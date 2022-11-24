Почему Италия всё никак не построит мост на Сицилию?

Ежедневно навигацию через узкий Мессинский пролив длиной всего 3 км обеспечивает паром. И в ближайшие годы вряд ли что-то изменится.

Почему же Италия, которую нельзя упрекнуть в технической отсталости, столько лет не может решить этот вопрос?

История создания первого моста

Об особенностях географического положения и неприступности Сицилии было известно еще во времена Великой Римской империи. Колонизированный греками и финикийцами остров в самом сердце Средиземноморья в середине III века до н.э. стал причиной многолетнего противостояния римской власти и Карфагена. Главной проблемой для римских легионов была его удаленность от континентальной части.