Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 16 декабря

Вы же тоже в курсе, что до конца года осталось всего 15 дней. 15 дней до условной даты, которая поделит временной промежуток на ещё один условный год. Гарантирую, что в следующем году люди продолжат ныть о том, что раньше было лучше. Поэтому вот порция новых мемов, собранных специально для вас с любовью и заботой.

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