20 "вот-вот" моментов, снятых за секунду до нешуточной катастрофы

Каждый фотограф знает, чтобы получить идеальную фотографию нужно сделать сотни снимков. Но и это еще не гарантирует нужный результат, в большинстве случаев отличный кадр - это стечение обстоятельств. В этом посте вы увидите фотографии захватывающих моментов, которые успели поймать очевидцы.

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Может прыжок всё-таки получится? 0 Источник:

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Кому-то сейчас прилетит 0 Источник:

Волны сделали кадр неповторимым 0 Источник:

Заклятые подруги 0 Источник:

Мало не покажется 0 Источник:

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Слишком близко 0 Источник:

Мужская дружба 0 Источник:

Парню достанется 0 Источник:

У птиц свой взгляд на фото 0 Источник:

Добыча ускользнула прямо из рук 0 Источник:

Он только учится 0 Источник:

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Мало того он украл печенье, так ещё и опрокинул на себя сок 0 Источник:

Моя кошка выглядит как монстр 0 Источник:

Ещё секунда, и курица украла моё мороженое 0 Источник:

Мы все оказались в воде 0 Источник:

Неудачно ударили кружками 0 Источник: