Почему монастыри на греческих скалах называют Метеоры, откуда они там взялись и как монахи поднимались наверх

За всю историю существования этого необычного монастырского комплекса в Греции здесь было 24 монастыря – это по всему горному комплексу. Некоторые из них сохранились до сих пор, но уже в виде развалин. Первые монахи-отшельники поселились в скальных пещерах, а наверху скал устроили специальные места для молитв.

В таких труднодоступных местах отшельники могли скрываться не только от надоедливых местных жителей с их постоянными просьбами и вопросами, но и от своих политических преследователей, которых во все времена было немало.