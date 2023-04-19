18 работ художников, которые показали, какого прогресса в рисовании они смогли добиться

Раньше я был перфекционистом и тратил очень много времени на рисование. Затем я начал экспериментировать с созданием более простых рисунков. Это помогло мне упорядочить и упростить мой процесс рисования, экономя мне много времени. На свой первый рисунок в диджитал я потратил 3 часа, сейчас я нарисовал похожий арт за один час.