Хельмут Штребль – самый сухой бодибилдер в мире

В одном из очень немногих интервью, которые он когда-либо давал, Хельмут Штребль сказал, что начал поднимать тяжести, когда был 12-летним "тощим слабаком и легкой добычей для хулиганов", чтобы защитить себя. Его вдохновил одноклассник, которого он назвал "машиной из мышц", и он начал тренироваться с двумя бутылками стирального порошка, наполненными водой, в качестве утяжелителей.