Касание смерти. Как «Ежи» стали опасным врагом субмарин

Глубинные бомбы Mark VII, основное противолодочное средство флота Его Величества, на борту лёгкого крейсера HMS D87 Cairo («Каир»), 1937 год

Появление концепции

Разработка началась ещё в 1930-х годах в Великобритании. На тот момент уже существовали глубинные бомбы, но они имели два недостатка. Во-первых, гидроакустическое оборудование тех лет могло «смотреть» лишь перед кораблем, а бомбы сбрасывались назад или с бортов. Ввиду чего экипаж терял субмарину из вида и сбрасывал бомбы вслепую, основываясь на данных о последнем её местоположении. Учитывая, что бомбы взрывались в среднем через 18-46 секунд, подлодка, заметив опасность, могла за это время отклониться от вычисленной траектории и уйти.

Во-вторых, бомбы взрывались в любом случае — по таймеру или по барометру, из-за чего нельзя было достоверно знать, поражена ли ПЛ противника, ведь она могла затонуть без видимых признаков. Кроме того, взрыв глубинных бомб вызывал возмущения воды на 10-15 минут, мешая работе операторов гидроакустического оборудования и тем самым давая шанс подлодке уйти от преследования. Из-за вышеуказанного использование ГБ требовало высокой выучки личного состава, грамотной работы акустиков и командира корабля, а также большого количества боеприпасов.

Необходимо было такое оружие, которое могло атаковать подлодку по ходу корабля, не теряя её из вида, при этом максимально эффективно поражая оную. К сожалению, финансовая поддержка проектирования подобных образцов была крайне слабой, и работы заморозили до начала ВМВ.

Первый блин комом

С началом битвы за Британию и активных действий «волчьих стай» Кригсмарине, вливания в развитие новых противолодочных средств возросли, и к 1940 году появились экспериментальные образцы подобного оружия. Первым проектом стала «мортира Фэйрли», названная так в честь шотландской деревни. Именно туда с началом Второй мировой войны был перемещён исследовательский комитет противолодочного подразделения (Anti-Submarine Division Investigation Committee — ASDIC), который занимался разработкой и созданием различных видов оружия и оборудования для борьбы с субмаринами.

Эта конструкция представляла собой две платформы-обоймы с пятью пусковыми трубами, размещавшимися либо на баке и юте, либо побортно от надстроек, в зависимости от типа корабля. Кроме того, платформы оснащались простым стабилизатором и имели подвижную в продольной плоскости конструкцию, что минимизировало или вовсе устраняло влияние качки на точность стрельбы. Немного позднее появилась «мортира Торникрофта» от одноимённой компании, получившая от моряков за свой характерный внешний вид прозвище «Пять толстых дев» (Five Wide Virgins). Она была проще в обслуживании и перезарядке, а также дешевле, но не имела стабилизации и была неподвижной, что негативно сказывалось на точности. Мортира состояла лишь из одной пятитрубной установки поперёк продольной оси корабля на баке. Для стрельбы обе модели использовали стандартную глубинную бомбу Mark VII с массой в 191 килограмм, или 420 фунтов, из которых 132 кг (290 фн) приходились на взрывчатое вещество, коим выступал тротил.

Обе мортиры были признаны неудачными. Несмотря на проблемы и в конструкции, и в обслуживании, основной недостаток заключался в концепции стрельбы стандартными глубинными бомбами. Малое их количество вкупе с большим разбросом из-за короткого ствола и не аэродинамичной формы ГБ — всё это давало низкую вероятность поражения. Даже большое количество взрывчатки не могло нивелировать эти проблемы. Кроме того, экипаж после стрельбы всё также не мог точно знать, поражена ли цель.

Работы по «мортире Фэйрли» быстро свернули, даже не построив ни одного опытного образца, но наработки по системе стабилизации стали использовать на дальнейших проектах (в том числе и на Hedgehog). «Мортиру Торникрофта», в свою очередь, пытались улучшить после первых испытаний посредством установки на глубинные бомбы стабилизаторов для полёта. Впрочем, первые же результаты показали, что это не помогло — бомбы хоть и летели на 330 метров, но разброс оказался ещё больше, так как стабилизаторы ломались при выстреле, и траектория становилась непредсказуемой.