Канье Уэст признался в симпатии к Гитлеру, к евреям и назвал себя пророссийским

Американский рэпер Канье Уэст пришёл на передачу InfoWars и наговорил столько бреда, что в шоке были даже ведущие. Рэпер, у которого видимо вместо мозга кисель, назвал себя нацистом, признался в любви к России, к Гитлеру, к евреям и бог знает к чему ещё.
На шоу InfoWars Канье Уэст признался в своей любви к Гитлеру.
«Я вижу хорошее в Гитлере. Я люблю всех. Этот парень изобрёл хайвеи, изобрёл микрофон, которым я пользуюсь как музыкант. Вы не можете отрицать, что он сделал что-то хорошее. Мне надоело это. Каждый человек обладает некой ценностью, особенно Гитлер. А ещё Гитлер был христианином. Мне нравится Гитлер», — заявил рэпер.
При этом в ходе интервью на нем был надет черный капюшон, полностью покрывающий лицо. Может быть, мода такая...
Джонс был шокирован словам Канье, но дал ему договорить. Артист тут же отметил, что не хочет видеть слова «зло» и «нацисты» в одном предложении. Он заявил, что не против всего еврейского, но при этом любит и нацистов.
Далее последовал диалог про Россию.
Ник Фуэнтес (правый публицист): «Я очень пропутинский и пророссийский».
Канье ему в ответ: «Я тоже».
Канье: «Что Путин говорит о системе ценностей Америки?».
Фуэнтес: «Он сказал, что мы полностью отказались от традиционных ценностей, традиционной веры и что мы фактически приняли полный сатанизм. И он абсолютно прав».
Алекс Джонс: «Это правда, Америка принимает сатанизм».
Американский еврейский комитет (AJC) 7 октября назвал язык Уэста демонстрирующим «антисемитские клише, такие как жадность и контроль».
«Канье Уэст должен научиться доносить свою точку зрения, не прибегая к антисемитизму. В последнюю неделю музыкант разжигал ненависть к евреям», — сказали в комитете.
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А этот музыкант (?) в голову закачал. Вместо мозга.
Нацист, блин. Мыло ипанутое
Я понимаю, что он прославился не за свой ум, а эпатажем. Но уже какой-то нездоровый перебор.
а следом он начинает нести ахинею которая перечеркивает то что он говорил до этого