Бодибилдерша призналась, что ее мускулистое тело пугает людей

38-летняя Оксана Пиари родилась в России, а сейчас живет во Флориде (США). Она начала заниматься бодибилдингом еще во время учебы в колледже и переехала в Америку, чтобы участвовать в профессиональных соревнованиях. В прошлом году она выиграла чемпионат Северной Америки, став первой россиянкой, добившейся такой победы.
Оксана - профессиональный бодибилдер. Она тренируется по три часа в день и занимается только силовыми тренировками. Эта женщина много трудилась для того, чтобы создать такое мускулистое тело. Физкультурой и спортом Оксана увлеклась еще будучи студенткой колледжа в Ставрополе, но тогда она еще не помышляла о карьере бодибилдера. Однако именно так и случилось.
У Оксаны есть муж и двое сыновей, муж разделяет увлечение жены и тоже занимается спортом. Оксана признается, что ее телосложение иногда пугает людей, но она намерена доказать, что женщины-бодибилдеры не монстры, а обычные женщины, только сильнее.
"Для меня бодибилдинг - это, прежде всего, способ оставаться красивой и здоровой", - говорит она.
Оксана познакомилась со своим мужем, 34-летним Артемом, в спортзале колледжа, и сошлись на почве общего увлечения. Сначала она занималась бодифитнесом, а затем, в 2013 году, перешла на классический женский бодибилдинг - мышцы стали слишком большими для прежней категории.
В бодибилдинге Оксана сделала невероятно успешную карьер, заняв третье место на чемпионате Европы в 2013 году, взяв Гран-при NPC Флориды в 2016 году и второе место на знаменитом Arnold Classic в 2019 году. В прошлом году она также выиграла чемпионат Северной Америки, став первой россиянкой, добившейся этого.
Оксана познакомилась со своим мужем, 34-летним Артемом, в спортзале колледжа, и сошлись на почве общего увлечения. Сначала она занималась бодифитнесом, а затем, в 2013 году, перешла на классический женский бодибилдинг - мышцы стали слишком большими для прежней категории.
В бодибилдинге Оксана сделала невероятно успешную карьер, заняв третье место на чемпионате Европы в 2013 году, взяв Гран-при NPC Флориды в 2016 году и второе место на знаменитом Arnold Classic в 2019 году. В прошлом году она также выиграла чемпионат Северной Америки, став первой россиянкой, добившейся этого.
Можно сказать, у этих людей общая страсть - к мускулам
Семья переехала во Флориду в 2016 году.
Успех: в 2019 году Оксана выиграла чемпионат Северной Америки, став первой россиянкой, добившейся этого
Правда, иногда случаются казусы: как-то в спортзале к ней подошел мужчина и спросил, действительно ли она женщина
Люди реагируют по-разному: кто-то хвалит и расспрашивает об образе жизни и режиме тренировок, а кто-то молчит, разглядывает или закатывает глаза. "Они просто боятся, - говорит Оксана. - Вот почему я всегда стараюсь улыбаться и быть дружелюбной, чтобы показать людям, что женщины-бодибилдеры - это не монстры и звери, а матери и жены - просто с более сильным телом".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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вот ни секунды не буду с этим спорить!
Арни без пениса.
Т.е. с рожей у неё всё нормально?!
Илья: Которого?
Серьёзно????
...кто бы мог подумать))) А на что она рассчитывала то? ...яб сам в штаны наложил... Чучело какое то)