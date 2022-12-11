Как изменилась численность население республик бывшего СССР за 30 лет независимости

Давайте посмотрим, к чему эти 30 лет якобы независимости вообще привели. Просто цифры
Округлять буду до 0,1 млн жителей. Также, если какая-то страна потеряла территории – население будет указано без них, т.к. это тоже говорит об итогах 30-летия. И, наоборот, если какая-то страна приобрела территории, то население тоже будет указано вместе с ними, т.к. и это говорит об успехах/неуспехах 30-летнего пути.
Итак: первая цифра – население на 1991 год. Вторая цифра – оценочное население на 2022 год (даже 31 год получается). В скобочках: процент изменения.
Разделим страны на два рейтинга. Сначала, те, у которых население выросло (от меньшего процента к большему):
- Россия: 148,3 млн >>> 151,8 млн (+2%)
- Казахстан: 16,8 млн >>> 19,6 млн (+17%)
- Азербайджан: 7,2 млн >>> 10,2 млн (+41%)
- Туркмения: 3,7 млн >>> 5,6 млн (+51%)
- Киргизия: 4,4 млн >>> 6,7 млн (+52%)
- Узбекистан: 20,7 млн >>> 35,3 млн (+70%)
- Таджикистан: 5,4 млн >>> 10 млн (+85%)
Таджикистан и Узбекистан прям удивляют. Они уже почти удвоили свое население. Это одни из самых бурных темпов роста численности населения в мире.
А теперь те, кто сократился:
- Белоруссия: 10,3 млн >>> 9,3 млн (-10%)
- Армения: 3,5 млн >>> 3,1 млн (-11%)
- Эстония: 1,6 млн >>> 1,3 млн (-19%)
- Литва: 3,7 млн >>> 2,8 млн (-24%)
- Грузия: 5,4 млн >>> 3,7 млн (-31%)
- Латвия: 2,7 млн >>> 1,9 млн (-35%)
- Молдавия: 4,4 млн >>> 2,6 млн (-41%)
- Украина: 51,7 млн >>> (данные разнятся, возьмем среднюю) 28 млн (-46%)
Этот рейтинг, конечно, более печален. Большая часть потерянного населения этими странами – уехавшие в другие страны, а также те, кто отделился и не захотел жить совместно.
Ну, и подведем общий итог по всем республикам:
СССР: 290 млн >>> 292 млн (+0,6%)
Как видим, общее население даже немного выросло (особенно, если еще добавить Абхазию и Южную Осетию, чье население тут посчитано как самостоятельное).
Локомотивы роста – Средняя Азия и Азербайджан. То есть, мусульманские страны. Лидеры по убыли – те, чьи власти наиболее рьяно дружат с Европой, США и их «новыми ценностями».
Выводы, что называется, делайте сами. Сказать могу одно: то, что сейчас Россия отрывает себя от Европы и от их «ценностей» – хороший шаг по борьбе с убылью населения (а это, на мой личный взгляд, самая большая проблема России, гораздо хуже, чем коррупция и отток капитала).
Источник:
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Так что...
Народ уелыми деревнями уезжали и там плодились, чтобы получать больше пособий.
Я в нулевые закончил школу в Молдавии. В классе было 30 человек примерно, из них в Молдавии сейчас осталось человек 10-12. Вот такая вот тенденция.
По официальной статистике (допустим, мы ей верим) население Украины составляет 41 миллион человек, а никак не 28.
Население России 145 миллионов человек, а не 152 миллиона. И соответственно его численность снизилась.
152 млн жителей даже с новыми территориями - это очень много.
Перепись 20го года гласит - 142 млн, но даже этим цифрам верить нельзя.
Москва по численности растёт, но Россия?
А ты не задумывалась , сколько из ближнего зарубежья за последнее время к нам приехало народу. Из той же самой Украины? Я не имею ввиду освобождённые территории, а и из нэзалэжной?
Или численность страны можно считать только по коренному населению в нескольких поколениях?
Как это не печально...Сколько погибло...