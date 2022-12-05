Как во Франции могла появиться такая огромная пустыня

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В представлении большинства бесконечные пески ассоциируются всё-таки больше с Азией или Африкой. В Старом Свете выпадает большое количество осадков, он окружён тёплыми морями и там попросту неоткуда взяться песчаным пустыням.
Да, в Италии и Испании можно встретить засушливые районы, но пустыней их назвать можно едва ли. В Прибалтике есть дюны, но это просто небольшие прибрежные полосы. Но есть всё-таки в Европе песчаная пустыня. Вернее - огромная дюна, расположенная во Франции.
Она находится на побережье Бискайского залива недалеко от Бордо и называется Пила. 3 километра песка уходят больше чем на 600 метров в глубину берега.
Она появилась 3,5 тысячи лет назад и постоянно растёт. Из-за увеличения Пилы на побережье лес отступает на пять метров каждый год.
Она появилась 3,5 тысячи лет назад и постоянно растёт. Из-за увеличения Пилы на побережье лес отступает на пять метров каждый год.
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В 17 веке высота Пилы была лишь 40 метров. Сегодня же песчаный слой составляет от 100 до 120 метров (в зависимости от времени года).
70 лет назад Пила поглотила почти 20 частных домов. В 1980-х она "слопала" целую дорогу.
Но откуда же в зелёных лесах Франции взялась эта засушливая зона?
70 лет назад Пила поглотила почти 20 частных домов. В 1980-х она "слопала" целую дорогу.
Но откуда же в зелёных лесах Франции взялась эта засушливая зона?
Виновной можно посчитать реку Гаронну. Ежегодно она выносит тонны песка, как, впрочем и любая другая большая вода. Но у местности такой рельеф, что при отливе обнажается песчаная отмель. А здесь постоянно дуют западные ветра, то они забрасывают песок на полосу суши в стороне от устья реки.
Поначалу это были маленькие песчаные полоски. Но за 3,5 тысячи лет они срослись в одну огромную дюну.
Восточный склон крутой - примерно 30 градусов, потому что западный ветер продолжает набрасывать на него песок. Периодически дюна осыпается на восток, забирая себе всё большую площадь.
Восточный склон крутой - примерно 30 градусов, потому что западный ветер продолжает набрасывать на него песок. Периодически дюна осыпается на восток, забирая себе всё большую площадь.
Пила стала проблемой для местных уже 200 лет назад. Песок хоронил под собой лес и ценные сельскохозяйственные угодья. Наполеон издал приказ остановить дюну и на объединёнными усилиями на вершине и по периметру высадили большое количество приморских сосен.
Деревья умудрились закрепить Пилу на какое-то время. Но примерно в 1860 году часть дюны обрушилась, погубив все посадки и песок снова стал атаковать лес.
Деревья умудрились закрепить Пилу на какое-то время. Но примерно в 1860 году часть дюны обрушилась, погубив все посадки и песок снова стал атаковать лес.
Местные жители сегодня уже не так плохо относятся к Пиле как раньше, ведь она стала интересным туристическим объектом.
2 млн человека в год посещают дюну. И благодаря туристам в казну региона поступает около 11 млрд евро напрямую. А за счёт развития индустрии гостеприимства, собираемости налогов и наличию рабочих мест - до 160 млн ежегодно.
2 млн человека в год посещают дюну. И благодаря туристам в казну региона поступает около 11 млрд евро напрямую. А за счёт развития индустрии гостеприимства, собираемости налогов и наличию рабочих мест - до 160 млн ежегодно.
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Метки: интересное история пустыни путешествия туризм франция
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