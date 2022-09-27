Проект многоквартирного дома в Амстердаме, напоминающего нос корабля над водой

Дневной свет проникает в здание со всех сторон, а его высота и многослойностью создают множество мест, с которых можно насладиться впечатляющим видом и помечтать. В комплекс входят зеленые зоны, урбан-блок, улица на крыше, к которой ведет вертикальный переход, архипелаг с плавучими садами и школа парусного спорта.

Дерево и алюминий позволяют зданию сливаться с ландшафтом и отражать меняющееся настроение погоды и воды. Здание является инклюзивным, с жильем для людей с разным уровнем дохода и находящихся на разных жизненных этапах. В продаже будут студии, двухуровневые пентхаусы и апартаменты премиум-класса с солнечными террасами. Доступ ко всем домам осуществляется из центрального двора, общего пространства для отдыха и общения, который отвечает глобальному призыву к экологичной жизни с нулевым потреблением энергии.