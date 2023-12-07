В Совфеде назвали дату выборов президента России

Они пройдут 17 марта 2024 года.
Верхняя палата парламента 7 декабря назначила проведение выборов президента России. Согласно постановлению Совета Федерации, они пройдут 17 марта. Отмечается, что решение было принято единогласно, за него проголосовали 162 сенатора. Постановление Совфеда уже вступило в силу. Это означает, что старт избирательной кампании уже начался.
Глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас добавил, что у Центризбиркома (ЦИК) России есть 10 дней, чтобы принять решение о возможном многодневном проведении голосования.
Председатель ЦИК Элла Панфилова в ходе выступления в Совфеде заявила, что успешное проведение выборов станет гарантом укрепления страны. Она добавила, что впервые выборы в России пройдут в "в столь токсичной геополитической обстановке".
Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, комментируя решение сенаторов, заявила, что от выборов зависит "успешность российского ответа на главные вызовы времени". По её словам, на предстоящие выборы будут обращены взоры всех стран, поскольку Россия — один из главных архитекторов глобального будущего. Также Матвиенко отметила, что главная цель государства — оправдать доверие граждан и не допустить при проведении голосования ни малейших нарушений, провокаций или халатности.
"Предстоящие выборы – исторические, они определяют вектор нашего развития и путь в крутое время титанических изменений для всего человечества.
Сейчас такая внутренняя легитимность, доверие людей к результатам голосования для нас важнее всего. Наш долг - такую легитимность гарантировать. Именно это имеет для нас значение, а не уже заранее составленные доклады ангажированных иностранных организаций, которые обязательно попытаются дискредитировать наши выборы, они нам уже давно неинтересны", — заявила спикер Совфеда.
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Известно, что Владимир Путин пока не объявлял о своём участии в предстоящих выборах. По словам Дмитрия Пескова, президент ещё не принял решение о выдвижении своей кандидатуры. О своих планах он сообщит, скорее всего, в конце 2023 года.
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