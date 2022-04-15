20 "вот-вот" моментов, снятых за секунду до нешуточной катастрофы

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Каждый фотограф знает, чтобы получить идеальную фотографию нужно сделать сотни снимков. Но и это еще не гарантирует нужный результат, в большинстве случаев отличный кадр - это стечение обстоятельств. В этом посте вы увидите фотографии захватывающих моментов, которые успели поймать очевидцы.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Сдается мне что это не курица .