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Сердце: почему главная мышца в нашем теле выдерживает такие нагрузки

Сердце: почему главная мышца в нашем теле выдерживает такие нагрузки

Автор:
05 декабря 2022 21:33
Сообщество : RealFishki
Метки: кислород   клетки   митохондрии   мышцы   орган   сердце   
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Оно начинает биться на третьей неделе жизни эмбриона и продолжает работать всю без остановки.

Сердечная мышечная ткань - миокард. Она отличается от всех типов мускулатуры гистологическим строением клеток. Миокард состоит из кардиомиоцитов, в них высокая концентрация митохондрий.

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Митохондрия — это энергетическая станция клетки. Там окисляются органические вещества, например глюкоза, и идет генерация электрического потенциала.

В мышцах рук или ног митохондрия занимает 2% от пространства клетки. В кардиомиоцитах их 33%. Основная причина усталости - молочная кислота, лактат. Он грузит мышцы и вызывает боль после работы.

Хотя лактат тоже источник энергии, просто обычная клетка не успевает ее переварить. Ну а миокард состоит из митохондрий увеличенного объема и густой сети капилляров. Так что идет постоянный приток кислорода.

Поэтому сердце и не устает - кардиомиоциты вырабатывают больше энергии, лучше снабжаются кислородом и в них не скапливается лактат. Почему же тогда и остальные мышцы не состоят из миокарда?

Дело в том, что миокард очень энергозатратен. Любой, кто занимался бодибилдингом в курсе, что здоровенные мышцы надо усиленно питать. А если бы они состояли из кардиомиоцитов, то их пришлось бы “кормить” в 35 раз больше. Тогда мы всю свою жизнь проводили бы за едой - даже без перерыва на сон.


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Метки: кислород   клетки   митохондрии   мышцы   орган   сердце   
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