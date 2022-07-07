10 фотографий «Трезубца»: как выглядит суперсовременное судно за 20 миллиардов рублей

Один из самых талантливых и дальновидных дизайнеров яхт американец Стив Козлофф создает интересные проекты дорогостоящих и комфортабельных лодок серии Goliath, которые в состоянии преодолевать огромные расстояния и ходить по океанам. На сей раз автор представил невероятно дорогую яхту «Трезубец». Пока это только концепт, но что ждет того, кто сможет вложиться в столь любопытное творение?

Три корпуса

Образ судна с тремя корпусами напомнил Стиву греческого бога Посейдона и его легендарное оружие — трезубец. Отсюда пошло название яхты, или тримарана, как его зовут знатоки корабельной лексики.