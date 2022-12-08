Какие названия русичи использовали для обозначения основных морей?

Если представить себе встречу древнего русича с потомком, на которой они поговорили бы, к примеру, об основных водоёмах, то она напомнила бы диалог немого с глухим.
Вот, к примеру, Каспийское море. Всем нам хорошо известное. А для предков такового попросту не существовало. Какие названия славяне использовали для основных морей?
Черное море было Русским либо Понтским. Соответствующее указание есть даже в «Повести временных лет»: «Днепр впадает в Понтское море тремя жерлами, также море это Русским зовут».
Сурожское – это Азовское море. Название получило в честь города Сурож. Каспий вплоть до XVIII века именовался Хвалынским морем. В соответствии с одной из версий, название – это искаженное Хорезм – древнее государство. Вторая гласит, что название появилось благодаря племени хвалисов – народа, жившего в Прикаспии.
Древние мореходы знали Балтийское море сразу под несколькими названиями, как Волынское, Виряйское, Восточное, Соленое, а также Варяжское – на его берегах обитали легендарные варяги.
Холодное Белое море русичи называли Спокойным, Студеным и Соловецким. Иногда эти определения применялись и для обозначения вообще всех морей Северного Ледовитого океана.
А Атлантику наши мореходы называли Западным или Северным морем. Причем долго, вплоть до XVIII века.
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