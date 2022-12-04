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Касание смерти. Как «Ежи» стали опасным врагом субмарин

Касание смерти. Как «Ежи» стали опасным врагом субмарин

Автор:
04 декабря 2022 01:54
Метки: история   факты   флот   
736
6

Вторая мировая война придала мощный импульс развитию различных видов вооружений, в том числе и на море. Одним из выдающихся изобретений тех лет стал бомбомёт Hedgehog («Ёж»), появление которого ощутимо повлияло на развитие противолодочных средств обороны.

Глубинные бомбы Mark VII, основное противолодочное средство флота Его Величества, на борту лёгкого крейсера HMS D87 Cairo («Каир»), 1937 год

Появление концепции

Разработка началась ещё в 1930-х годах в Великобритании. На тот момент уже существовали глубинные бомбы, но они имели два недостатка. Во-первых, гидроакустическое оборудование тех лет могло «смотреть» лишь перед кораблем, а бомбы сбрасывались назад или с бортов. Ввиду чего экипаж терял субмарину из вида и сбрасывал бомбы вслепую, основываясь на данных о последнем её местоположении. Учитывая, что бомбы взрывались в среднем через 18-46 секунд, подлодка, заметив опасность, могла за это время отклониться от вычисленной траектории и уйти.

Во-вторых, бомбы взрывались в любом случае — по таймеру или по барометру, из-за чего нельзя было достоверно знать, поражена ли ПЛ противника, ведь она могла затонуть без видимых признаков. Кроме того, взрыв глубинных бомб вызывал возмущения воды на 10-15 минут, мешая работе операторов гидроакустического оборудования и тем самым давая шанс подлодке уйти от преследования. Из-за вышеуказанного использование ГБ требовало высокой выучки личного состава, грамотной работы акустиков и командира корабля, а также большого количества боеприпасов.

Необходимо было такое оружие, которое могло атаковать подлодку по ходу корабля, не теряя её из вида, при этом максимально эффективно поражая оную. К сожалению, финансовая поддержка проектирования подобных образцов была крайне слабой, и работы заморозили до начала ВМВ.

Первый блин комом

С началом битвы за Британию и активных действий «волчьих стай» Кригсмарине, вливания в развитие новых противолодочных средств возросли, и к 1940 году появились экспериментальные образцы подобного оружия. Первым проектом стала «мортира Фэйрли», названная так в честь шотландской деревни. Именно туда с началом Второй мировой войны был перемещён исследовательский комитет противолодочного подразделения (Anti-Submarine Division Investigation Committee — ASDIC), который занимался разработкой и созданием различных видов оружия и оборудования для борьбы с субмаринами.

Эта конструкция представляла собой две платформы-обоймы с пятью пусковыми трубами, размещавшимися либо на баке и юте, либо побортно от надстроек, в зависимости от типа корабля. Кроме того, платформы оснащались простым стабилизатором и имели подвижную в продольной плоскости конструкцию, что минимизировало или вовсе устраняло влияние качки на точность стрельбы. Немного позднее появилась «мортира Торникрофта» от одноимённой компании, получившая от моряков за свой характерный внешний вид прозвище «Пять толстых дев» (Five Wide Virgins). Она была проще в обслуживании и перезарядке, а также дешевле, но не имела стабилизации и была неподвижной, что негативно сказывалось на точности. Мортира состояла лишь из одной пятитрубной установки поперёк продольной оси корабля на баке. Для стрельбы обе модели использовали стандартную глубинную бомбу Mark VII с массой в 191 килограмм, или 420 фунтов, из которых 132 кг (290 фн) приходились на взрывчатое вещество, коим выступал тротил.

Обе мортиры были признаны неудачными. Несмотря на проблемы и в конструкции, и в обслуживании, основной недостаток заключался в концепции стрельбы стандартными глубинными бомбами. Малое их количество вкупе с большим разбросом из-за короткого ствола и не аэродинамичной формы ГБ — всё это давало низкую вероятность поражения. Даже большое количество взрывчатки не могло нивелировать эти проблемы. Кроме того, экипаж после стрельбы всё также не мог точно знать, поражена ли цель.

Работы по «мортире Фэйрли» быстро свернули, даже не построив ни одного опытного образца, но наработки по системе стабилизации стали использовать на дальнейших проектах (в том числе и на Hedgehog). «Мортиру Торникрофта», в свою очередь, пытались улучшить после первых испытаний посредством установки на глубинные бомбы стабилизаторов для полёта. Впрочем, первые же результаты показали, что это не помогло — бомбы хоть и летели на 330 метров, но разброс оказался ещё больше, так как стабилизаторы ломались при выстреле, и траектория становилась непредсказуемой.

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Процесс перезарядки мортиры Торникрофта на борту испытательного эсминца «Уайтхолл» (HMS I94 Whitehall), 27 июля 1941 года

Рождение большого «Ёжика» и маленькой «Мышеловки»

Hedgehog, получивший такое название из-за характерного вида пусковой установки (множество «шипов»), разрабатывался в департаменте по разработке различного оружия (DMWD, Department of Miscellaneous Weapons Development) примерно в то же время, когда предыдущие два образца проходили испытания, но кардинально отличался от них конструкцией и применением, причём в лучшую сторону почти во всём. Вместо ствольного запуска использовались направляющие штоки, что упрощало процесс перезарядки и обслуживания установки. Также установка стреляла не большими ГБ Mark VII, а маленькими, весом в 27,5 кг, из которых 16 кг приходилось на ВВ, представленное торпексом. Это упрощало перезарядку и позволяло брать больше боеприпасов на борт. Кроме того, бомбы оснащались взрывателем контактного типа, что позволяло с большой долей вероятности понять, поражена цель или нет.

Внешний вид установки Hedgehog

Необычным было и применение: корабль направлялся прямо на цель, установка регулировалась в пределах 25-35 градусов от курса корабля (впоследствии она также получила систему стабилизации при крене), и в пределах 200-260 метров давался залп. 24 бомбы отстреливались в шахматном порядке, покрывая эллипсоидную область с центром примерно в 230 метрах от корабля и осями в 37-41 м. Наконец, эти бомбы куда меньше мешали акустикам следить за целью за счёт того, что детонировали строго при контакте с целью. Единственным существенным недостатком бомбомёта Hedgehog была необходимость поддерживать скорость в 6-7 узлов во время стрельбы, чтобы бомбы успевали улететь на достаточное расстояние и уйти под воду, прежде чем корабль окажется в этой области. Первые же испытания показали высокую эффективность образца, и вскоре его официально приняли на вооружение ВМС Англии, а позднее, после получения образцов и их положительной оценки, — США и СССР.  Для малых кораблей, на которые не было возможности установить полноценного «Ежа», в Америке была разработана уменьшенная версия Mousetrap («Мышеловка») компактного размера и простой конструкции, которую можно было смонтировать практически из подручных средств. В базовой версии Mark 20 она выглядела как обычная рама с четырьмя направляющими для пуска.

Внешний вид установки Mousetrap Mark 20

Применение и наследие бомбомёта

Первоначально Hedgehog не пользовался популярностью и не имел выдающихся результатов из-за нехватки матчасти и скептицизма экипажей, получивших его в своё распоряжение. Особенно это касалось советских моряков, столкнувшихся с этим оружием. Бомбомёт был диковинкой, который поражал тем, что его снаряды взрывались исключительно при попадании, в отличие от глубинных бомб, которые, если не поражали лодку, то наверняка деморализовывали её экипаж. Кроме того, из-за попадания воды установки часто могли работать неправильно или вовсе выходить из строя, что лишь усиливало негативное впечатление.

Советский/российский бомбомёт РБУ-6000 «Смерч-2». В нём уже сложно узнать тот самый «Ёж»/МБУ-200

В итоге командованию ВМС Великобритании даже пришлось выпустить специальный указ, по которому каждый контакт с подлодкой противника должен был сопровождаться применением «Ежей», а в случае отказа от этого необходимо было писать рапорт с указанием причины и последующим расследованием. К 1943 году ситуация нормализовалась, и бомбомёт показал свою эффективность на фоне классических глубинных бомб: процент успешных атак вырос с 5% в 1942 году до 20% к концу войны, тогда как у ГБ этот процент составлял в среднем 3-4%. Несмотря на это, глубинные бомбы продолжали применять совместно с бомбомётами, комбинируя их преимущества. Конструкция и идея получились настолько удачными, что впоследствии в СССР появилась лицензионная версия этого образца с названием МБУ-200, а на наработках по нему были построены различные новые модели с улучшенными характеристиками — Squid («Кальмар»), РБУ-1000, РБУ-1200 и другие. Некоторые из них используются до сих пор.

Материал подготовлен волонтёрской редакцией Мира Кораблей

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Метки: история   факты   флот   
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Юрий 56 минут назад
130 кг тротила - это ж сколько рыбы всплывёт!
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91k
Броненосец Потелкам 50 минут назад
200 кг тротила, взорвавшись на расстоянии 2-3-5 метров от корпуса лодки, ОДНОЗНАЧНО нанесут ей повреждения за счет мощного гидроудара.
Скажем честно: не справившись с мощным бомбометом, стали делать аналог реактивного миномета, пойдя на существенное уменьшение мощности ВВ
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