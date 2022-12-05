Как во Франции могла появиться такая огромная пустыня

Пила стала проблемой для местных уже 200 лет назад. Песок хоронил под собой лес и ценные сельскохозяйственные угодья. Наполеон издал приказ остановить дюну и на объединёнными усилиями на вершине и по периметру высадили большое количество приморских сосен.

Деревья умудрились закрепить Пилу на какое-то время. Но примерно в 1860 году часть дюны обрушилась, погубив все посадки и песок снова стал атаковать лес.