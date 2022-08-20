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Кенгуру терроризируют жителей австралийского городка

Кенгуру терроризируют жителей австралийского городка

Автор:
20 августа 2022 14:27
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   банда   бои без правил   видео   животные   кенгуру   
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Началось всё с того, что жители Маарума на побережье Фрейзера в Квинсленде начали подкармливать восточных серых кенгуру, живущих неподалёку от города.

Источник:

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Метки: Австралия   банда   бои без правил   видео   животные   кенгуру   
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9  комментариев
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21k
Слепой Пью 6 часов назад
Это у австраляков еще медведиков нет!
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10k
Ivan 58 минут назад
Где то было уже подобное. Пять винчестеров и некрупная картечь (чтобы больно, но не смертельно) быстро восстанавливают статус кво.
Что то я не слышал, чтобы в зауралье волков, например, прикармливали...
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29k
Volga_34 2 часа назад
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11k
Kostick 3 часа назад
"а один особо умный австралиец и вовсе попытался переехать животное автомобилем" - так кенгурятник для этого и был придуман. дабы не авто портить, а собирать эти кегли, выбегающие на дорогу.
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3k
Dmitry_61rus 4 часа назад
А никого не смутило, что это их территория. Или Homo Sapiens везде доминировать может?
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12k
Кыся 4 часа назад
Ха, делов-то...

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8k
Mowgley Z ⚔ 5 часов назад
Это восстание кенгуру

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26k
Ваня 6 часов назад
так кенгурятину поставляют нам, так продолжайте...
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