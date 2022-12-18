Мортаделла – большая и вкусная колбаса из Италии

Производство мортаделлы осуществляется по строго установленной рецептуре. В 1661 году кардинал Фарнезе принял закон о защите мортаделлы от подделок.
Для изготовления используют охлажденную или замороженную свинину, которую перед тем, как смешать с другими ингредиентами, тщательно измельчают.
Затем в фарш добавляют кусочки высококачественного свиного сала, нарезанного сантиметровыми кубиками, и смесь из специй.
Полученную смесь расфасовывают. Оболочки для мортаделлы могут быть как натуральные, так и искусственные. На качество это особо не влияет.
Время приготовления зависит от размера, в первую очередь от диаметра колбасы, и может длиться от одного до нескольких часов.
Мортаделла считается готовой, когда температура ее сердцевины достигает 70 °С. После этого колбасу быстро охлаждают.
В 1876 году была создана организация Salsamentari, члены которой строго следили за соблюдением традиционных технологий изготовления колбасы.
Мортаделла может быть разных размеров. Большую есть интереснее.
В идеале настоящая мортаделла не должна содержать различные наполнители, ароматизаторы, искусственные красители, и консерванты.
Интересно, что мортаделла была одним из подарков на свадьбе Лукреции Борджиа и Альфонсо I.
Мортаделла относится к таким колбасам, о которых можно сказать — чем тоньше, тем вкусней.
Хотя подавать ее можно в любом виде — нарезанную обычным ножом, кубиками, как получится.
Мортаделла используется для приготовления многих блюд, пожалуй, самое распространенное — это обычная свежая булочка с кусочком колбасы внутри.
А можно есть и без булочки.
Источник:
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Докторская, что может быть лучше? )))
Всё пытаетесь мантру про образцово правильную Европу впихнуть?
Не надоело?
Где купить?
И в карман поло жила..."
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Какая страшная дороговизна у в Италии! 700-800 руб. Кг. колбасы. У нас в "Магните" прекрасная печеночная колбаса по 160 руб.кг.
"Денежная выплата. Сумма стипендии может немного отличаться от региона к региону. Например, студенты региона Лацио могут рассчитывать на стипендию в размере 5257 € это максимальная сумма выплаты за год обучения. В регионе Венето максимальная сумма стипендии в 2021 году составила 5264 €.
Обрати внимание, что итоговый размер стипендии может отличаться от максимальной. Например, студенты, прописанные в регионе, где поступают в университет (статус in sede), обычно претендуют на значительно меньшие суммы в регионе Венето это 1987 €."
И стипендию тебе будут выплачивать только если доходы не привышают 22к евро в год. Т.е. зарплата 1.8к , а ты на стипендию в 1.7к губу раскатал.
А теперь вернёмся к нашим колбасам. Вы говорите, что наш героический народ эрзац-говном кормят? Как только язык поворачивается! Вот, например, в "Пятёрочке" есть даже паштет из гусиной печени по цене всего 70 руб. за баночку 325 гр.. Бери, народ, кушай фуагра столовой ложкой! А Вы говорите, плохо живём. Пересчитываем стоимость недорогого кошачьего корма, типа, "Феликс", на кг., Получается... получается.... фигня какая-то получается - кошачий корм дороже фуагра... Ну, да, говном народ кормят... А как иначе жить без таких колбас и паштетов пенсионеру с пенсией в 14,5 тыс.? Вот, и идет власть навстречу народу с распростёртыми объятиями: "Нет денег? Вот, вам продукты под ваши доходы и не нойте о высоких ценах!"
вот осенью фоточку в Генуе сделал
Вот видишь как бывает, когда задаешь правильные вопросы
Сейчас спрошу сестру, она в Италии уже лет 5 живёт.
Жиденький вброс, вот твой уровень