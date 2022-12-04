Coca-Cola Шрёдингера. На московских прилавках заметили оригинальные бутылки ушедшего бренда

В марте этого года администрация The Coca-Cola Company, громко стукнув кулаком по столу, объявила о приостановке бизнеса и запрете продажи не только оригинальной Coca-Cola, но и Sprite, Fanta, Schweppes в России.
Российские заводы, принадлежавшие Coca-Cola HBC Россия (ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»), оперативно перешли на выпуск таких брендов как «Добрый», Rich, «Моя Семья». А в конце июля на прилавках появился аналог Coca-Cola — «Добрый Cola».
По заявлениям официальных представителей компании, запасов вкусового концентрата — сиропа, необходимого для производства классической газировки Coca-Cola в России оставалось на пару месяцев, а так как его поставки были прекращены, то и создавать напиток, по идее было бы просто не из чего.
Прошло 8 месяцев и как-то незаметно на прилавках московских магазинов стали появляться знакомые двухлитровые бутылки, этикетки которых полностью совпадают с оригинальной Coca-Cola российского производства. Да и дата розлива свежая - 5 октября и 3 ноября 2022 года.
Судя по маркировке на бутылке изготовлен напиток был в Ростовской области на заводе, адрес которого также совпадает с местом расположения одного из производств бывшей Coca-Cola HBC в России. На этикетке указано, что напиток изготовлен «с разрешения The Coca-Cola Company» российским ботлером ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия».
После того как журналисты, заинтересовавшиеся этим бесшумным возвращением бренда в страну, обратились за разъяснениями в Coca-Cola HBC, официальные представители компании открестились от этой газировки. Заявили, что компания «прекратила производство и продажу всех брендов The Coca-Cola Company в России и не планирует производить данные продукты или бренды в любом формате».
Ну а бутылки на прилавках появились, скорее всего, по волшебству. Новый год же скоро!
Источник:
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