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Фотографии, на которых задний план интереснее переднего

Фотографии, на которых задний план интереснее переднего

Автор:
01 июля 2022 08:24
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   задний план   моменты   настроение   подборка   смешные   фото   чудаки   
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Иногда всё самое интересное может быть спрятано от наших глаз, а если быть точнее, скрываться на заднем плане! В продолжении поста подборка прикольных фотографий, где все самое интересное происходит на заднем плане.


Селфи на улице, снимок в океанариуме — эти и другие кадры ничем не отличались бы от миллионов фото из соцсетей, если бы не один нюанс. Речь идёт о случайно попавших на задний план деталях и людях, которые буквально украли все внимание и сделали изображения в миллионы раз смешнее и интереснее.

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Источник:

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Метки: Юмор   задний план   моменты   настроение   подборка   смешные   фото   чудаки   
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