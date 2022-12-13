Ученый представил жуткий видео-концепт «человеческих ферм» с искусственными матками

Хашем Аль-Гайли, кинопродюсер и биотехнолог, создал этот реалистичный фильм, чтобы начать разговор о технологиях, которые позволили бы женщинам, лишившимся матки, стать матерями, а также уменьшить число преждевременных родов и повысить рождаемость.

В процессе будет использоваться экстракорпоральное оплодотворение, что позволит родителям выбрать «наиболее жизнеспособный и генетически превосходный эмбрион», который также может быть генетически модифицирован — можно будет «настроить параметры» будущего ребенка, включая его физическую силу, а также устранить наследственные заболевания.

Хотя видео является всего лишь концептом, Аль-Гайли заявил, что оно основано на «50 годах новаторских научных исследований, проведенных учеными по всему миру», и такие родовые капсулы могут получить широкое распространение «всего через десятилетия».