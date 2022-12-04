Coca-Cola Шрёдингера. На московских прилавках заметили оригинальные бутылки ушедшего бренда

Прошло 8 месяцев и как-то незаметно на прилавках московских магазинов стали появляться знакомые двухлитровые бутылки, этикетки которых полностью совпадают с оригинальной Coca-Cola российского производства. Да и дата розлива свежая - 5 октября и 3 ноября 2022 года.

Судя по маркировке на бутылке изготовлен напиток был в Ростовской области на заводе, адрес которого также совпадает с местом расположения одного из производств бывшей Coca-Cola HBC в России. На этикетке указано, что напиток изготовлен «с разрешения The Coca-Cola Company» российским ботлером ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия».