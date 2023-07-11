Пожилая пара модников из Японии

Вот уже семь лет Цуёси и Томи Секи одеваются в одном стиле. Супруги из Японии состоят в браке 43 года, и их глубокая привязанность друг к другу проявляется даже в том, как они сочетают рубашки с платьями, пиджаки со свитерами и многое другое. Они не боятся смелых принтов и ярких цветов.