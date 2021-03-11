Короли понтов и показухи: фото в стиле "Дорохо-бохато"

Как еще показать всем в соцсетях, что ты крут? Сфотографировать зарплату, похвастаться покупкой, чтобы остальные позавидовали. Сразу +100500 к респектабельности! Перед вами кадры с показушниками, которые не понимают, как нелепо выглядят.

0

1. В день зарплаты 0 Источник:

×

2. Обстановка по кайфу 0 Источник:

3. Сразу видно - уважаемый человек 0 Источник:

4. У вас понты ненастоящие 0 Источник:

5. Короля жизни видно сразу 0 Источник:

6. Опасный Леонид 0 Источник:

7. 0 Источник:

8. Красиво жить не запретишь 0 Источник:

9. 0 Источник:

10. Деловые парни 0 Источник:

11. 0 Источник:

12. 0 Источник:

13. 0 Источник:

15. Философия пошла 0 Источник:

16. Решаются бизнес-вопросики 0 Источник:

17. Короли понтов 0 Источник:

18. 0 Источник: