Почему Италия всё никак не построит мост на Сицилию?

В XXI веке проблема сооружения мостов кажется не актуальной. Однако если взглянуть на Италию, правители которой уже 150 лет раздумывают как соединить материковую Калабрию с островной Сицилией, можно понять, что все не так однозначно.
Ежедневно навигацию через узкий Мессинский пролив длиной всего 3 км обеспечивает паром. И в ближайшие годы вряд ли что-то изменится.
Почему же Италия, которую нельзя упрекнуть в технической отсталости, столько лет не может решить этот вопрос?
История создания первого моста
Об особенностях географического положения и неприступности Сицилии было известно еще во времена Великой Римской империи. Колонизированный греками и финикийцами остров в самом сердце Средиземноморья в середине III века до н.э. стал причиной многолетнего противостояния римской власти и Карфагена. Главной проблемой для римских легионов была его удаленность от континентальной части.
Находчивые завоеватели в 251 г до н.э. решили построить понтонный мост через своенравный Мессинский пролив. Нехитрое сооружение из скрепленных веревками бочек, лодок и досок позволило легионерам быстро достичь берегов Сицилии и, заручившись поддержкой Сиракуз, заставить греческих колонистов покориться. По временной переправе победители возвращались домой с трофеями, в числе которых было 120 слонов! Но после блестящей победы переправу пришлось разрушить, поскольку она блокировала движение судов.
Идеи технических решений
Современная история решения вопроса строительства моста началась в 1870 году с момента образования Итальянского государства. Талантливые инженеры предлагали различные технически обоснованные проекты, ни один из которых не был реализован.
В 1969 году правительство Италии организовало международный конкурс на разработку лучшей идеи. Среди прочих проектов сооружений предлагалось строительство вантовых и подвесных мостов, а также подводных и прорубленных в скальной породе туннелей. Увы, победитель конкурса так и не был объявлен.
В чем сложность?
- Чтобы понять суть проблемы, нужно комплексно оценивать все факторы, делающие строительство моста практически невозможным. На это есть несколько причин. Глубина пролива со сложным рельефом дна в самых высоких его точках составляет от 70 до 100 метров. Чтобы обеспечить бесперебойную навигацию судов, потребуется возвести очень мощные опоры высотой до 200 метров! Опять же остается непонятным каким образом распределять между ними нагрузку.
- Ситуацию усугубляют мощные течения со скоростью до 10 км/ч, образующие водовороты в Мессинском проливе.
- Близость вулкана Этны и тектонические разломы плит на месте пролива — причины частых землетрясений магнитудой до 7.1 баллов в Италии. Высокая сейсмическая активность ставит под сомнение, что огромные опоры помимо нагрузки выдержат натиск природной стихии. Мощное землетрясение 1908 года унесло жизни более 40 000 жителей Мессины и спровоцировало сильнейшее цунами. Поэтому сейсмоопасность нельзя недооценивать.
- Скалистые берега с обеих сторон затрудняют прокладку подъездных путей. Кроме того, нет никакой гарантии, что при сооружении подвесного моста горные породы выдержат его вес.
- Отсутствие целенаправленного финансирования. Местное население уже привыкло к регулярным «стартам» грандиозных проектов, которые правительство Италии раз за разом сворачивает на стадии изучения потенциального места возведения. За годы попыток это стало уже отработанной схемой, когда власти выделяют бюджет на строительство, осваивают его, а затем признает нецелесообразным. Речь идет об очень крупных суммах, и неудивительно, что они привлекают всех желающих поживиться, не выдавая результат.
Поэтому Апеннинский полуостров и Сицилия сохраняют дистанцию, как и много лет назад, а многомиллионное население продолжает пользоваться услугами паромных перевозчиков. А тема строительства многострадального моста уже стала притчей во языцех.
Есть мнение, что главная причина невозможности его возведения заключается не в технических аспектах. Инженерное сооружение затронуло бы интересы многих влиятельных людей, в т.ч. и сицилийской мафии, которая не желает усиления контроля со стороны властей. Поэтому все проекты мостов и туннелей пока остаются лишь призраками.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Автор вообще путает длину и ширину. А длина-то 33 км...