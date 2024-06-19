В аэропорту Австралии задержали женщину, у которой было собственное сердце в ручной клади

Изначально Джессика пожертвовала своё сердце науке, но через 10 месяцев ей сказали, что оно больше не нужно, и она решила хранить его в пластиковом пакете у себя дома.

Когда женщина решила перебраться в Австралию, она положила орган в ручную кладь. Её остановили пограничники, им потребовалось время, чтобы убедиться в законности и безопасности ввоза.