Дорохо-бохато: дешевые понты от показушников

Некоторые люди до сих пор хвастаются своим благосостоянием в сети. Деньги, еда, машины - все это атрибуты лухари жизни. Однако герои нашей подборки скорее претендуют на победу в конкурсе под названием "Колхозный шик".
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А у вас есть знакомые - ярые показушники?
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