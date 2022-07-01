Фотографии, на которых задний план интереснее переднего

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Иногда всё самое интересное может быть спрятано от наших глаз, а если быть точнее, скрываться на заднем плане! В продолжении поста подборка прикольных фотографий, где все самое интересное происходит на заднем плане.
Селфи на улице, снимок в океанариуме — эти и другие кадры ничем не отличались бы от миллионов фото из соцсетей, если бы не один нюанс. Речь идёт о случайно попавших на задний план деталях и людях, которые буквально украли все внимание и сделали изображения в миллионы раз смешнее и интереснее.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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