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9 уморительных фотографий, которые сделаны в нужное время и в нужном месте

9 уморительных фотографий, которые сделаны в нужное время и в нужном месте

Автор:
03 декабря 2022 15:13
Метки: Смешние моменты   моменты   удачный момент   фотки   
998
9

В нашем мире много людей, которые занимаются фотографией, но не все из них занимаются ею на профессиональном уровне. Не мало тех, кто фотографирует просто для себя и близких или просто для ведения своих социальных сетей. Таких людей называют фотографами-любителями.

Они, конечно, не знают столько, сколько профессиональный фотограф, например, какой нужен объектив для портретного фотоснимка или в какое время начинается «золотой час».

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6  комментариев
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3k
Старичок 9 часов назад
Комментарий к фото
больше на регби похоже.
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5k
salim777 6 часов назад
- Тут съёмка видео запрещена. Камеру вырубай на хрен!
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Александр

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