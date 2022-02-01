Дизайнер и яхтсмен показал, как должна выглядеть яхта миллиардера

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Такой роскошной яхты вы еще не видели! И не факт, что увидите - ее пока никто не построил, хотя концепт уже есть. Его создал увлеченный яхтами дизайнер Денис Сука, известный как Yacht Mogul. Свое творение он назвал Mogul 777. Спойлер: на ней есть водопад.
Известный яхтсмен и дизайнер Денис Сука стал влиятельной фигурой в яхтенной индустрии — у него более 790 000 подписчиков в Instagram.
Яхтенный фанатик придумал дизайн умопомрачительной суперъяхты, которая излучает роскошь и богатство, подходящие для любого уважающего себя миллиардера.
Яхтенный фанатик придумал дизайн умопомрачительной суперъяхты, которая излучает роскошь и богатство, подходящие для любого уважающего себя миллиардера.
Гипотетическая мега-яхта, названная дизайнером Денисом Сука Mogul 777, может похвастаться некоторыми невероятными характеристиками в дополнение к тому, что мы привыкли ожидать от таких судов, - такими как аквариум и внутренний водопад.
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Суперъяхта "Могул 777" длиной 77,7 м, согласно концептуальному дизайну, будет иметь стальной корпус, алюминиевую надстройку и максимальную скорость 20 узлов. Центральный элемент судна - водопад, который впадает в открытый бассейн с аквариумом прямо над ним.
Кроме этого, на яхте есть джакузи на солнечной палубе с панорамным видом, еще один бассейн, место для костра и вертолетная площадка. Ну и, конечно, специальные "социальные зоны" на корме, где можно устраивать вечеринки и проводить время с друзьями и семьей.
На судне девять кают, в которых может с комфортом разместиться 18 гостей, плюс главная каюта для владельца яхты.
Боковые стеклянные двери можно открывать, а трансформируемые платформы - выдвигать, "соединяя" море и пляжные зоны.
Но все же главной изюминкой, наверное, является бассейн, расположенный под аквариумом со стеклянным дном, с двумя водными объектами, соединенными водопадом. Смотрится это просто потрясающе.
Дизайнер говорит, что социальные зоны — лучшая часть яхты. Там можно закатывать грандиозные вечеринки или просто спокойно расслабляться с самыми близкими людьми.
Бассейн расположен под аквариумом со стеклянным дном. Это позволяет гостям плавать, любуясь морской жизнью наверху.
"Мне всегда было любопытно узнать больше об этих роскошных мега-игрушках, которые бороздят моря и океаны, бросая якорь в самых известных гаванях мира и привлекая всеобщее внимание, - говорит он. - Я сказал себе, что в суперъяхтах должно быть что-то особенное, и это то, что мне интересно".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews дизайн игрушки для миллиардеров концепт концептуальный проект красивая яхта мегаяхта яхта
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Это все, что нужно знать о сегодняшних критериях известности, влиятельности и профессионализма - количество нищебродов-подписчиков в инстаграм, которые яхты видели только на собственноручно нарисованных картинках. Грустно, весьма тревожные перспективы..