   колбаса   мортаделла   
1342
18

Производство мортаделлы осуществляется по строго установленной рецептуре. В 1661 году кардинал Фарнезе принял закон о защите мортаделлы от подделок.

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Для изготовления используют охлажденную или замороженную свинину, которую перед тем, как смешать с другими ингредиентами, тщательно измельчают.

Затем в фарш добавляют кусочки высококачественного свиного сала, нарезанного сантиметровыми кубиками, и смесь из специй.

Полученную смесь расфасовывают. Оболочки для мортаделлы могут быть как натуральные, так и искусственные. На качество это особо не влияет.

Время приготовления зависит от размера, в первую очередь от диаметра колбасы, и может длиться от одного до нескольких часов.

Мортаделла считается готовой, когда температура ее сердцевины достигает 70 °С. После этого колбасу быстро охлаждают.

В 1876 году была создана организация Salsamentari, члены которой строго следили за соблюдением традиционных технологий изготовления колбасы.

Мортаделла может быть разных размеров. Большую есть интереснее.

В идеале настоящая мортаделла не должна содержать различные наполнители, ароматизаторы, искусственные красители, и консерванты.

Интересно, что мортаделла была одним из подарков на свадьбе Лукреции Борджиа и Альфонсо I.

Мортаделла относится к таким колбасам, о которых можно сказать — чем тоньше, тем вкусней.

Хотя подавать ее можно в любом виде — нарезанную обычным ножом, кубиками, как получится.

Мортаделла используется для приготовления многих блюд, пожалуй, самое распространенное — это обычная свежая булочка с кусочком колбасы внутри.

А можно есть и без булочки.

Источник:

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Метки: италия   колбаса   мортаделла   
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36  комментариев
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2k
Денис Ануфриев 6 часов назад
-Большому куску и рот радуется.(С)
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1k
Yow 15 минут назад
Cколько она хранится? Как быстро её надо съесть?
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4k
Za 39 минут назад
ГОСТ 23670-79
Докторская, что может быть лучше? )))
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10k
Леонович 56 минут назад
А мне наша эстонская нравится
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818
Гера 2 часа назад
Мортаделла, мортаделла, написал бы по нашему, Любительская :))
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9k
Barachek_Obachek 4 часа назад
Вот бы вгрызться в середину
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90k
parallax 4 часа назад
Нихрена она не вкусная. Советская "докторская" была в разы вкуснее.
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2k
DVPET 5 часов назад
То есть они делают нашу обычную "любительскую" просто большого размера, и считают это чем-то уникальным? Ну как дети
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11k
GMN 5 часов назад
Первый раз увидел её в Калабрии в 14м году. Очень удивился размерам)))
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9k
Григорий Бабкин 5 часов назад
В детстве была докторская по 2,20, а с салом, как эта, только обычного размера - Любительская, по 2,00. Терпеть её не мог, сало выковыривал, получая звездюлей от родителей - Жри, что дают.
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27k
Юрьевич 5 часов назад
Да, бутербродик можно нехилый запилить!
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63k
doker 5 часов назад
Под такую колбасу и батон соответственный нужен.

Где купить?
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370
KE2646 6 часов назад
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8k
Борис Карабанов 6 часов назад
"Я купила колбасу,
И в карман поло жила..."
_--------------------------
Какая страшная дороговизна у в Италии! 700-800 руб. Кг. колбасы. У нас в "Магните" прекрасная печеночная колбаса по 160 руб.кг.
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395
Knives22 Kostick 5 часов назад
А чего так скромно 1.7? Если уж врать так на полную.
"Денежная выплата. Сумма стипендии может немного отличаться от региона к региону. Например, студенты региона Лацио могут рассчитывать на стипендию в размере 5257 € это максимальная сумма выплаты за год обучения. В регионе Венето максимальная сумма стипендии в 2021 году составила 5264 €.
Обрати внимание, что итоговый размер стипендии может отличаться от максимальной. Например, студенты, прописанные в регионе, где поступают в университет (статус in sede), обычно претендуют на значительно меньшие суммы в регионе Венето это 1987 €."
И стипендию тебе будут выплачивать только если доходы не привышают 22к евро в год. Т.е. зарплата 1.8к , а ты на стипендию в 1.7к губу раскатал.
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877
РусланКрым 6 часов назад
Стоимость колбасы у нас и у них практически одинаковая, но зарплаты и у производителя и у продавца повыше наших будут... почему так?

вот осенью фоточку в Генуе сделал
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Виктор Апрель

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