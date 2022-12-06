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Сказ про Семёныча, великого и ужасного

Сказ про Семёныча, великого и ужасного

Автор:
06 декабря 2022 13:14
Метки: война   приключения   яавтор   
650
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Очень хочется поздравить друга с боевой наградой, вот и написал сей опус по его рассказу, чтоб молодые носы не задирали, да помнили, что старики еще много чего могут!

Служил верой и правдой на флоте Балтийском, Иван Семеныч, великий шаман по дизельной части. Грозен и суров он был к молодежи в ремесле своём, а так как консерваториев не заканчивал, то вколачивал науку свою мастеровую, дизельную, словом добрым матерным, да

подзатыльником душевным, отеческим. Дизелисты, обученные Семенычем, всегда нарасхват были во флоте. Но состарился Семеныч и пришло ему время на пенсию выходить... Погоревали отцы-командиры с учениками-единомышленниками, да делать нечего... Наградили Семеныча медалькой за безупречную службу, часики подарили наручные на память, да отвальную устроили...

Прошло пару лет. И вот узнал как-то Семеныч, что один из его учеников стал командиром рембата в СВО. Нашел способ связаться с ним, то да сё... Все хорошо, сговорились, да вот в военкомате препоны ставить начали: "Старый ты !", говорят... Семеныч и так и эдак - не берут

его бюрократы сухопутные... Стукнул Семеныч кулаком по столу военкому, одел форму флотскую, со всеми медалями, да поехал в Кронштадт, к своим, флотским, справедливость искать... Написал там один из больших чинов Семенычу ходатайство с подписями и печатями, пошел

он с этой бумагой в военкомат, и попал-таки добровольцем в рембат, к бывшему ученику своему.

-Наконец-то Семеныч, дождался я тебя!, -обнял его ученик, -Принимай хозяйство, делай что хошь, но бесперебойный ремонт техники мне обеспечь! А мне недосуг; -нужно доставку запчастей наладить как положено.

Устроил Семеныч всем технарям большое построение и разнос за бардак, какой в расположении увидел. Заставил произвести учет запчастям и инструментам, навести везде флотский порядок, и разделил всех технарей на три смены, чтоб работа шла круглосуточно. А потом вышел, кривым пальцем в старый, трофейный тягач АТС-59, у входа ржавеющий ткнул, и сказал,

-Не будет в моем подразделении машин безхозных! В свободное от основной работы время, все, и я тоже, будем приводить тягач в порядок!

-Зачем, Семеныч? Новые-же есть...

-Резерв никогда не помешает!

Рука у Семеныча была тяжелая, воспитание простое, да и словом матерным-животворящим он владел в совершенстве. Сам работал до седьмого пота, от зари до зари, а вот солдатиков-механиков своих, по-отечески, учил и жалел. Потихоньку стали ребята мастерством овладевать, и

понимать друг дружку с полуслова, как Семеныч учил, и пошла слава про это подразделение на всю Армию... Сдружились ребята вокруг Семеныча как возле отца и учителя своего, все свои тайны ему доверяли, да и он в своих чёртушках-механиках души не чаял... А из трофейного

тягача, в свободное время, такую конфетку сделали - любо-дорого глянуть.

И вот приехал, однажды, проверяющий. Уединился с командиром на базе, с бумажками всякими, и тут, как назло, перед позициями укропов, подбили наш танк...

Движку хана, танкисты живы, но боеприпасы кончатся - в плен попадут... Выручать ребят из беды надо... Прибежал пехотинец за помощью, а помочь-то и нечем:- все тягачи в разгоне, да танк без движка в боксе...

-Вот, внучки, зачем резерв-то нужен! Заводи "дырчик" ребята, кидай трос в кузов и, свободные от вахты, погнали на передовую!

Семеныч сам прыгнул за рычаги, и рванул к передовой. Остановившись в зеленке, дед отобрал бинокль у пехотинца, и стал рассматривать танк,

-Так, хорошо, крюки на месте... Связь есть? Хорошо, вызывай "Арту", пусть их пощекочут, а сам прячься за кабину и прикрывай нас, пока мы до места доедем и с тросом копаться будем... Лишь-бы у танка коробку передач не заклинило... Кто самый старший из вас?, -дед окинул грозным взглядом своих механиков

-Я, мне 32... А что?

-Будешь трос цеплять. Остальные -брысь из тягача! Будете нас в "зеленке" ждать.

-Семеныч, мы с тобой! Дед, ну пожалуйста..., -заныли остальные двое

-Я кому сказал?! Быстро!, -он протянул пехотинцу двойной рожок, -Высунуться паразитам не давай, шуруй за кабину! Всё, разбежались!

Тут и "Арта' заработала, загрохотала...

Ласково погладив по рычагам старенький тягач, Семеныч сказал,

-Прости, родной!, -врубил передачу и вдавил педаль газа в пол...

Вылетел тягач из зеленки в поле, и понёсся к подбитому танку. Встретили его враги очередями, зацокали пули по кабине, но было поздно, подлетел Cеменыч к танку, лихо развернулся, механик выскочил из кузова, прицепил трос, запрыгнул назад и потащили они танк на свою сторону...

Тяжко пришлось старенькому тягачу в поле, но, дымя как паровоз, и отчаянно буксуя гусеницами, дотащил он-таки танк до спасительной зеленки...

Без стекол, весь изрешеченный пулями АТС-59 представлял собой жуткое зрелище...

-Cеменыч, ты живой?, -бросились к командиру механики

-А что мне станется... Труханул малёха пару раз, а так -нормально!, -Cеменыч спрыгнул на землю и, увидев изрешеченную морду тягача, присвистнул, -Фью-ить... Чудно, что радиатор уцелел!

-Раз, два, три..., -считал дыры от пуль один из механиков, - Семеныч, да ты заговоренный:- я 29 дырок на морде насчитал!

-Жалюзи хорошие перед радиатором стоят, из железа, а не из пластелина, как сейчас делают! Тут главное -вовремя жалюзи закрыть, чтоб радиатор уцелел...

Откинулись люки и вылезли танкисты. Командир подошел к деду, пожал ему руку и хлопнул по плечу,

-Вот только Семеныч мог на этом "антиквариате" наше чудовище 50-ти тонное, с поля уволочь! Учись, студенты! Дед, мы тебя теперь до скончания века водкой поить должны, за спасение из #опы, в которую вляпались...

Семеныч глянул на ручные часы,

-Так, прогулки на свежем воздухе и развлечения заканчиваем, на смену пора:- дело делать! Едем на базу.

Притащили они танк на базу, высыпали все механики их встречать, а на шум вышел проверяющий. Пока заталкивали танк в бокс, на ремонт, рассказали ему ребята как и что было... Уехал начальник, но ненадолго, на следующий день вернулся. Построил всю команду и, перед строем, вручил Семенычу и его механикам по медали 'За Отвагу', и крепко пожал их мозолистые, черные руки...

Съездил Семеныч домой, жену да внуков проведать, но задерживаться особо не стал, а накупил подарков своим "чертушкам-механикам", и назад заторопился, дело делать...

Вот и получается что неважны года, важно чтоб человек душой был молод, чтоб знания и опыт свой к делу приспособить хотел, как Семеныч сделал. И я уверен, что о Семеныче и его команде мы еще услышим, и о новых приключениях он еще поведает.

Ну вот, как-то так оно получается...

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Метки: война   приключения   яавтор   
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4  комментария
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4k
Николаевич 3 часа назад
Что-то вспомнил про ГТТ и ГТС (Сахалин, 70-е). Кто знает – поймёт
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1k
ChePaev 2 часа назад
на таких Семенычах и по сей день везде, не только в армии, все хозяйство держится. Были и у меня такие "Семёнычи", когда я после первого ВуЗа молодым инженером-теоретиком пришел на работу по специальности в службу ЭРТОС аэропорта, зная только в теории и немного то что проходили на практике, а мне в подчинение дали техника -мужика уже пенсионера, Михалыча, который уже лет 40 там работал, он меня тоже уму-разуму учил, несмотря на то что это он у меня по штату в подчинении был)))
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26k
albedo 3 часа назад
Побольше бы нам таких рассказов сейчас.
Очень они нужны.

Точно так же как во время отечественной очень были нужны произведения Симонова, Светлова и многих многих других великих писателей и поэтов.
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114
too_big albedo Час назад
ты дурак? сравнивать эти 2 войны.
ТОгда на нас напали, а сейчас мы...
ты бы хоть другие источники смотрел
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