FISHKINET
Сообщество RealFishki 1014 постов • 74 подписчика подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 16 декабря

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 16 декабря

Автор:
16 декабря 2022 19:55
Сообщество : RealFishki
Метки: Комментарии из Соцсетей   Мемы   Прикол   Юмор   подборка   юмор из соцсетей   
1327
20
Вы же тоже в курсе, что до конца года осталось всего 15 дней. 15 дней до условной даты, которая поделит временной промежуток на ещё один условный год. Гарантирую, что в следующем году люди продолжат ныть о том, что раньше было лучше. Поэтому вот порция новых мемов, собранных специально для вас с любовью и заботой.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Комментарии из Соцсетей   Мемы   Прикол   Юмор   подборка   юмор из соцсетей   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
Андрей Иванов Полчаса назад
У тебя там глубина 13 см. Линкоры на мелководье не воюют
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
496
Денис Веселов Полчаса назад
"Puma"-Рита.))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Андрей Иванов Полчаса назад
Там 2 лярда населения и там столько же. Если он будут ядрён-батонами кидаться, то где всех хоронить? И кому?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1050900



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Стеклянная «Матрица», или интерактивное укрощение времени
Стеклянная «Матрица», или интерактивное укрощение времени
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 декабря
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 декабря
Набирающие популярность в сообществах
Главные секреты фильма “Собачье сердце”
Главные секреты фильма “Собачье сердце”
Porsche «выловленный» со дна Балтийского моря: интересная инсталляция от известного автопроизводителя
Porsche «выловленный» со дна Балтийского моря: интересная инсталляция от известного...
Предновогодний шопинг на Авито
Предновогодний шопинг на Авито
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Борьба с самим собой

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#животные#дтп#Россия#авто аварии#Украина#факты#коты#удивительно
#Юмор#история#забавно#Приколы#аварии#Ynews#картинки#фотографии#креатив#в мире
#интересно#интересное#автомобили#автомир#позитив#подборка#кино#искусство#улыбнуло#кот
Предновогодний шопинг на Авито Предновогодний шопинг на Авито Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 12 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 12 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 11 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 11 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Порция горячего свежачка Комментарии и картинки из соцсетей. Порция горячего свежачка

На что жалуетесь?

Вернуться