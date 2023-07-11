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Пожилая пара модников из Японии

Пожилая пара модников из Японии

Автор:
11 июля 2023 21:57
Сообщество : Жизнь
Метки: Япония   мир   мода   наряд   пара   стиль   
2139
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Вот уже семь лет Цуёси и Томи Секи одеваются в одном стиле. Супруги из Японии состоят в браке 43 года, и их глубокая привязанность друг к другу проявляется даже в том, как они сочетают рубашки с платьями, пиджаки со свитерами и многое другое. Они не боятся смелых принтов и ярких цветов.

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Цуёси и Томи говорят, что у них всегда были схожие взгляды на одежду и стиль. Супруги выбирают вещи доступных марок, но каждый их образ выглядит элегантно.

Дочь завела для них страничку в соцсети, под ником bonpon511 объединены их детские прозвища и дата свадьбы - 11 мая. В настоящий момент у пары более 900000 подписчиков.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Япония   мир   мода   наряд   пара   стиль   
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3  комментария
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Андрей Крылов Час назад
Стильно, симпатично и ни чуть не пошло. Многим надо брать с них пример.
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1k
Kra Час назад
Коассные!
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100
Ясен Пень 2 часа назад
Круто! Стильно! Модно! Молодцы.
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