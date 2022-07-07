10 фотографий «Трезубца»: как выглядит суперсовременное судно за 20 миллиардов рублей

Три палубы, складные паруса, наклонные мачты и вертолетная площадка с гаражом — что предлагает эксцентричный американский дизайнер яхт за внушительную сумму?
Один из самых талантливых и дальновидных дизайнеров яхт американец Стив Козлофф создает интересные проекты дорогостоящих и комфортабельных лодок серии Goliath, которые в состоянии преодолевать огромные расстояния и ходить по океанам. На сей раз автор представил невероятно дорогую яхту «Трезубец». Пока это только концепт, но что ждет того, кто сможет вложиться в столь любопытное творение?
Три корпуса
Образ судна с тремя корпусами напомнил Стиву греческого бога Посейдона и его легендарное оружие — трезубец. Отсюда пошло название яхты, или тримарана, как его зовут знатоки корабельной лексики.
Жесткие паруса
Они сделаны из гибкого прочного пластика и могут не только складываться, но и поворачиваться в разные стороны. Так паруса могут ловить ветер, а судно плыть быстрее.
Наклонные мачты
Высота мачт довольно внушительная: 72 метра, но чтобы проходить под большинством мостов, они могут наклоняться, и тогда их высота падает до 42 метров.
Шесть палуб
Кроме зон отдыха, там располагаются многочисленные каюты: самая большая у владельца яхты находится на носу основного корпуса, пара VIP-кают в хвосте и на меньших корпусах, а также обычные каюты на аутригерах. Помимо владельца «Трезубец» способен вместить 12 гостей и 20 членов экипажа.
Окна с панорамным видом
Примечательно, что во всех гостевых каютах не только современная комфортная обстановка, но и огромные иллюминаторы, открывающие прекрасный вид.
Скорость — 17 узлов
Если плыть только при помощи парусов, то яхта двигается со скоростью 22 км/ч, но если добавить мощности при помощи двигателя, то скорость вырастет до 31 км/ч, или, как говорят моряки, до 17 узлов.
2 вертолетные площадки
Подумав о том, что владельцу и гостям такой шикарной яхты в любой момент может понадобиться спуститься на берег, Козлофф добавил пару вертолетных площадок — так берега достичь гораздо быстрее, нежели заходить в порт.
6 спасательных шлюпок
Без них ни одна комиссия не утвердит проект. Но чтобы не портить вид, Стив оснастил «Трезубец» скрытыми шлюпками, которые могут надуваться сами в случае опасности.
2 бассейна
Парадокс, но плавая в море, не всегда можно быть непосредственно в море: прохладная погода, акулы и большая глубина не всегда позволяют человеку искупаться. А потому пара бассейнов будет идеальным выходом из положения.
Дизельно-электрическая система
И конечно, мужчин больше интересует что внутри, а не снаружи. «Трезубец» оснащен гибридным двигателем, который может работать как от дизельного топлива, так и от электричества. Такая взаимозаменяемость оставляет яхту на ходу, даже если одна часть системы выйдет из строя.
Источник:
АНТИФИШКИ
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