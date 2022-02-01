Дизайнер и яхтсмен показал, как должна выглядеть яхта миллиардера

"Мне всегда было любопытно узнать больше об этих роскошных мега-игрушках, которые бороздят моря и океаны, бросая якорь в самых известных гаванях мира и привлекая всеобщее внимание, - говорит он. - Я сказал себе, что в суперъяхтах должно быть что-то особенное, и это то, что мне интересно".