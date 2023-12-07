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В Совфеде назвали дату выборов президента России

В Совфеде назвали дату выборов президента России

Автор:
07 декабря 2023 12:37
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Валентина Матвиенко   Россия   Совфед   выборы президента   голосование   постановление   
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Они пройдут 17 марта 2024 года.

Верхняя палата парламента 7 декабря назначила проведение выборов президента России. Согласно постановлению Совета Федерации, они пройдут 17 марта. Отмечается, что решение было принято единогласно, за него проголосовали 162 сенатора. Постановление Совфеда уже вступило в силу. Это означает, что старт избирательной кампании уже начался.


Глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас добавил, что у Центризбиркома (ЦИК) России есть 10 дней, чтобы принять решение о возможном многодневном проведении голосования.

Председатель ЦИК Элла Панфилова в ходе выступления в Совфеде заявила, что успешное проведение выборов станет гарантом укрепления страны. Она добавила, что впервые выборы в России пройдут в "в столь токсичной геополитической обстановке".


Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, комментируя решение сенаторов, заявила, что от выборов зависит "успешность российского ответа на главные вызовы времени". По её словам, на предстоящие выборы будут обращены взоры всех стран, поскольку Россия — один из главных архитекторов глобального будущего. Также Матвиенко отметила, что главная цель государства — оправдать доверие граждан и не допустить при проведении голосования ни малейших нарушений, провокаций или халатности.


"Предстоящие выборы – исторические, они определяют вектор нашего развития и путь в крутое время титанических изменений для всего человечества.

Сейчас такая внутренняя легитимность, доверие людей к результатам голосования для нас важнее всего. Наш долг - такую легитимность гарантировать. Именно это имеет для нас значение, а не уже заранее составленные доклады ангажированных иностранных организаций, которые обязательно попытаются дискредитировать наши выборы, они нам уже давно неинтересны", — заявила спикер Совфеда.

Известно, что Владимир Путин пока не объявлял о своём участии в предстоящих выборах. По словам Дмитрия Пескова, президент ещё не принял решение о выдвижении своей кандидатуры. О своих планах он сообщит, скорее всего, в конце 2023 года.

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Метки: Валентина Матвиенко   Россия   Совфед   выборы президента   голосование   постановление   
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16  комментариев
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148
ruslan d 2 часа назад
мммм... Интрига
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479
Андрей Граф 3 минуты назад
Я за Путина)))
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12k
Владимир Полчаса назад
Сколько скулежа хохлятского. Диктатор в тоталитарном мордоре, выборы проводит. А в свободной, демократической стране где живут эльфы, не проводят. Ничего не перепутал? Чубатаны трезубожопые к вам вопрос.
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17k
Марина 41 минуту назад
А можно всех посмотреть?
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92k
Дед Степан Час назад
Теперь заживём!
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3k
веселый просто Час назад
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225
Ли Харви Освальд Час назад
Да и х.у.й с ними, Zалупоголовые выберут кого скажут, остальные для статистической погрешности
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39
Косис Гудронис Час назад
Сразу назначить царем, нахера выборы? Кого смешить?
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0
bazookaDrive 2 часа назад
голосуем за Путина, чё тут думать-то. Как будто есть другие варианты, которые потянут текущую ситуацию
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6k
pinbalist 2 часа назад
"Наш долг - такую легитимность гарантировать". Думается что единственное что вы можете гарантировать - отсутствие легитимности.
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304
Серега 2 часа назад
Даже оппозиция понимает,что это пустая трата средств,так сегодня необходимых стране.Можно даже ставки делать,70 % или 80 % он наберет.А может и все 90 %.И в Чечне, 110 % или 120 %.
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68
aleksey090 Серега 45 минут назад
80% набирал когда 10-15% население ходило голосовало, а теперь + еще интернет голосование, а там вообще чудеса могут быть
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10k
SuperTroll 2 часа назад
Вот 18 марта доллар можно будет отпустить в свободное плаванье, хоть по 500 руб. и ключевую ставку ЦБ тоже. Ипотека под 30% ништяк будет
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106
piharev1 2 часа назад
перевыборы
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9k
Бритва 2 часа назад
...к власти придёт могущественный император, способный совладать с бюрократами
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