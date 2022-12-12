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Почему китайцы постоянно пьют обычный кипяток и носят его с собой

Почему китайцы постоянно пьют обычный кипяток и носят его с собой

Автор:
12 декабря 2022 15:47
Сообщество : RealFishki
Метки: Китай   здоровые   интересное   народная медицина   традиции   туризм   
2111
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В Китае практически нигде нельзя добыть холодной воды. В ресторане принесут горячую, в общественных пространствах и офисах в кулерах тоже тёплая. В любое время года температура воды будет от 40ºC до 100ºC.
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Метки: Китай   здоровые   интересное   народная медицина   традиции   туризм   
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16  комментариев
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16k
Александр Час назад
Даже коммунисты кипяток не запретили. Так-то везде они запрещали, а тут нет. Удивительно.
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9k
Maddy8 2 минуты назад
Её не отменили даже в годы коммунистической Культурной революции.
К чему это? В чём проблема коммунизма и кипятка?
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5k
perekrestok 6 минут назад
Астерикс и Обеликс в Британии. Что то напоминает.
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18k
anpetrof 18 минут назад
У меня товарищ женат на китаянке и он рассказывал, что в Китае в ресторанах не возможно заказать, например, салат из сырых овощей - всё после термообработки. Он один раз попросил сделать ему салат из сырых овощей и после этого салата три дня из туалета не вылезал
. Жена этот салат есть не стала, а тут в России ест за милую душу...
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38k
turyst 18 минут назад
Вот кстати, у китайцев, лечение всякими травками, рогами носорогов и прочие шаманства, называют традиционной медициной.

А вот у нас, с точностью до наоборот.
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172k
Себастьян 24 минуты назад
но это не точно
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12k
котегRUS Полчаса назад
давно уже пью кипяток по утрам, и перестал мучатся рыгалетом после чая..
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587
Kra Полчаса назад
Если они воду кипятят, а потом остужают до 40 градусов - это одно.
А если они ее просто подогревают, то можно представить, как радуются бактерии и вирусы такой благоприятной среде для размножения и жизни ))
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9k
Летучий Мыш 37 минут назад
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