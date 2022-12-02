«1005-Центр»: после выполнения задания исполнителей ликвидировали

Осенью 1943 года в белорусский концлагерь Тростенец прибыла зондеркоманда «1005-Центр». Перед ней было поставлено секретное и очень масштабное задание. Участникам необходимо было осуществить эксгумацию останков уничтоженных в лагере людей и сжечь их для сокрытия военного преступления. А тел по самым скромным подсчетам было порядка 150 тысяч…
Педантичность – хваленая черта немцев. Они прагматично подсчитали, что для ликвидации такого числа трупов понадобится сложить 750 костров. Все шло спокойно, в заданном темпе, без лишней суеты. Еще бы: такого плана «задания» для ее участников были обычной рутиной…
После перелома в войне нацистское командование приняло решение начать масштабную работу по сокрытию убийств мирных граждан и пленных, которые в массовом порядке происходили как в лагерях, так и на подконтрольных гитлеровцам территориях.
Ответственным за исполнение назначили штандартенфюрера СС Пауля Блобеля. Полковник лично разработал технологию уничтожения большого числа человеческих останков посредством кремации с последующим захоронением в братских могилах.
Блобель сформировал три особых подразделения – зондеркоманды-1005. Зоной охвата для каждой из них стали центральный, северный и южный участки Восточного фронта.
Полковник обладал практически неограниченными полномочиями, формально никому не подчинялся, и его задачи являлись приоритетными. Каждый из участников команд, предупреждался под роспись об ответственности за разглашение сведений о выполнении заданий и необходимости работать в условиях строгой секретности.
Зондеркоманды формировались из членов гестапо, полиции порядка и айнзатцгрупп – военизированных эскадронов смерти нацисткой Германии. А всю грязную работу выполняли насильно собранные в команду узники концлагерей. После выполнения заданий далеко не все из рядовых исполнителей оставались в живых: гитлеровцы просто ликвидировали их, избавляясь от ненужных опасных свидетелей и никому не нужного отработанного материала… Тем более что под рукой было неограниченное количество других «исполнителей», которых спокойно можно было принудить выполнять грязную работу, ведь выбора у заключенных не было.
Понимая, что ресурсы человеческой психики не безграничны, немцы тщательно охраняли рабочих, опасаясь стихийного бунта или восстания. Да и перспектива подхватить инфекцию от трупного яда фашистов не прельщала. А исполнители погибали, и часто. Впрочем, кого это волновало?
Вся документация касаемо заданий зондеркоманд-1005 была строго засекречена. Да еще и зашифрована. По официальным данным заключенные направлялись для осуществления обычных работ: валку леса или заготовку бревен. За каждой единицей – срубленным стволом дерева – скрывалось человеческое тело…
Зондеркоманда в Тростенце была сформирована из 75 человек. Примерно половину представляли полицейские, а остальные участники были служащими вспомогательной полиции. Что касается общих цифр, то только 8 человек из 10 были кадровыми служащими. Остальные – простые немцы, резервисты, возрастные мужчины, благопорядочные отцы и деды семейств, которые в военное время выполняли такую жуткую «работу»…
Блобель попал к американцам в плен и после долгого судебного разбирательства приговорен к смертной казни. Приговор привели в исполнение 7 июня 1951 года.
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Американцы ликвидировали ликвидаторов,и нашли новых исполнителей.