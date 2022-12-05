Сердце: почему главная мышца в нашем теле выдерживает такие нагрузки

Оно начинает биться на третьей неделе жизни эмбриона и продолжает работать всю без остановки.
Сердечная мышечная ткань - миокард. Она отличается от всех типов мускулатуры гистологическим строением клеток. Миокард состоит из кардиомиоцитов, в них высокая концентрация митохондрий.
Митохондрия — это энергетическая станция клетки. Там окисляются органические вещества, например глюкоза, и идет генерация электрического потенциала.
В мышцах рук или ног митохондрия занимает 2% от пространства клетки. В кардиомиоцитах их 33%. Основная причина усталости - молочная кислота, лактат. Он грузит мышцы и вызывает боль после работы.
Хотя лактат тоже источник энергии, просто обычная клетка не успевает ее переварить. Ну а миокард состоит из митохондрий увеличенного объема и густой сети капилляров. Так что идет постоянный приток кислорода.
Поэтому сердце и не устает - кардиомиоциты вырабатывают больше энергии, лучше снабжаются кислородом и в них не скапливается лактат. Почему же тогда и остальные мышцы не состоят из миокарда?
Дело в том, что миокард очень энергозатратен. Любой, кто занимался бодибилдингом в курсе, что здоровенные мышцы надо усиленно питать. А если бы они состояли из кардиомиоцитов, то их пришлось бы “кормить” в 35 раз больше. Тогда мы всю свою жизнь проводили бы за едой - даже без перерыва на сон.
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