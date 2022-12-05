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Как во Франции могла появиться такая огромная пустыня

Как во Франции могла появиться такая огромная пустыня

Автор:
05 декабря 2022 17:57
Сообщество : RealFishki
Метки: интересное   история   пустыни   путешествия   туризм   франция   
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В представлении большинства бесконечные пески ассоциируются всё-таки больше с Азией или Африкой. В Старом Свете выпадает большое количество осадков, он окружён тёплыми морями и там попросту неоткуда взяться песчаным пустыням.
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Метки: интересное   история   пустыни   путешествия   туризм   франция   
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1  комментарий
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Rubiroid_47 22 минуты назад
Так а чего, он абсолютно бесполезен? Разве нельзя выгребать его для строительства?
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