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Бодибилдерша призналась, что ее мускулистое тело пугает людей

Бодибилдерша призналась, что ее мускулистое тело пугает людей (15 фото)

Автор:
22 сентября 2020 09:51
Сообщество : Спорт
Метки: бодибилдерша   бодибилдинг   качок   мускулатура   мускулы   накачанная женщина   спорт   спортсменка   
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38-летняя Оксана Пиари родилась в России, а сейчас живет во Флориде (США). Она начала заниматься бодибилдингом еще во время учебы в колледже и переехала в Америку, чтобы участвовать в профессиональных соревнованиях. В прошлом году она выиграла чемпионат Северной Америки, став первой россиянкой, добившейся такой победы.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бодибилдерша   бодибилдинг   качок   мускулатура   мускулы   накачанная женщина   спорт   спортсменка   
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17  комментариев
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7k
Uron 2 часа назад
"Оксана признается, что ее телосложение иногда пугает людей"
вот ни секунды не буду с этим спорить!
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3k
Roninsamuray 11 минут назад
Многие представители животного мира надуваются, меняя свои размеры, чтобы пугать окружающих. На фото Андрей Драчев был чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу. Он тоже думал, что все боятся его телосложения. Погиб в уличной драке, в которой, его раздутые мышцы оказались бесполезны.
Многие представители животного мира надуваются, меняя свои размеры, чтобы пугать окружающих. На фото Андрей Драчев был чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу. Он тоже думал, что все боятся его телосложения. Погиб в уличной драке, в которой, его раздутые мышцы оказались бесполезны.
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3k
Roninsamuray Минуту назад
Пауэрлифтер Михаил Кокляев. Также живой пример того, как их сознание искаженно воспринимает окружающую объективную реальность, - он всерьез возомнил. что сможет победить бойца ММА за счет своих прохимиченных мышц. Бой закончился плачевно для качка, и все другие качки, ожидавшие чуда, были очень огорчены.

Пауэрлифтер Михаил Кокляев. Также живой пример того, как их сознание искаженно воспринимает окружающую объективную реальность, - он всерьез возомнил. что сможет победить бойца ММА за счет своих прохимиченных мышц. Бой закончился плачевно для качка, и все другие качки, ожидавшие чуда, были очень огорчены.
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2k
Frank Borman 57 минут назад
Как называется россияненка, занимающаяся бодибилдингом?
Арни без пениса.
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10k
Yasen_Perec 59 минут назад
--- ее мускулистое тело пугает людей ---

Т.е. с рожей у неё всё нормально?!
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38k
Raush Час назад
Между соревнованиями, когда не пересушены, то еще можно на это смотреть, но в сухом виде не воспринимается как женщина...
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157
Slava Gvaberidze Час назад
Влад: Папу не видел?
Илья: Которого?
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16k
SerGProS Час назад
Про такую можно сказать:"она б мне вдула.."
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4k
ZiDAN10 2 часа назад
"Для меня бодибилдинг - это, прежде всего, способ оставаться красивой и здоровой", - говорит она.

Серьёзно????
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32k
dima423 2 часа назад
стремно что у них рожи становятся мужскими когда они так сильно качаются...
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493
Дмитрий Грачёв dima423 16 минут назад
Это от анаболических стероидов, мужские гормоны. Мужебаб получается.
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12k
Hairy. dima423 14 минут назад
Тестостерон баб превращает в мужиков. Нельзя бабам химичить, никак нельзя.
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7k
krivsan 2 часа назад
Бодибилдерша призналась, что ее мускулистое тело пугает людей
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7k
krivsan 2 часа назад
слава Богу,что Оксана живет во Флориде
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1k
kiber 2 часа назад
Нормальная женщина была ведь. Была.
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10k
P.F. 2 часа назад
Бодибилдерша призналась, что ее мускулистое тело пугает людей
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1k
SSD 2 часа назад
пугает людей (с)
...кто бы мог подумать))) А на что она рассчитывала то? ...яб сам в штаны наложил... Чучело какое то)
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