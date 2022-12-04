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Coca-Cola Шрёдингера. На московских прилавках заметили оригинальные бутылки ушедшего бренда

Coca-Cola Шрёдингера. На московских прилавках заметили оригинальные бутылки ушедшего бренда

Автор:
04 декабря 2022 14:35
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Coca-Cola   бренд   газировка   магазины   новый год   оригинальная Кола   
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В марте этого года администрация The Coca-Cola Company, громко стукнув кулаком по столу, объявила о приостановке бизнеса и запрете продажи не только оригинальной Coca-Cola, но и Sprite, Fanta, Schweppes в России.

Российские заводы, принадлежавшие Coca-Cola HBC Россия (ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»), оперативно перешли на выпуск таких брендов как «Добрый», Rich, «Моя Семья». А в конце июля на прилавках появился аналог Coca-Cola — «Добрый Cola».


По заявлениям официальных представителей компании, запасов вкусового концентрата — сиропа, необходимого для производства классической газировки Coca-Cola в России оставалось на пару месяцев, а так как его поставки были прекращены, то и создавать напиток, по идее было бы просто не из чего.


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Прошло 8 месяцев и как-то незаметно на прилавках московских магазинов стали появляться знакомые двухлитровые бутылки, этикетки которых полностью совпадают с оригинальной Coca-Cola российского производства. Да и дата розлива свежая - 5 октября и 3 ноября 2022 года.


Судя по маркировке на бутылке изготовлен напиток был в Ростовской области на заводе, адрес которого также совпадает с местом расположения одного из производств бывшей Coca-Cola HBC в России. На этикетке указано, что напиток изготовлен «с разрешения The Coca-Cola Company» российским ботлером ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия».

После того как журналисты, заинтересовавшиеся этим бесшумным возвращением бренда в страну, обратились за разъяснениями в Coca-Cola HBC, официальные представители компании открестились от этой газировки. Заявили, что компания «прекратила производство и продажу всех брендов The Coca-Cola Company в России и не планирует производить данные продукты или бренды в любом формате».
Ну а бутылки на прилавках появились, скорее всего, по волшебству. Новый год же скоро!

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Метки: Coca-Cola   бренд   газировка   магазины   новый год   оригинальная Кола   
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11  комментариев
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6k
rutt 2 часа назад
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7k
Zhora Минуту назад
Пфф... да открываете любой крупный онлайн-магазин типа Озона, там всё что хочешь. Ценники не космос. Даже Доктор Пеппер есть в наличии. Который к нам официально не поставляется чуть ли не с 90х годов
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974
Максим Макашев 9 минут назад
Есть ещё и такая гипотеза: концентрат сосы-солы на наших заводах при производстве ПРОСТО нещадно РАЗБАВЛЯЛИ, увеличивая количество произведённых литров. Отсюда и появились эти "излишки". Как говорится "... а ларчик просто открывался..."
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5k
Subic 15 минут назад
Как бы последняя Coca-Cola, купленная мной (в конце ноября) в РФ, "в железке" была очень "смешная". На баночке все на польском, штрих-код евросоюза, завод-производитель с адресом в Варшаве. В полном соответствии с законами РФ, поверх всего этого была наклеена небольшая бумаженция, с русским текстом, частично переводом того, что написано на польском на баночке. Но вот и завод и адрес для обращений и претензий на "бумажке" уже, да, Ростовская область. :) Такой вот серый импорт. Все же, думаю, что Coca-Cola, и правда, польского производства была. И, мало того, частично путь ее (кривого) экспорта в РФ пролегал и по территории Украины (физически прямее так). Так что война-войной, а обед - по расписанию.
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20k
ЦСКА 21 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
perekrestok Полчаса назад
Параллельный импорт никто не отменял и не запрещал. Везут сироп откуда то. Бутылки те же, этикетка красная, буквы белые, кола в названии присутствует, заводы работают. Вкус практически тот же. Ну а в результате бабки в головную компанию как текли так и текут. Так что они как и МакДональдс и репутацию соблюли и при деньгах остались. Скорее бы автобренды придумали такую же схему.
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7k
Том Джоуд 54 минуты назад
Кто-то ещё, реально, думает что Россия воюет против возрожденного нацизма? По-ходу, нацики на Украине, вполне устраивают тех, кто у власти в РФ.
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60k
google.ru Час назад
местные крысы чиновники распродают запасы этой дряни... то что Путин сказал- они выполнят с удовольствием - - они же все патриоты .. Но ведь жить на что то надо?...
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43k
Валерий Час назад
то есть они вели бизнес в нашей стране, получали деньги за свою продукцию и решили свалить--ну теперь бизнес так же идёт, деньги поступают, только кока кола этих денег теперь не видит, нормально ушли, чё уж там
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1k
Тордион 2 часа назад
А как нам теперь с ржавчиной бороться?)
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15k
Alex 2 часа назад
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