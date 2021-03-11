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Короли понтов и показухи: фото в стиле "Дорохо-бохато"

Короли понтов и показухи: фото в стиле "Дорохо-бохато" (20 фото)

Автор:
11 марта 2021 12:02
Сообщество : Юмор
Метки: дешевые понты   дорого богато   показушники   понторезы   понты   прикол   фото   
1807
20
Как еще показать всем в соцсетях, что ты крут? Сфотографировать зарплату, похвастаться покупкой, чтобы остальные позавидовали. Сразу +100500 к респектабельности! Перед вами кадры с показушниками, которые не понимают, как нелепо выглядят.
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Метки: дешевые понты   дорого богато   показушники   понторезы   понты   прикол   фото   
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11  комментариев
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576
Gleb_Skameikin Час назад
а новые будт фотки, а то одни и те же в подборках
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Минуту назад
мудаки...
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9k
Алексей 22 минуты назад
Так и будете всё это каждые 2 месяца выкладывать? Минус.
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272
Сергей 22 минуты назад
Чего-то телефоны у всех 15-20 летней давности.
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27k
Snork Snorkoff Полчаса назад
А здесь-то что не так?
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22k
Владимир Snork Snorkoff 21 минуту назад
Пистоны.
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27k
Snork Snorkoff Владимир 16 минут назад
Ну? Крутые пацанские пистоны и пестик, реальная пачка денег и крутая мобила. Однозначно самый крутой пацан в садике епта..
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20k
BillyBonzz 45 минут назад
Ухх, дикие, дерзкие, альфачи и бруталы!
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272
Сергей BillyBonzz 21 минуту назад
Им уже сейчас под 50-60 лет.
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BillyBonzz Сергей 19 минут назад
мне пох сколько им сейчас лет, уверен, половины из них уже и нет на этом свете, я писал про то, что увидел на фото
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