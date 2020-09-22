Бодибилдерша призналась, что ее мускулистое тело пугает людей

"Для меня бодибилдинг - это, прежде всего, способ оставаться красивой и здоровой", - говорит она.

Оксана познакомилась со своим мужем, 34-летним Артемом, в спортзале колледжа, и сошлись на почве общего увлечения. Сначала она занималась бодифитнесом, а затем, в 2013 году, перешла на классический женский бодибилдинг - мышцы стали слишком большими для прежней категории.



В бодибилдинге Оксана сделала невероятно успешную карьер, заняв третье место на чемпионате Европы в 2013 году, взяв Гран-при NPC Флориды в 2016 году и второе место на знаменитом Arnold Classic в 2019 году. В прошлом году она также выиграла чемпионат Северной Америки, став первой россиянкой, добившейся этого.