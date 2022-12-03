9 уморительных фотографий, которые сделаны в нужное время и в нужном месте

В нашем мире много людей, которые занимаются фотографией, но не все из них занимаются ею на профессиональном уровне. Не мало тех, кто фотографирует просто для себя и близких или просто для ведения своих социальных сетей. Таких людей называют фотографами-любителями.

Они, конечно, не знают столько, сколько профессиональный фотограф, например, какой нужен объектив для портретного фотоснимка или в какое время начинается «золотой час».