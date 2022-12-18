Мортаделла – большая и вкусная колбаса из Италии

Для изготовления используют охлажденную или замороженную свинину, которую перед тем, как смешать с другими ингредиентами, тщательно измельчают.

Затем в фарш добавляют кусочки высококачественного свиного сала, нарезанного сантиметровыми кубиками, и смесь из специй.

Полученную смесь расфасовывают. Оболочки для мортаделлы могут быть как натуральные, так и искусственные. На качество это особо не влияет.

Время приготовления зависит от размера, в первую очередь от диаметра колбасы, и может длиться от одного до нескольких часов.

Мортаделла считается готовой, когда температура ее сердцевины достигает 70 °С. После этого колбасу быстро охлаждают.