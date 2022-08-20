Кенгуру терроризируют жителей австралийского городка

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Началось всё с того, что жители Маарума на побережье Фрейзера в Квинсленде начали подкармливать восточных серых кенгуру, живущих неподалёку от города.
Животные, чей вес может достигать 66 кг, а рост полутора метров, массово мигрировали на территорию городка, в котором проживает около 220 человек. Сейчас численность хвостатой банды достигает 80 особей и они вовсю диктуют свои условия людям.
Представители службы парков и дикой природы Квинсленда попросили местных жителей держаться подальше от огромных восточных серых кенгуру, но животные сами не прочь показать кто в городе хозяин.
Люди вынуждены выходить из дома с палками, чтобы хоть как-то отбиваться от настырных соседей. В июле 67-летнюю женщину госпитализировали с переломом бедренной кости, царапинами и укусами после нападения на неё кенгуру, тогда даму спас прохожий, который вовремя отвлёк внимание животного на себя.
Вражда между людьми и кенгуру обострилась после того, как горожане принялись выгонять их со своих лужаек, а один особо умный австралиец и вовсе попытался переехать животное автомобилем.
Фрэнк Миллс, представитель Southern Wildlife Operations настоятельно рекомендует людей не провоцировать кенгуру, так как кенгуру злопамятны и обычно мстят своим обидчикам.
Источник:
АНТИФИШКИ
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