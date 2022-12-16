Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 16 декабря

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Вы же тоже в курсе, что до конца года осталось всего 15 дней. 15 дней до условной даты, которая поделит временной промежуток на ещё один условный год. Гарантирую, что в следующем году люди продолжат ныть о том, что раньше было лучше. Поэтому вот порция новых мемов, собранных специально для вас с любовью и заботой.
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