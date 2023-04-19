18 работ художников, которые показали, какого прогресса в рисовании они смогли добиться

Хорошим художником человека делает не столько талант, сколько упорная работа над собой и над улучшением своих навыков.
Прогресс автора треда
Разница между работами 2009 года и 2021 года
Три года разницы
— Ты серьёзно эволюционировал в рисовании.
— Да, безумно это осознавать, когда оглядываюсь назад.
Это был сложный путь
Но это чертовски прекрасный путь!
Да, это мой первый рисунок в диджитал
— Ваш первый рисунок шикарен! Вам следует перерисовать его.
— Я как раз думал об этом.
Впечатляющая разница
Этот рисунок десятилетней давности был первым, что я нарисовала после покупки планшета. Мне было тогда так стыдно, что я не умею рисовать… А рядом мой рисунок 2023 года.
2012 год против 2023 года
— Как у вас вышло так развить свои навыки?
— Я тратил больше времени на то, в чём я не был силён, чем на навыки, в которых я и так был хорош.
Рисунок 2018 и рисунок 2023
Мой первый арт в диджитал 2018 года и моя работа 2023 года
Рисунок в 11 лет и в 19 лет
Работы 2012 года и 2021
2015 и 2023 год
Очаровательный прогресс
Разница между двумя лисятами — годы работы
Это мотивирует меня работать над собой и улучшать свои навыки в рисовании.
2010 год (9 лет) и 2023 год (22 года)
2017 год и 2023 год
Работы 2017 и 2023 годов
Важная мысль
Раньше я был перфекционистом и тратил очень много времени на рисование. Затем я начал экспериментировать с созданием более простых рисунков. Это помогло мне упорядочить и упростить мой процесс рисования, экономя мне много времени. На свой первый рисунок в диджитал я потратил 3 часа, сейчас я нарисовал похожий арт за один час.
Источник:
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А я всё равно предпочитаю карандашики, краски... =)