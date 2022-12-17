Интересные снимки известных людей

Автор:
17 декабря 2022 21:39
Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Палычу привет!
Интересного просмотра!
1.
Юрий Никулин, Фрунзик Мкртчян и Евгений Моргунов на съемках фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».
2.
Наталья Варлей на международном кинофестивале «Золотой Дюк», проходящем в Одессе, 1990 год.
3.
Балерина Илзе Лиепа и ее мать Маргарита Жигунова с первым номером журнала «Бурда Моден» на русском языке, 1987 год
4.
Юрий Никулин в своей гримёрке.
5.
Никита Михалков, 1977 год
6.
Советский и российский актёр Виктор Раков в молодости.
7.
Вера Глаголева со своей мамой Галиной Наумовной и старшим братом Борисом, 1960-е годы
8.
Виктор Цой с женой Марьяной, 1986 год.
9.
Ирина Алферова и Александр Абдулов с дочерью Ксюшей дома, 1984 год
10.
Владимир Высоцкий и Савелий Крамаров на съёмках фильма «На завтрашней улице», Юрмала, 1964 год.
11.
Илья Резник с сыном Максимом, 1982 год
12.
Елена Яковлева и Денис Карасев в фильме «Русская рулетка», 1990 год
13.
Марина Неёлова, Алиса Фрейндлих и Галина Соколова в спектакле театра «Современник» «Вишневый сад», 1979 год
14.
Кай Метов во время службы в армии, 1983 год.
15.
Маргарита Володина, 1974 год
16.
Эвелина Бледанс со своей сестрой Майей.
17.
Юрий Гальцев с другом, 1981 год
18.
Олег Меньшиков, Евдокия Германова, Марина Зудина и Ингеборга Дапкунайте.
19.
Ольга Остроумова в гримерке перед выходом на сцену, 1973 год
21.
Ирина Понаровская на премьере шоу-программы «Все сначала» в Государственном Центральном концертном зале, 1988 год
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