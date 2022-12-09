Леденящая душу встреча дайвера и акулы у побережья Австралии

Серые песчаные акулы считаются вымирающим видом из-за массового их истребления рыбаками. Обычно они встречаются на мелководье в прибрежных водах и живут вдоль восточного и западного побережья Австралии. Они могут достигать трех метров в длину и в целом считаются довольно миролюбивыми существами — хотя они и могут похвастаться рядами острых зубов и устрашающей заостренной мордой, они не являются угрозой для пловцов.