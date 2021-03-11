Короли понтов и показухи: фото в стиле "Дорохо-бохато"

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Как еще показать всем в соцсетях, что ты крут? Сфотографировать зарплату, похвастаться покупкой, чтобы остальные позавидовали. Сразу +100500 к респектабельности! Перед вами кадры с показушниками, которые не понимают, как нелепо выглядят.
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