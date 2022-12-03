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Москва. Какой была жизнь в Юго-Западном округе города 40-50 + лет тому назад

Москва. Какой была жизнь в Юго-Западном округе города 40-50 + лет тому назад

Автор:
03 декабря 2022 22:08
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
320
30
Жизнь Юго-Западного округа Москвы. Смотрите и сравнивайте, как за десятки лет поменялись районы.
Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))
Интересного просмотра!
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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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3  комментария
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Здание библиотеки 2-го меда (моей альма-матер) - тоже на юго-западе и тоже из 70-х. Там внутри ещё лестница в виде спирали ДНК. И я там брал книги у Валерии Новодворской (работала в библиотеке))
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16k
Поручик 3 часа назад
А стульчик-то, похоже, мужики в гараж из школы спёрли...


По крайней мере у нас в классах были почти точно такие же.
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