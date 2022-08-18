В Ростовской области женщина нашла двух брошенных щенят, но даже не знала, как их кормить. Но на помощь пришла её кошка

Она быстро «разрулила» ситуацию - без неё щенки могли бы просто погибнуть.
В городе Пролетарск в Ростовской области, какие-то граждане бросили умирать двух беззащитных щенков. Совсем крохи, они не прожили бы и нескольких часов.
К счастью, на коробку с взвизгивающими пёселями наткнулась неравнодушная женщина, она не смогла пройти мимо и забрала их домой. Тут возникла другая проблема: женщина - кошатница и что делать с собаками она просто не представляла. Например, как их правильно кормить. Так что женщина слегка растерялась.
Зато её кошка оказалась не промах - она деловито обнюхала «новобранцев», сразу поняла, что им нужно и стала их кормить. А её котята в это время терпеливо стояли в сторонке и ждали своей очереди.
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АНТИФИШКИ
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Без всяких антогонизмов.
У сестры вообще прикол был:
Ее огромный доберман как то сунул морду в мусоропровод.
И вытащил эту морду с вцепившимся в нее котенком.
Какая то мразь выбросила котят в мусоропровод и один зацепился.
Прожили они вместе до смерти добермана - лет 10.
Причем котенок научился у добермана командам: стоять, сидеть, лежать и еще некоторым.
Вообще вырос боевым котом - на даче двух лаек сторожа гонял.
Сторож был бывший геолог и лайки у него были настоящие, охотничьи.
Сторож приходил жаловаться сестре на поведение кота.
Да просто бродячая родила и всё!
А вой вечно про "жестоких людей".