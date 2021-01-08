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Дорохо-бохато: дешевые понты от показушников

Дорохо-бохато: дешевые понты от показушников (17 фото)

Автор:
08 января 2021 07:17
Сообщество : Юмор
Метки: дешевые понты   дорого богато   колхозный шик   показушники   понты   
2541
17
Некоторые люди до сих пор хвастаются своим благосостоянием в сети. Деньги, еда, машины - все это атрибуты лухари жизни. Однако герои нашей подборки скорее претендуют на победу в конкурсе под названием "Колхозный шик".
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Метки: дешевые понты   дорого богато   колхозный шик   показушники   понты   
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8  комментариев
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4k
hairov Час назад
Дорохо-бохато: дешевые понты от показушников
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3
Странник 22 минуты назад
парень на 10 фото , с фото и автоматом, по моему просто прикалывается и в этой подборке явно лишний
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Uron Полчаса назад
И заметили, у всех одинаковые стрижки
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RomaXz Час назад
Что за машина на третьем фото?
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5k
Ф Ив Час назад
Насчет шуб: между прочим русские купцы очень любили торговать в шубах, и когда построили крытые галереи для торговли, очень этому расстроились - ввиду того что больше нельзя было щеголять своей шубой.
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Sergiy Rambus Ф Ив 42 минуты назад
Я позавчера на работу шёл, на улице -37 и я бы от шубы не отказался
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1k
NiThR0 Ф Ив 41 минуту назад
А потом американские сутенеры решили возродить эту славную традицию.)
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Максим Час назад
Подборка быдла, надо было озаглавить
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