«1005-Центр»: после выполнения задания исполнителей ликвидировали

Зондеркоманды формировались из членов гестапо, полиции порядка и айнзатцгрупп – военизированных эскадронов смерти нацисткой Германии. А всю грязную работу выполняли насильно собранные в команду узники концлагерей. После выполнения заданий далеко не все из рядовых исполнителей оставались в живых: гитлеровцы просто ликвидировали их, избавляясь от ненужных опасных свидетелей и никому не нужного отработанного материала… Тем более что под рукой было неограниченное количество других «исполнителей», которых спокойно можно было принудить выполнять грязную работу, ведь выбора у заключенных не было.

Понимая, что ресурсы человеческой психики не безграничны, немцы тщательно охраняли рабочих, опасаясь стихийного бунта или восстания. Да и перспектива подхватить инфекцию от трупного яда фашистов не прельщала. А исполнители погибали, и часто. Впрочем, кого это волновало?

Вся документация касаемо заданий зондеркоманд-1005 была строго засекречена. Да еще и зашифрована. По официальным данным заключенные направлялись для осуществления обычных работ: валку леса или заготовку бревен. За каждой единицей – срубленным стволом дерева – скрывалось человеческое тело…

Зондеркоманда в Тростенце была сформирована из 75 человек. Примерно половину представляли полицейские, а остальные участники были служащими вспомогательной полиции. Что касается общих цифр, то только 8 человек из 10 были кадровыми служащими. Остальные – простые немцы, резервисты, возрастные мужчины, благопорядочные отцы и деды семейств, которые в военное время выполняли такую жуткую «работу»…