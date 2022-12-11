Как изменилась численность население республик бывшего СССР за 30 лет независимости

Итак: первая цифра – население на 1991 год. Вторая цифра – оценочное население на 2022 год (даже 31 год получается). В скобочках: процент изменения.



Разделим страны на два рейтинга. Сначала, те, у которых население выросло (от меньшего процента к большему):

Россия: 148,3 млн >>> 151,8 млн (+2%) Казахстан: 16,8 млн >>> 19,6 млн (+17%) Азербайджан: 7,2 млн >>> 10,2 млн (+41%) Туркмения: 3,7 млн >>> 5,6 млн (+51%) Киргизия: 4,4 млн >>> 6,7 млн (+52%) Узбекистан: 20,7 млн >>> 35,3 млн (+70%) Таджикистан: 5,4 млн >>> 10 млн (+85%)

Таджикистан и Узбекистан прям удивляют. Они уже почти удвоили свое население. Это одни из самых бурных темпов роста численности населения в мире.

А теперь те, кто сократился:

Белоруссия: 10,3 млн >>> 9,3 млн (-10%) Армения: 3,5 млн >>> 3,1 млн (-11%) Эстония: 1,6 млн >>> 1,3 млн (-19%) Литва: 3,7 млн >>> 2,8 млн (-24%) Грузия: 5,4 млн >>> 3,7 млн (-31%) Латвия: 2,7 млн >>> 1,9 млн (-35%) Молдавия: 4,4 млн >>> 2,6 млн (-41%) Украина: 51,7 млн >>> (данные разнятся, возьмем среднюю) 28 млн (-46%)

Этот рейтинг, конечно, более печален. Большая часть потерянного населения этими странами – уехавшие в другие страны, а также те, кто отделился и не захотел жить совместно.

Ну, и подведем общий итог по всем республикам:



СССР: 290 млн >>> 292 млн (+0,6%)

Как видим, общее население даже немного выросло (особенно, если еще добавить Абхазию и Южную Осетию, чье население тут посчитано как самостоятельное).



Локомотивы роста – Средняя Азия и Азербайджан. То есть, мусульманские страны. Лидеры по убыли – те, чьи власти наиболее рьяно дружат с Европой, США и их «новыми ценностями».

Выводы, что называется, делайте сами. Сказать могу одно: то, что сейчас Россия отрывает себя от Европы и от их «ценностей» – хороший шаг по борьбе с убылью населения (а это, на мой личный взгляд, самая большая проблема России, гораздо хуже, чем коррупция и отток капитала).