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20 "вот-вот" моментов, снятых за секунду до нешуточной катастрофы

20 "вот-вот" моментов, снятых за секунду до нешуточной катастрофы (21 фото)

Автор:
15 апреля 2022 22:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вот-вот   Нешуточные   катастрофы   моменты   очевидцы   поймали   секунда   фотография   
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Каждый фотограф знает, чтобы получить идеальную фотографию нужно сделать сотни снимков. Но и это еще не гарантирует нужный результат, в большинстве случаев отличный кадр - это стечение обстоятельств. В этом посте вы увидите фотографии захватывающих моментов, которые успели поймать очевидцы.
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Источник:

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Метки: Вот-вот   Нешуточные   катастрофы   моменты   очевидцы   поймали   секунда   фотография   
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1  комментарий
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diman02 5 минут назад
,,Ещё секунда, и курица украла моё мороженое,,
Сдается мне что это не курица .

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