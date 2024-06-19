В аэропорту Австралии задержали женщину, у которой было собственное сердце в ручной клади

30-летняя Джессика Мэннинг, уроженка Новой Зеландии, рассказала, как её задержали на час в аэропорту. Она родилась с шестью пороками сердца и перенесла более 200 операций, прежде чем ей была сделана пересадка.
Изначально Джессика пожертвовала своё сердце науке, но через 10 месяцев ей сказали, что оно больше не нужно, и она решила хранить его в пластиковом пакете у себя дома.
Когда женщина решила перебраться в Австралию, она положила орган в ручную кладь. Её остановили пограничники, им потребовалось время, чтобы убедиться в законности и безопасности ввоза.
"Я просидела там около часа, пытаясь доставить это чёртово сердце в Австралию. Но теперь оно в безопасности, лежит в моём шкафу", - сказала она.
Джессика перенесла три операции на открытом сердце, прежде чем ей была сделана пересадка: первую в возрасте пяти месяцев, а затем ещё две в три и шесть лет. В 22 года у неё развилось заболевание печени. В 2019 году ей провели двойную трансплантацию сердца и печени.
Мэннинг поделилась: "В 19 лет у меня началась сердечная недостаточность. А когда мне было 22 года, у меня диагностировали болезнь печени. Заболевание спровоцировала операция, которую мне сделали в три года. В декабре 2016 года мне предложили пересадить сердце и печень, а в апреле 2017 года включили в список, и я ждала трансплантации 16 месяцев".
Она добавила: "Все спрашивают меня: "Что самое приятное после пересадки?" А я просто отвечаю: "Я могу дышать"".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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