FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2784 поста • 476 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство
18 работ художников, которые показали, какого прогресса в рисовании они смогли добиться

18 работ художников, которые показали, какого прогресса в рисовании они смогли добиться

Автор:
19 апреля 2023 09:05
Сообщество : Искусство
Метки: было стало   искусство   прогресс   рисование   тогда и сейчас   фото   хужожники   
274
19

Хорошим художником человека делает не столько талант, сколько упорная работа над собой и над улучшением своих навыков.

Прогресс автора треда

×
×

Разница между работами 2009 года и 2021 года


Три года разницы


— Ты серьёзно эволюционировал в рисовании.

— Да, безумно это осознавать, когда оглядываюсь назад.


Это был сложный путь


Но это чертовски прекрасный путь!


Да, это мой первый рисунок в диджитал


— Ваш первый рисунок шикарен! Вам следует перерисовать его.

— Я как раз думал об этом.


Впечатляющая разница


Этот рисунок десятилетней давности был первым, что я нарисовала после покупки планшета. Мне было тогда так стыдно, что я не умею рисовать… А рядом мой рисунок 2023 года.


2012 год против 2023 года


— Как у вас вышло так развить свои навыки?

— Я тратил больше времени на то, в чём я не был силён, чем на навыки, в которых я и так был хорош.


Рисунок 2018 и рисунок 2023


Мой первый арт в диджитал 2018 года и моя работа 2023 года


Рисунок в 11 лет и в 19 лет


Работы 2012 года и 2021



2015 и 2023 год


Очаровательный прогресс


Разница между двумя лисятами — годы работы

Это мотивирует меня работать над собой и улучшать свои навыки в рисовании.


2010 год (9 лет) и 2023 год (22 года)

2017 год и 2023 год

Работы 2017 и 2023 годов

Важная мысль

Раньше я был перфекционистом и тратил очень много времени на рисование. Затем я начал экспериментировать с созданием более простых рисунков. Это помогло мне упорядочить и упростить мой процесс рисования, экономя мне много времени. На свой первый рисунок в диджитал я потратил 3 часа, сейчас я нарисовал похожий арт за один час.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: было стало   искусство   прогресс   рисование   тогда и сейчас   фото   хужожники   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Enigma Kuutar 52 минуты назад
Век цифровых технологий.
А я всё равно предпочитаю карандашики, краски... =)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

36767



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мемные расследования: история появления кота и истеричных женщин
Мемные расследования: история появления кота и истеричных женщин
Переехав в новый дом, девушка нашла в курятнике брошенного кота
Переехав в новый дом, девушка нашла в курятнике брошенного кота
Набирающие популярность в сообществах
Нейромастер визуализировал знаменитые песни группы «Ария», погрузив нас в атмосферу настоящего рока
Нейромастер визуализировал знаменитые песни группы «Ария», погрузив нас в атмосферу...
Как сложилась судьба убийцы священника Георгия Гапона
Как сложилась судьба убийцы священника Георгия Гапона
Новый смартфон Cubot P80 доступен со скидкой
Новый смартфон Cubot P80 доступен со скидкой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Одно слово

Лучшие демотиваторы
Хотел было завести собаку, но кот заверил что справится сам.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Прикол#позитив#факты#авто аварии#улыбнуло#СССР#шоу бизнес#забавно
#Юмор#машина#история#животные#аварии#люди#Автовсячина#полиция#деньги#картинки
#автомобили#в мире#интересное#дтп#интересно#США#подборка#Китай#маразм#кино
Новый смартфон Cubot P80 доступен со скидкой Новый смартфон Cubot P80 доступен со скидкой Художники показали свои рисунки "до&nbsp;и&nbsp;после" того, как&nbsp;они&nbsp;научились рисовать Художники показали свои рисунки "до и после" того, как они научились рисовать Как стремительно меняется мир под влиянием времени Как стремительно меняется мир под влиянием времени 18 фотосравнений, которые наглядно покажут, как неумолимо быстро течёт время 18 фотосравнений, которые наглядно покажут, как неумолимо быстро течёт время Как выглядят сегодня 13 легендарных футболистов, чью игру многие болельщики вспоминают с замиранием сердца Как выглядят сегодня 13 легендарных футболистов, чью игру многие болельщики вспоминают с... 16 фотографий, которые доказывают, что настоящая дружба всё-таки существует 16 фотографий, которые доказывают, что настоящая дружба всё-таки существует

На что жалуетесь?

Вернуться