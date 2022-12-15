FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7696 постов • 798 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Странный парк скульптур в Ирландии, который наводит ужас

Странный парк скульптур в Ирландии, который наводит ужас

Автор:
15 декабря 2022 10:08
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   ирландия   парк   скульптура   странности   ужас   фото   
191
12

Как выглядит парк для медитаций, куда лицам моложе 28 лет вход запрещен.

Называется он Victoria's Way, и скульптуры тут на первый взгляд будто созданы кем-то с больным воображением. Так что же натолкнуло владельца парка на таких чудищ?

Создатель парка — Виктор Лангхельд (Victor Langheld), по его словам, этот парк создан для медитаций. Казалось бы, как можно медитировать в окружении таких монстров? Но Виктор уверен, что можно, главное знать, когда сюда приходить. Дело в том, что это не просто парк для прогулок, у него есть определенная целевая аудитория — люди старше 28 лет.

×
×

Так почему же такой возрастной ценз? Во-первых, владельцу не нравилось, что в парк приходят люди со своими детьми. Согласитесь, прогулка тут — это весьма странное развлечение для семей. Вторая причина — сад скульптур был создан для людей, у которых начался кризис. По задумке Виктора, сюда нужно приходить для самопереоценки, чтобы подумать о своей собственной реализации и вдохновиться на новый этап в жизни. Если все пройдет успешно, то из парка гость выйдет просветленным и прозревшим на новые свершения.

Так что же выступает в качестве духовной пищи в Victoria's Way? Жутковатые скульптуры, каждая из которых имеет свой смысл. Всего скульптур четырнадцать, и от некоторых мурашки по коже. Начинается все еще на входе в парк: он выглядит как зубатый туннель vagina dentata, который охраняют змеи. Удивляетесь такому внешнему виду?

На самом деле этот образ популярен в мировой мифологии, встречается у народов Индии, Юго-Восточной Азии, Южной Америки и даже у коренных народов российского севера.

Следующая скульптура не менее эпична: это ребенок, рождающийся из человеческого кулака, возможно, гниющего, так как отчетливо видны костяшки пальцев. Конечно, это символ начала человеческого пути.

Еще один жуткий образ — женщина, кормящая грудью ребенка. Одна нога у нее покрыта чешуей, и она словно отталкивает и одновременно притягивает к себе ребенка. Смысл вполне понятен — отделение дитя от матери, становление личности.

Неподалеку от женщины находится мужчина, рассекающий себя надвое. На его мече надпись «create or», что дословно переводится как «создать или…». Скульптура тоже посвящена самоопределению: нужно следовать своей цели и идее. Естественно, цель человеческого существования всегда сопряжена с психическими и физическими муками.

Статуи, полные боли, на этом не заканчиваются: есть еще страшный лодочник, судно которого идет ко дну озера, покрытого зелеными водорослями. Лицо лодочника искажено от боли и мук, он символизирует выгорание.

Сам Виктор Лангхельд говорит, что центральная скульптура парка — это палец, на котором красуется надпись: «Создать или умереть». Здесь вы вольны сами додумать, какой именно это палец.

Еще одна скульптура — истощенный Будда. Он сидит в позе лотоса в предельной концентрации в поисках своего пути.

Остальные статуи выглядят весьма безобидно: вот Nirvana Man, и он на пути к просветлению.

Следующая — Lord Shiva, сидящий с закрытыми глазами посреди пруда. Похоже, он нашел свой путь и спокойно движется по нему. Статуя символизирует зрелого человека, который смог осознать свою жизнь.

Ну а остальные статуи полны оптимизма: это Ганапати в совершенно разных позах. В индуизме этого бога изображали с головой слона, он символизирует мудрость и благополучие. Ганеша, как еще называют этого бога, один из главных в индуизме, в парке его девять воплощений: он играет на музыкальных инструментах, читает и выглядит так, будто познал дзен. Собственно, как и положено богу благополучия.

Идея Victoria's Way в том, что после прогулки среди этих статуй, полных противоречий и контрастов, на гостей снизойдет озарение и просветление. Ну а что, если этого не случится? Остается надеяться, что посетители перешагнули через кризис среднего возраста и уже нашли себя.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: в мире   ирландия   парк   скульптура   странности   ужас   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
71k
Доктор Джонс 10 минут назад
Этот парк не для медитации, а для тек у кого запор...
И эту "скульптуру" туда же установите:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

451788



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Однокнопочный вызов друзьям
Однокнопочный вызов друзьям
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 декабря
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 декабря
Набирающие популярность в сообществах
Смертельное знакомство в Тиндере — встреча с тремя знойными девушками пошла не по плану
Смертельное знакомство в Тиндере — встреча с тремя знойными девушками пошла не по плану
Главные секреты фильма “Собачье сердце”
Главные секреты фильма “Собачье сердце”
Учёные ради эксперимента сбросили яйцо из космоса (видео)
Учёные ради эксперимента сбросили яйцо из космоса (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Удачно в кафе сходили

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#животные#факты#автомобили#СССР#Приколы#Россия#Китай#авто аварии
#Юмор#интересно#забавно#Ynews#дети#автомир#США#красота#люди#удивительно
#интересное#история#дтп#аварии#позитив#подборка#фотографии#картинки#Прошлое#новый год
"Вашу маму и там и тут показывают!" "Вашу маму и там и тут показывают!" 15 странных манекенов, глядя на которые два раза подумаешь, прежде чем зайти в магазин 15 странных манекенов, глядя на которые два раза подумаешь, прежде чем зайти в магазин Необычные взаимоотношения в парке Тайган: холодный лев и горячая львица Необычные взаимоотношения в парке Тайган: холодный лев и горячая львица Синий петух, бесконечность и палец: 5 удивительных скульптур Катара Синий петух, бесконечность и палец: 5 удивительных скульптур Катара 14 комичных и неожиданных фото из Ирландии, которые показывают реалии жизни в ней 14 комичных и неожиданных фото из Ирландии, которые показывают реалии жизни в ней 15 самых странных мест на планете, найденных на Google Earth 15 самых странных мест на планете, найденных на Google Earth

На что жалуетесь?

Вернуться