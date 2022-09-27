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Проект многоквартирного дома в Амстердаме, напоминающего нос корабля над водой

Проект многоквартирного дома в Амстердаме, напоминающего нос корабля над водой

Автор:
27 сентября 2022 19:55
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: Нидерланды   амстердам   архитектура   дизайн   здания   концепт   урбанистика   
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Большие здания порой напоминают рукотворные горы — эти внушительные бетонные и стальные конструкции словно приближают нас на один шаг к небу. Новейший жилищный проект Амстердама, получивший название Sluishuis и разработанный Bjarke Ingels Group (BIG) и Barcode Architects, является ярким тому примером.

Вода является синонимом Амстердама, она проходит через весь город и саму военную историю Нидерландов. Архитекторы использовали это наследие, чтобы создать потрясающий дизайн здания, которое, подобно горе или замершему кораблю, поднимет его жителей и гостей к лучшему виду на жизнь и ее пониманию. Дом настолько удобный для своих жителей и «зеленый», что наверняка послужит примером жилья будущего не только для Амстердама, но, возможно, и для всего мира.

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Каждый угол здания предлагает другой вид, новый взгляд на архитектуру. Квартиры висят над водой, так что жители смогут потягивать кофе на балконе и наблюдать, как неспешно дрейфуют под ними парусники. «Мы попытались спроектировать здание с удивительно меняющейся перспективой и уникальным современным характером, отражающим личность будущих жителей и всех пользователей Sluishuis», — говорит Дирк Петерс, партнер-основатель Barcode Architects. Здание украшают местные виды растений, которые поднимаются по нему до самой верхушки. С таким вниманием к устойчивому развитию и заботой о планете, Sluishuis — это здание, которое почти дышит.

Благодаря нулевому коэффициенту энергоэффективности (EPC, Европейски сертификат энергоэффективности) все 440 квартир являются энергетически нейтральными, что делает здание одним из самых экологичных в мире. Тройное остекление, отличная изоляция и рекуперация тепла из душевых и вентиляционных систем позволяют вести привычный образ жизни, не беспокоясь о негативном влиянии на окружающую среду. Здание питают солнечные батареи площадью примерно 2200 квадратных метров.

Дневной свет проникает в здание со всех сторон, а его высота и многослойностью создают множество мест, с которых можно насладиться впечатляющим видом и помечтать. В комплекс входят зеленые зоны, урбан-блок, улица на крыше, к которой ведет вертикальный переход, архипелаг с плавучими садами и школа парусного спорта.

Дерево и алюминий позволяют зданию сливаться с ландшафтом и отражать меняющееся настроение погоды и воды. Здание является инклюзивным, с жильем для людей с разным уровнем дохода и находящихся на разных жизненных этапах. В продаже будут студии, двухуровневые пентхаусы и апартаменты премиум-класса с солнечными террасами. Доступ ко всем домам осуществляется из центрального двора, общего пространства для отдыха и общения, который отвечает глобальному призыву к экологичной жизни с нулевым потреблением энергии.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Нидерланды   амстердам   архитектура   дизайн   здания   концепт   урбанистика   
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7  комментариев
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1k
ОТДЕЛ К Час назад
Как говорится, не для нашего климата. У нас сразу балконы застеклят кто во что горазд, повесят тряпки, наложат автомобильных покрышек, досок и всего того, что не поместилось в квартире. И будет дом напоминать "Летучий голландец", веками скитавшийся по морям и океанам.
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4k
Александр Час назад
Был в Амстердаме в Сентябре! Прекрасный город,очень понравился!
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5k
Котэ 2 часа назад
как дизайн - прикольно, но жить в таком? ни детской площадки, ни собачьего выгула, ни парковки для великов, машин, лодок. как гостиница может?
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27
Bublic 77 3 часа назад
Удобно, на рыбалку не надо никуда ехать
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21k
SolomonA 4 часа назад
Как оригинально....
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