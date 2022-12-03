Москва. Какой была жизнь в Юго-Западном округе города 40-50 + лет тому назад

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Жизнь Юго-Западного округа Москвы. Смотрите и сравнивайте, как за десятки лет поменялись районы.
Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))
Интересного просмотра!
Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))
Интересного просмотра!
1.
Строительство цирка на проспекте Вернадского, 1966 год.
Построенный в 1971 году по проекту архитектора Я. Белопольского. Он и сегодня остаётся самым большим стационарным цирком в мире. В зрительном зале 3328 мест. Высота амфитеатра 36 метров.
2.
В ожидании чистого белья.
Автор: Александр Макаров.
Улица Красикова, 10. Филиал № 27 московской фабрики срочной химчистки № 25. Зал «Химчистка-самообслуживание», 1973 год.
Улица Красикова, 10. Филиал № 27 московской фабрики срочной химчистки № 25. Зал «Химчистка-самообслуживание», 1973 год.
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3.
Корова в Беляево-Богородском. 1968 год. Миклухо-Маклая 26, корп 1.
Автор: Ю.Артамонов.
Коровник принадлежал колхозу "Коньково",оттуда возили сдавать молоко(до 1961 года) на молочный завод,который находился на месте нынешнего ТЦ Калужский.
Коровник принадлежал колхозу "Коньково",оттуда возили сдавать молоко(до 1961 года) на молочный завод,который находился на месте нынешнего ТЦ Калужский.
4.
Пункт приёма стеклопосуды, 1974 год.
Автор: И.Г. Авдеев.
Продовольственый магазин по адресу: Профсоюзная ул., 102 (с 1977 г. — 98), корп. 1
Продовольственый магазин по адресу: Профсоюзная ул., 102 (с 1977 г. — 98), корп. 1
9.
Ломоносовский проспект, дом 5, 1970 год. Новый экспериментальный дом на Ломоносовском проспекте.
Автор: М. Семенов
13.
Институт научной информации Академии Наук СССР, 1978 год. архитекторы: Я. Белопольский, Е. Вулых, Л. Мисожников, Ф. Пащенко.
16.
Детский сад в Деревлёво (Беляево), 1972 год.
Вид на детский сад в Деревлёво. На заднем плане дом 51, корпус 2 по улице Миклухо-Маклая
19.
Детский музыкальный театр, 1980 год. Детский музыкальный театр на проспекте Вернадского.
Источник: Искусство. Современная иллюстрированная энциклопедия. Под ред.проф.Горкина А.П. М.: Росмэн, 2007
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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