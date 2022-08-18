В Ростовской области женщина нашла двух брошенных щенят, но даже не знала, как их кормить. Но на помощь пришла её кошка

В городе Пролетарск в Ростовской области, какие-то граждане бросили умирать двух беззащитных щенков. Совсем крохи, они не прожили бы и нескольких часов.

К счастью, на коробку с взвизгивающими пёселями наткнулась неравнодушная женщина, она не смогла пройти мимо и забрала их домой. Тут возникла другая проблема: женщина - кошатница и что делать с собаками она просто не представляла. Например, как их правильно кормить. Так что женщина слегка растерялась.

Зато её кошка оказалась не промах - она деловито обнюхала «новобранцев», сразу поняла, что им нужно и стала их кормить. А её котята в это время терпеливо стояли в сторонке и ждали своей очереди.