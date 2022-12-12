Почему китайцы постоянно пьют обычный кипяток и носят его с собой

Исследователи называют несколько причин такой любви к кипятку.

Одна из них - это национальная традиционная медицина. Согласно ей все болезни идут от нарушения баланса между энергиями между Инь и Ян. Кипяток на некоторое время помогает вернуть гармонию в тело и организм сам справляется с плохим самочувствием или болезнью.

Особенно важным это правило считают во время приёма пищи. Сторонники традиционной медицины приводят в качестве метафоры пример с попытками вымыть жирную посуду холодной водой и по их мнению в желудке до еды и во время процесса приёма пищи должна быть именно горячая вода.