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Дизайнер и яхтсмен показал, как должна выглядеть яхта миллиардера

Дизайнер и яхтсмен показал, как должна выглядеть яхта миллиардера (12 фото)

Автор:
01 февраля 2022 17:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   дизайн   игрушки для миллиардеров   концепт   концептуальный проект   красивая яхта   мегаяхта   яхта   
382
12
Такой роскошной яхты вы еще не видели! И не факт, что увидите - ее пока никто не построил, хотя концепт уже есть. Его создал увлеченный яхтами дизайнер Денис Сука, известный как Yacht Mogul. Свое творение он назвал Mogul 777. Спойлер: на ней есть водопад.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   дизайн   игрушки для миллиардеров   концепт   концептуальный проект   красивая яхта   мегаяхта   яхта   
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11  комментариев
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1k
Егор Терентьев 3 часа назад
Вот так она должна выглядеть-
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11k
K7OO 23 минуты назад
Известный яхтсмен и дизайнер Денис Сука стал влиятельной фигурой в яхтенной индустрии у него более 790 000 подписчиков в Instagram
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Это все, что нужно знать о сегодняшних критериях известности, влиятельности и профессионализма - количество нищебродов-подписчиков в инстаграм, которые яхты видели только на собственноручно нарисованных картинках. Грустно, весьма тревожные перспективы..
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4k
Tuskub 42 минуты назад
drown with the owners
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9k
Сергей 45 минут назад
Не битая, не крашенная?
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13k
Алекс 2 часа назад
Денис, сука дизайнер....
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50
Аванес Мефодиевич 2 часа назад
Сука - умный! А где там извергающийся вулкан, сука?
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6k
Думай о хорошем! 2 часа назад
ну норм так, на это лето возьму такую
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2k
Сергей Сергеев 3 часа назад
Денис, сука, креативный.
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