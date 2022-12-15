Странный парк скульптур в Ирландии, который наводит ужас

Называется он Victoria's Way, и скульптуры тут на первый взгляд будто созданы кем-то с больным воображением. Так что же натолкнуло владельца парка на таких чудищ?

Создатель парка — Виктор Лангхельд (Victor Langheld), по его словам, этот парк создан для медитаций. Казалось бы, как можно медитировать в окружении таких монстров? Но Виктор уверен, что можно, главное знать, когда сюда приходить. Дело в том, что это не просто парк для прогулок, у него есть определенная целевая аудитория — люди старше 28 лет.