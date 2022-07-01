Фотографии, на которых задний план интереснее переднего

Селфи на улице, снимок в океанариуме — эти и другие кадры ничем не отличались бы от миллионов фото из соцсетей, если бы не один нюанс. Речь идёт о случайно попавших на задний план деталях и людях, которые буквально украли все внимание и сделали изображения в миллионы раз смешнее и интереснее.