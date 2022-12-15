Хельмут Штребль – самый сухой бодибилдер в мире

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Гельмут Штребль — австрийский бодибилдер и фитнес-модель, который получил прозвище "человек-рельеф" из-за своих четко очерченных мышц. Он похож на живую скульптуру, ходячую анатомическую модель, на которой видно, как сокращается каждое волокно мышц под кожей.
Сейчас Хельмуту Штреблю 54 года и он уже не в своей лучшей физической форме, но по-прежнему выглядит лучше, чем 99,9% мужчин, и по-прежнему активно участвует в фитнес-жизни.
Фотографии человека-рельефа гуляют по Сети уже не менее пяти лет, регулярно становясь вирусными в соцсетях.
В одном из очень немногих интервью, которые он когда-либо давал, Хельмут Штребль сказал, что начал поднимать тяжести, когда был 12-летним "тощим слабаком и легкой добычей для хулиганов", чтобы защитить себя. Его вдохновил одноклассник, которого он назвал "машиной из мышц", и он начал тренироваться с двумя бутылками стирального порошка, наполненными водой, в качестве утяжелителей.
Только в 16 лет у него появилась возможность ходить в настоящий спортзал, но его дисциплина и сосредоточенность на цели стать фитнес-моделью начали быстро приносить впечатляющие результаты.
У Хельмута был очень методичный подход к тяжелой атлетике, он заранее планировал различные тренировки для каждой группы мышц, а также очень подробно планировал свое питание.
Чтобы выглядеть так рельефно, как на этих фотографиях, Хельмут Штребль "сушился", снижая уровень жира в организме до 4-5 процентов.
Это очень мало и очень труднодостижимо. Но спортсмен считал это достойной жертвой ради результата, к которому стремился.
Он не самый мускулистый бодибилдер в мире. Но он определенно находится в своей собственной лиге и его мало с кем можно сравнить. Крутой дядька!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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