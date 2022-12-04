Почему монастыри на греческих скалах называют Метеоры, откуда они там взялись и как монахи поднимались наверх

Эти шесть православных монастырей, которые располагаются на скалах на высоте 600 метров над уровнем моря, находятся в нескольких километрах от греческого города Каламбака. Считается, что самим скалам уже больше 60 миллионов лет. А первые упоминания о наскальных монастырях появились в 10-м веке.
За всю историю существования этого необычного монастырского комплекса в Греции здесь было 24 монастыря – это по всему горному комплексу. Некоторые из них сохранились до сих пор, но уже в виде развалин. Первые монахи-отшельники поселились в скальных пещерах, а наверху скал устроили специальные места для молитв.
В таких труднодоступных местах отшельники могли скрываться не только от надоедливых местных жителей с их постоянными просьбами и вопросами, но и от своих политических преследователей, которых во все времена было немало.
Собственно, тем, что в большей мере представляют монастыри сейчас, они обязаны монаху по имени Афанасий, который в 1334-м году прибыл сюда, будучи изгнанным со Святой горы Афон во время нашествия корсаров. Кстати, именно Афанасий и дал затем этим скалам название Метеоры, что означает «парящие в воздухе».
Под руководством будущего Афанасия Метеорского, как его стали называть потом, здесь появился первый монастырь, жизнь которого была организована по подобию афонских.
Не случайно именно Метеоры сейчас считаются (и уже очень давно) одним из двух основных центров православного монашества в Греции – наряду с Афоном.
Расцвет монастырей пришёлся на 16-й век – именно тогда на разных скалах (у них есть свои названия, кстати – например, «Столп Капель» и «Широкий камень») было максимум монастырей, те самые 24 наименования, из которых на сегодня осталось, как мы уже сказали, всего шесть – четыре мужских и два женских монастыря.
Но если в 16-м веке отсутствие проблем у монахов объяснялось как раз труднодоступностью монастырей, то в 20-м веке это уже не помогло. Монастыри были разграблены немецкими и итальянскими оккупационными войсками во время Второй мировой войны.
Так что после этого главной заботой монахов стало восстановление хотя бы части монастырей. Как вы уже поняли, восстановить удалось четверть из них. Через какое-то время Метеоры стали привлекать паломников и простых туристов.
Впечатляет здесь не только вид на скалы и построенные на них здания, но и убранство монастырей, старые фрески и даже ухоженные внутренние дворы с обилием зелени. Главный вопрос – как всё это строилось на такой высоте и как вообще сюда подниматься?
Если сейчас туристы поднимаются по удобным монолитным ступеням, высеченным в скалах – это было сделано только в 20-х годах прошлого века. А также с помощью приспособлений вроде «фуникулёров» (хотя и выглядит рисково, конечно).
А когда-то здесь были только навесные деревянные лестницы и сетки на верёвках, которые монахи тянули вверх, поднимая таким образом не только всякого рода предметы, но и друг друга.
Ещё раньше подъём в горы обеспечивали установленные в расщелинах леса – примерно как сейчас на стройках. Подниматься наверх приходилось не менее получаса, а ведь кроме самих себя надо было поднять наверх еду, воду, стройматериалы и даже грунт – изначально скалы были голыми.
А теперь, видите, во дворах монастырей много зелени, к ним ведут комфортные лестницы, да и вообще, красота и в каком-то смысле даже комфорт и удобные автопарковки возле всех смотровых площадок.
Но, наверное, можно сказать, что людей сюда привлекает не столько необычные виды, а именно удивительное сочетание – необычного природного ландшафта, который, казалось бы, просто обязан оказаться безжизненным, и, собственно, жизни, текущей здесь уже много веков. Возможно, это и можно считать символом веры и упорства.
Источник:
- 30 000 буддийских монахов собрались на благотворительном мероприятии
- Как создаются песочные мандалы
- С чего начинались "Танчики": история игры "Battle City"
- Современные города, которые построены прямо в скалах
- Женщинам нельзя прикасаться к монахам и еще 13 вещей, которые следует знать о Лаосе