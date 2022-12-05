Сердце: почему главная мышца в нашем теле выдерживает такие нагрузки

Митохондрия — это энергетическая станция клетки. Там окисляются органические вещества, например глюкоза, и идет генерация электрического потенциала.

В мышцах рук или ног митохондрия занимает 2% от пространства клетки. В кардиомиоцитах их 33%. Основная причина усталости - молочная кислота, лактат. Он грузит мышцы и вызывает боль после работы.

Хотя лактат тоже источник энергии, просто обычная клетка не успевает ее переварить. Ну а миокард состоит из митохондрий увеличенного объема и густой сети капилляров. Так что идет постоянный приток кислорода.

Поэтому сердце и не устает - кардиомиоциты вырабатывают больше энергии, лучше снабжаются кислородом и в них не скапливается лактат. Почему же тогда и остальные мышцы не состоят из миокарда?