Леденящая душу встреча дайвера и акулы у побережья Австралии

Австралийский дайвер поделился видео своей жуткой встречи с акулой, которая проплыла мимо и «улыбнулась» ему.
Мэтт Прайор плавал у Саут-Вест-Рок, на среднем северном побережье Нового Южного Уэльса, когда наткнулся на серую песчаную акулу. Мэтту удалось заснять эту жуткую и крайне неожиданную встречу на дне океана.
Источник:
На видео хищник медленно приближается к дайверу, после чего бросает на него косой взгляд и открывает пасть, обнажая свои острые как бритва зубы. Мэтт не спускал глаз с существа, пока оно не проплыло мимо, после чего тут же уплыл в другом направлении.
Серые песчаные акулы считаются вымирающим видом из-за массового их истребления рыбаками. Обычно они встречаются на мелководье в прибрежных водах и живут вдоль восточного и западного побережья Австралии. Они могут достигать трех метров в длину и в целом считаются довольно миролюбивыми существами — хотя они и могут похвастаться рядами острых зубов и устрашающей заостренной мордой, они не являются угрозой для пловцов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Кенгуру терроризируют жителей австралийского городка
- Тем временем в Австралии: владелец паба преподал крокодилу болезненный урок
- Рыбак хотел поймать акулу, но наткнулся на редкую рыбу
- Дрон запечатлел охоту косаток на акулу
- Крокодил запрыгнул на лодку рыбаков