Пожилая пара модников из Японии

Вот уже семь лет Цуёси и Томи Секи одеваются в одном стиле. Супруги из Японии состоят в браке 43 года, и их глубокая привязанность друг к другу проявляется даже в том, как они сочетают рубашки с платьями, пиджаки со свитерами и многое другое. Они не боятся смелых принтов и ярких цветов.
Цуёси и Томи говорят, что у них всегда были схожие взгляды на одежду и стиль. Супруги выбирают вещи доступных марок, но каждый их образ выглядит элегантно.
Дочь завела для них страничку в соцсети, под ником bonpon511 объединены их детские прозвища и дата свадьбы - 11 мая. В настоящий момент у пары более 900000 подписчиков.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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