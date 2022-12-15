FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3130 постов • 431 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Спорт
Хельмут Штребль – самый сухой бодибилдер в мире

Хельмут Штребль – самый сухой бодибилдер в мире

Автор:
15 декабря 2022 17:19
Сообщество : Спорт
Метки: Сушка тела   Хельмут Штребль   бодибилдер   бодибилдинг   во дает   интересно   крутые мышцы   мускулатура   спортсмен   фитнес   
1633
8
1
Гельмут Штребль — австрийский бодибилдер и фитнес-модель, который получил прозвище "человек-рельеф" из-за своих четко очерченных мышц. Он похож на живую скульптуру, ходячую анатомическую модель, на которой видно, как сокращается каждое волокно мышц под кожей.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Сушка тела   Хельмут Штребль   бодибилдер   бодибилдинг   во дает   интересно   крутые мышцы   мускулатура   спортсмен   фитнес   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
72k
Viktor 39 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
11k
paranoid 4 минуты назад
Даже интересно сколько он проживет, если не случится что-то внезапное.
Пока учёные говорят что лучший способ продления жизни - снижение калорий в пище. Этот чувак явно знает толк в их подсчёте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
signabk 10 минут назад
фубля
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
wild cat 17 минут назад
ужоснах!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Нейтрино 18 минут назад
Немцы психи вообще. Андреас Мюнцер некоторое время ранее славился тем же, к сожалению почил. Круто конечно, но блин, сушка и так самый сложный этап в этом спорте и сидеть на ней чаще чем нужно ой как не рекомендуется. Да и потом, открой любой кач журнал, там все такие на пике сушки, а встретишь на улице, или в зале и вот: заплывший боров на массе)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
90k
parallax 24 минуты назад
Похож на экспонат выставки Гунтера фон Хагенса.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
a_komolow Полчаса назад
Куча мяса
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
иванов дмитрий Полчаса назад
Боюсь , для здоровья это не айс (
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Snork Snorkoff 39 минут назад
странный смысл жизни, не понимаю..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57
Охотник 44 минуты назад
"с двумя бутылками стирального порошка"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Антон 52 минуты назад
Ну фиг его знает, стрёмно выглядит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

87714



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Популярный Ам Ням добрался и до нас
Популярный Ам Ням добрался и до нас
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 декабря
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 декабря
Набирающие популярность в сообществах
Скумбриевидный гидролик: Опасная Амазонка. Саблезубая рыба, которая охотится на пираний и протыкает жертв насквозь
Скумбриевидный гидролик: Опасная Амазонка. Саблезубая рыба, которая охотится на...
Проблемы с переносом букв
Проблемы с переносом букв
DOOM запустили на ёлочной игрушке (видео)
DOOM запустили на ёлочной игрушке (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Удачно в кафе сходили

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#забавно#факты#дтп#люди#дети#авто аварии#красота#Китай
#Юмор#Прикол#позитив#автомир#животные#Россия#Приколы#Ynews#картинки#удивительно
#интересно#история#автомобили#подборка#фотографии#аварии#улыбнуло#Жизнь#кино#Москва
Удобный и дружелюбный: о цифровизации транспорта по всей России Удобный и дружелюбный: о цифровизации транспорта по всей России Качай жопу, а не расти пузо! Интенсивные тренировки могут выработать отвращение к жирной еде Качай жопу, а не расти пузо! Интенсивные тренировки могут выработать отвращение к жирной еде 12 случаев, когда известные спортсмены появлялись в фильмах и сериалах 12 случаев, когда известные спортсмены появлялись в фильмах и сериалах Бодибилдерша призналась, что ее мускулистое тело пугает людей Бодибилдерша призналась, что ее мускулистое тело пугает людей Как выглядит муж женщины-качка Натальи Кузнецовой Как выглядит муж женщины-качка Натальи Кузнецовой 8 актеров до и после того, как их позвали сниматься в фильмах Marvel 8 актеров до и после того, как их позвали сниматься в фильмах Marvel

На что жалуетесь?

Вернуться