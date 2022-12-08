Какие названия русичи использовали для обозначения основных морей?

Холодное Белое море русичи называли Спокойным, Студеным и Соловецким. Иногда эти определения применялись и для обозначения вообще всех морей Северного Ледовитого океана.

А Атлантику наши мореходы называли Западным или Северным морем. Причем долго, вплоть до XVIII века.