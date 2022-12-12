Почему китайцы постоянно пьют обычный кипяток и носят его с собой

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В Китае практически нигде нельзя добыть холодной воды. В ресторане принесут горячую, в общественных пространствах и офисах в кулерах тоже тёплая. В любое время года температура воды будет от 40ºC до 100ºC.
В городах Поднебесной повсюду стоят аппараты с горячей водой. Её даже в аптеке попросить и вам её обязательно принесут. И лишь иногда китайцы заваривают в горячей воде чай, но чаще пьют просто кипяток.
Этой традиции уже несколько тысяч лет. Её не отменили даже в годы коммунистической Культурной революции. И даже больше: одним из лозунгов повышения благосостояния граждан было обеспечение всех детей ежедневным кипятком. С самого детства маленьких китайцев приучают к тому, что нужно выпить чашку горячей воды сразу после пробуждения и обязательно сидя.
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Исследователи называют несколько причин такой любви к кипятку.
Одна из них - это национальная традиционная медицина. Согласно ей все болезни идут от нарушения баланса между энергиями между Инь и Ян. Кипяток на некоторое время помогает вернуть гармонию в тело и организм сам справляется с плохим самочувствием или болезнью.
Особенно важным это правило считают во время приёма пищи. Сторонники традиционной медицины приводят в качестве метафоры пример с попытками вымыть жирную посуду холодной водой и по их мнению в желудке до еды и во время процесса приёма пищи должна быть именно горячая вода.
Одна из них - это национальная традиционная медицина. Согласно ей все болезни идут от нарушения баланса между энергиями между Инь и Ян. Кипяток на некоторое время помогает вернуть гармонию в тело и организм сам справляется с плохим самочувствием или болезнью.
Особенно важным это правило считают во время приёма пищи. Сторонники традиционной медицины приводят в качестве метафоры пример с попытками вымыть жирную посуду холодной водой и по их мнению в желудке до еды и во время процесса приёма пищи должна быть именно горячая вода.
Вообще китайские специалисты по традиционной медицине рекомендуют после 40 лет не есть ничего с температурой ниже, чем тело внутри. То есть минимум 40ºС. Теория, разумеется, спорная, но китайцы её придерживаются, а в последние годы распространяют по всему миру.
Биологи и историки приводят следующее объяснение. У многих жителей Поднебесной довольно слабая пищеварительная система, а при условиях высокой плотности населения источников с безопасной и чистой водой перестало хватать.
В Юго-Восточной Азии и Индии с болезнями боролись острыми приправами. А вот в Китае в норме кипячение жидкости - по их мнению чем выше температура воды, тем безопаснее и чище.
В Юго-Восточной Азии и Индии с болезнями боролись острыми приправами. А вот в Китае в норме кипячение жидкости - по их мнению чем выше температура воды, тем безопаснее и чище.
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К чему это? В чём проблема коммунизма и кипятка?
А вот у нас, с точностью до наоборот.
А если они ее просто подогревают, то можно представить, как радуются бактерии и вирусы такой благоприятной среде для размножения и жизни ))