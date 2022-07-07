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10 фотографий «Трезубца»: как выглядит суперсовременное судно за 20 миллиардов рублей

10 фотографий «Трезубца»: как выглядит суперсовременное судно за 20 миллиардов рублей

Автор:
07 июля 2022 09:57
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Трезубец   дизайн   корабль   судно   фото   что то на богатом   яхта   
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Три палубы, складные паруса, наклонные мачты и вертолетная площадка с гаражом — что предлагает эксцентричный американский дизайнер яхт за внушительную сумму?

Один из самых талантливых и дальновидных дизайнеров яхт американец Стив Козлофф создает интересные проекты дорогостоящих и комфортабельных лодок серии Goliath, которые в состоянии преодолевать огромные расстояния и ходить по океанам. На сей раз автор представил невероятно дорогую яхту «Трезубец». Пока это только концепт, но что ждет того, кто сможет вложиться в столь любопытное творение?


Три корпуса

Образ судна с тремя корпусами напомнил Стиву греческого бога Посейдона и его легендарное оружие — трезубец. Отсюда пошло название яхты, или тримарана, как его зовут знатоки корабельной лексики.

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Жесткие паруса

Они сделаны из гибкого прочного пластика и могут не только складываться, но и поворачиваться в разные стороны. Так паруса могут ловить ветер, а судно плыть быстрее.

Наклонные мачты

Высота мачт довольно внушительная: 72 метра, но чтобы проходить под большинством мостов, они могут наклоняться, и тогда их высота падает до 42 метров.

Шесть палуб

Кроме зон отдыха, там располагаются многочисленные каюты: самая большая у владельца яхты находится на носу основного корпуса, пара VIP-кают в хвосте и на меньших корпусах, а также обычные каюты на аутригерах. Помимо владельца «Трезубец» способен вместить 12 гостей и 20 членов экипажа.

Окна с панорамным видом

Примечательно, что во всех гостевых каютах не только современная комфортная обстановка, но и огромные иллюминаторы, открывающие прекрасный вид.

Скорость — 17 узлов

Если плыть только при помощи парусов, то яхта двигается со скоростью 22 км/ч, но если добавить мощности при помощи двигателя, то скорость вырастет до 31 км/ч, или, как говорят моряки, до 17 узлов.

2 вертолетные площадки

Подумав о том, что владельцу и гостям такой шикарной яхты в любой момент может понадобиться спуститься на берег, Козлофф добавил пару вертолетных площадок — так берега достичь гораздо быстрее, нежели заходить в порт.

6 спасательных шлюпок

Без них ни одна комиссия не утвердит проект. Но чтобы не портить вид, Стив оснастил «Трезубец» скрытыми шлюпками, которые могут надуваться сами в случае опасности.

2 бассейна

Парадокс, но плавая в море, не всегда можно быть непосредственно в море: прохладная погода, акулы и большая глубина не всегда позволяют человеку искупаться. А потому пара бассейнов будет идеальным выходом из положения.

Дизельно-электрическая система

И конечно, мужчин больше интересует что внутри, а не снаружи. «Трезубец» оснащен гибридным двигателем, который может работать как от дизельного топлива, так и от электричества. Такая взаимозаменяемость оставляет яхту на ходу, даже если одна часть системы выйдет из строя.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Трезубец   дизайн   корабль   судно   фото   что то на богатом   яхта   
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4  комментария
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21k
Слепой Пью 2 часа назад
Винегрет по такому же принципу крошат. Но тут технологичнее...
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3k
perekrestok 2 минуты назад
проще и надежнее купить атомный авианосец. Там на палубе вообще можно в футбол играть. Или сруб построить. И 20 лет плавать на одной заправке.
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11k
Kostick Час назад
"И конечно, мужчин больше интересует что внутри, а не снаружи. «Трезубец» оснащен гибридным двигателем, который может работать как от дизельного топлива, так и от электричества. Такая взаимозаменяемость оставляет яхту на ходу, даже если одна часть системы выйдет из строя." - простите, если дизеля накроются северным пушным зверьком, то на сколько хватит батареек, если они вообще есть.
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15k
Вася Час назад
ну, какой-нибудь Баранофф купит
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