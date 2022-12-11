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Как изменилась численность население республик бывшего СССР за 30 лет независимости

Как изменилась численность население республик бывшего СССР за 30 лет независимости

Автор:
11 декабря 2022 17:45
Метки: СССР   демография   численость   
2702
2

Давайте посмотрим, к чему эти 30 лет якобы независимости вообще привели. Просто цифры

Округлять буду до 0,1 млн жителей. Также, если какая-то страна потеряла территории – население будет указано без них, т.к. это тоже говорит об итогах 30-летия. И, наоборот, если какая-то страна приобрела территории, то население тоже будет указано вместе с ними, т.к. и это говорит об успехах/неуспехах 30-летнего пути.

Итак: первая цифра – население на 1991 год. Вторая цифра – оценочное население на 2022 год (даже 31 год получается). В скобочках: процент изменения.

Разделим страны на два рейтинга. Сначала, те, у которых население выросло (от меньшего процента к большему):

  1. Россия: 148,3 млн >>> 151,8 млн (+2%)
  2. Казахстан: 16,8 млн >>> 19,6 млн (+17%)
  3. Азербайджан: 7,2 млн >>> 10,2 млн (+41%)
  4. Туркмения: 3,7 млн >>> 5,6 млн (+51%)
  5. Киргизия: 4,4 млн >>> 6,7 млн (+52%)
  6. Узбекистан: 20,7 млн >>> 35,3 млн (+70%)
  7. Таджикистан: 5,4 млн >>> 10 млн (+85%)

Таджикистан и Узбекистан прям удивляют. Они уже почти удвоили свое население. Это одни из самых бурных темпов роста численности населения в мире.


А теперь те, кто сократился:

  1. Белоруссия: 10,3 млн >>> 9,3 млн (-10%)
  2. Армения: 3,5 млн >>> 3,1 млн (-11%)
  3. Эстония: 1,6 млн >>> 1,3 млн (-19%)
  4. Литва: 3,7 млн >>> 2,8 млн (-24%)
  5. Грузия: 5,4 млн >>> 3,7 млн (-31%)
  6. Латвия: 2,7 млн >>> 1,9 млн (-35%)
  7. Молдавия: 4,4 млн >>> 2,6 млн (-41%)
  8. Украина: 51,7 млн >>> (данные разнятся, возьмем среднюю) 28 млн (-46%)

Этот рейтинг, конечно, более печален. Большая часть потерянного населения этими странами – уехавшие в другие страны, а также те, кто отделился и не захотел жить совместно.

Ну, и подведем общий итог по всем республикам:

СССР: 290 млн >>> 292 млн (+0,6%)

Как видим, общее население даже немного выросло (особенно, если еще добавить Абхазию и Южную Осетию, чье население тут посчитано как самостоятельное).

Локомотивы роста – Средняя Азия и Азербайджан. То есть, мусульманские страны. Лидеры по убыли – те, чьи власти наиболее рьяно дружат с Европой, США и их «новыми ценностями».

Выводы, что называется, делайте сами. Сказать могу одно: то, что сейчас Россия отрывает себя от Европы и от их «ценностей» – хороший шаг по борьбе с убылью населения (а это, на мой личный взгляд, самая большая проблема России, гораздо хуже, чем коррупция и отток капитала).


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Метки: СССР   демография   численость   
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25  комментариев
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12k
depp 45 минут назад
дайте людям дешевое жилье и люди будут рожать. люди не рожают - потому что жить негде.
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−6
Aleksandras * 21 минуту назад
Население Литвы выросло если брать народ который уехал. У людей есть выбор где учиться где жить где работать. Не удивительно что в Швейцарии поинтересней будет или в Амстердаме
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1k
Aleks 23 минуты назад
А Россия если и имеет прирост, то только за счет азиатских эммигрантов. Скоро станет нерусскоговорящей из за черных.Такое ощущение что идет программа по замещению коренного населения.
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1k
Aleks Полчаса назад
Верно только про Молдавию, там все производства существовали при поддержке СССР, после развала остановились предприятия, все стало приходить в упадок, все кто мог из Молдавии постоянно были на заработках, сначала в Италии, после свободного шенгена делали румынские паспорта и уезжали работать в европу.
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2k
Константин Каштанов 56 минут назад
Что за выкидыш пропаганды?
По официальной статистике (допустим, мы ей верим) население Украины составляет 41 миллион человек, а никак не 28.
Население России 145 миллионов человек, а не 152 миллиона. И соответственно его численность снизилась.
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62k
doker 2 часа назад
Настя, на карте - Крым чей? Это раз.
152 млн жителей даже с новыми территориями - это очень много.
Перепись 20го года гласит - 142 млн, но даже этим цифрам верить нельзя.
Москва по численности растёт, но Россия?
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Настя Кузнецова
www.legendapress.ru
https://www.legendapress.ru Истина, где-то рядом
48292



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