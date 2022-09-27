Проект многоквартирного дома в Амстердаме, напоминающего нос корабля над водой

Большие здания порой напоминают рукотворные горы — эти внушительные бетонные и стальные конструкции словно приближают нас на один шаг к небу. Новейший жилищный проект Амстердама, получивший название Sluishuis и разработанный Bjarke Ingels Group (BIG) и Barcode Architects, является ярким тому примером.
Вода является синонимом Амстердама, она проходит через весь город и саму военную историю Нидерландов. Архитекторы использовали это наследие, чтобы создать потрясающий дизайн здания, которое, подобно горе или замершему кораблю, поднимет его жителей и гостей к лучшему виду на жизнь и ее пониманию. Дом настолько удобный для своих жителей и «зеленый», что наверняка послужит примером жилья будущего не только для Амстердама, но, возможно, и для всего мира.
Каждый угол здания предлагает другой вид, новый взгляд на архитектуру. Квартиры висят над водой, так что жители смогут потягивать кофе на балконе и наблюдать, как неспешно дрейфуют под ними парусники. «Мы попытались спроектировать здание с удивительно меняющейся перспективой и уникальным современным характером, отражающим личность будущих жителей и всех пользователей Sluishuis», — говорит Дирк Петерс, партнер-основатель Barcode Architects. Здание украшают местные виды растений, которые поднимаются по нему до самой верхушки. С таким вниманием к устойчивому развитию и заботой о планете, Sluishuis — это здание, которое почти дышит.
Благодаря нулевому коэффициенту энергоэффективности (EPC, Европейски сертификат энергоэффективности) все 440 квартир являются энергетически нейтральными, что делает здание одним из самых экологичных в мире. Тройное остекление, отличная изоляция и рекуперация тепла из душевых и вентиляционных систем позволяют вести привычный образ жизни, не беспокоясь о негативном влиянии на окружающую среду. Здание питают солнечные батареи площадью примерно 2200 квадратных метров.
Дневной свет проникает в здание со всех сторон, а его высота и многослойностью создают множество мест, с которых можно насладиться впечатляющим видом и помечтать. В комплекс входят зеленые зоны, урбан-блок, улица на крыше, к которой ведет вертикальный переход, архипелаг с плавучими садами и школа парусного спорта.
Дерево и алюминий позволяют зданию сливаться с ландшафтом и отражать меняющееся настроение погоды и воды. Здание является инклюзивным, с жильем для людей с разным уровнем дохода и находящихся на разных жизненных этапах. В продаже будут студии, двухуровневые пентхаусы и апартаменты премиум-класса с солнечными террасами. Доступ ко всем домам осуществляется из центрального двора, общего пространства для отдыха и общения, который отвечает глобальному призыву к экологичной жизни с нулевым потреблением энергии.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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