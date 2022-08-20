Кенгуру терроризируют жителей австралийского городка

Люди вынуждены выходить из дома с палками, чтобы хоть как-то отбиваться от настырных соседей. В июле 67-летнюю женщину госпитализировали с переломом бедренной кости, царапинами и укусами после нападения на неё кенгуру, тогда даму спас прохожий, который вовремя отвлёк внимание животного на себя.

2022-08-20T14:27:26+03:00