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Ученый представил жуткий видео-концепт «человеческих ферм» с искусственными матками

Ученый представил жуткий видео-концепт «человеческих ферм» с искусственными матками

Автор:
13 декабря 2022 22:19
Сообщество : Наука
Метки: Ynews   видео   жуть   инкубатор   искусственная матка   концепт   мир будущего   
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Видео приглашает зрителей на экскурсию по центру EctoLife, где сотни плодов, снабженные пуповиной для получения кислорода и питательных веществ, растут в прозрачных капсулах с регулируемой температурой.

Хашем Аль-Гайли, кинопродюсер и биотехнолог, создал этот реалистичный фильм, чтобы начать разговор о технологиях, которые позволили бы женщинам, лишившимся матки, стать матерями, а также уменьшить число преждевременных родов и повысить рождаемость.

В процессе будет использоваться экстракорпоральное оплодотворение, что позволит родителям выбрать «наиболее жизнеспособный и генетически превосходный эмбрион», который также может быть генетически модифицирован — можно будет «настроить параметры» будущего ребенка, включая его физическую силу, а также устранить наследственные заболевания.

Хотя видео является всего лишь концептом, Аль-Гайли заявил, что оно основано на «50 годах новаторских научных исследований, проведенных учеными по всему миру», и такие родовые капсулы могут получить широкое распространение «всего через десятилетия».

Видео позиционируется как реклама центра EctoLife, который «позволяет бесплодным парам зачать ребенка» и может выращивать до 30 000 детей в год. Центр содержит 75 лабораторий, в каждой из которых находится до 400 родовых капсул, предназначенных для воспроизведения реальных условий в утробе матери и включающих в себя датчики, которые отслеживают состояние ребенка, включая сердцебиение, умеренную температуру и насыщение кислородом.

Капсулы также оснащены камерой с искусственным интеллектом, которая постоянно сканирует плод на наличие потенциальных генетических аномалий и отслеживает общий процесс роста.

Родителям предоставляют приложение, которое воспроизводит прямую трансляцию пребывания их ребенка в капсуле, а также отображает показатели его состояния. В видео также говорится, что родители могут записывать сообщения, которые будут воспроизводиться внутри искусственной матки, и создавать музыкальные плейлисты для своих детей.

В видео отмечается, что такая «человеческая ферма» в том числе подойдет женщинам, которые боятся беременности из-за боли и длительного периода восстановления, необходимого после родов. «Попрощайтесь с болью родов и мышечными сокращениями, — говорит спикер в видео. —EctoLife — это безопасная и безболезненная альтернатива, которая поможет вам родить ребенка без стресса».

Процесс «родов» действительно проходит безболезненно — родители просто нажимают кнопку на капсуле. После этого амниотическая жидкость дренируется, и искусственная матка открывается, позволяя родителям впервые взять ребенка на руки.

Видео, похожее на сцену из фильма «Матрица» 1999 года, пока является всего лишь концептом, но может стать реальностью в будущем — в то время как большинство ученых обеспокоены перенаселением Земли, другие эксперты, включая эксцентричного миллиардера Илона Маска, считают, что наибольшую глобальную угрозу для человечества представляет противоположный сценарий. В декабре 2021 года Маск заявил, что «цивилизация рухнет», если снижение рождаемости продолжится. И хотя комментарий был сделан, когда население мира составляло 7,9 миллиарда человек (а недавно оно достигло восьми миллиардов), технический магнат предупредил, что мир остро нуждается в новых людях.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   видео   жуть   инкубатор   искусственная матка   концепт   мир будущего   
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10  комментариев
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61k
Александр Ломовицкий Час назад
"Геном" Лукьяненко . если есть деньги то родители купят будущему ребенку "специализацию" которая гарантирует ему стабильную работу и заработок а так же купят ему здоровье на всю жизнь . нет денег ничего страшного рожайте так по старинке но ребенка ждет только самая черная работа низкий социальный уровень и ноль шансов выбиться .
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3k
Сергей Лаврушкин 10 минут назад
а если сканер обнаружит гинетическую аномалию, то запуститься процесс уничтожения ?

всё это очень противоестественно..
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1k
Выхухоль (Нагайна) Полчаса назад
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4k
Babangdida 39 минут назад
Тот самый учёный:
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65
Хухрмухр 41 минуту назад
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9k
Barachek_Obachek 42 минуты назад
Ну кат-то же [мат] размножаться нужно будет
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5k
Алексей Куликов 43 минуты назад
Это просто инструмент, который можно употребить ро разному.
Как нож, можно колбаски нарезать, можно человека.
Про телефон говлрили, что он убъёт человеческое общение, мир рухнет... Лет так 100 назад.
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14k
info-kozirev 46 минут назад
Армия клонов или......рабов,человек мать его,решил поиграть в Бога,для человечества в целом это очень плохо закончится.
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17k
Наталья 59 минут назад
Забавно до дрожи...
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Porky Pig

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