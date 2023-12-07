В Совфеде назвали дату выборов президента России

Верхняя палата парламента 7 декабря назначила проведение выборов президента России. Согласно постановлению Совета Федерации, они пройдут 17 марта. Отмечается, что решение было принято единогласно, за него проголосовали 162 сенатора. Постановление Совфеда уже вступило в силу. Это означает, что старт избирательной кампании уже начался.

Глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас добавил, что у Центризбиркома (ЦИК) России есть 10 дней, чтобы принять решение о возможном многодневном проведении голосования.