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Леденящая душу встреча дайвера и акулы у побережья Австралии

Леденящая душу встреча дайвера и акулы у побережья Австралии

Автор:
09 декабря 2022 20:15
Сообщество : Лагуна акул
Метки: Австралия   акулы   видео   дайвер   животные   океан   
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Австралийский дайвер поделился видео своей жуткой встречи с акулой, которая проплыла мимо и «улыбнулась» ему.

Мэтт Прайор плавал у Саут-Вест-Рок, на среднем северном побережье Нового Южного Уэльса, когда наткнулся на серую песчаную акулу. Мэтту удалось заснять эту жуткую и крайне неожиданную встречу на дне океана.

На видео хищник медленно приближается к дайверу, после чего бросает на него косой взгляд и открывает пасть, обнажая свои острые как бритва зубы. Мэтт не спускал глаз с существа, пока оно не проплыло мимо, после чего тут же уплыл в другом направлении.

Серые песчаные акулы считаются вымирающим видом из-за массового их истребления рыбаками. Обычно они встречаются на мелководье в прибрежных водах и живут вдоль восточного и западного побережья Австралии. Они могут достигать трех метров в длину и в целом считаются довольно миролюбивыми существами — хотя они и могут похвастаться рядами острых зубов и устрашающей заостренной мордой, они не являются угрозой для пловцов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   акулы   видео   дайвер   животные   океан   
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5  комментариев
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15k
Алекс 2 часа назад
А вы замечали как девушки едят пирожное? У них челюсти так же выезжают что б помаду не стереть
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5k
мемфрид 16 минут назад
Прямо-таки уж и наткнулся. Там этих акул на видео штук 7-8. Намеренно заплыл, нервишки себе пощекотать
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4k
Frank Borman 52 минуты назад
Шокинг щит! Если дайвануть поглубже, можно еще и не таких монстеров встретить.
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952
Шурман 2 часа назад
Опа , и что же случилось ? мальчик в гидрик наложил ? да она хрен просто так будет атаковать , у нее еды полно . Даже когда ты ее вылавливаешь она смотрит на тебя с взглядом отпусти человек , я их раз в 2 недели вылавливаю , иду на одно , а вот если их косяк попер то жопа . Это как дельфины , милые рыбки , у них традиция , жертву загонять по 4-5 особей , мало кто там выживает . Морские котики и тюлени просто сидят и ждут а эти 2 просто атакуют все что движется под водой , но не людей .
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