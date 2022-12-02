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Канье Уэст признался в симпатии к Гитлеру, к евреям и назвал себя пророссийским

Канье Уэст признался в симпатии к Гитлеру, к евреям и назвал себя пророссийским

Автор:
02 декабря 2022 10:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Канье Уэст   США   америка   бред   знаменитости   мнение   странности   шоу бизнес   
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Американский рэпер Канье Уэст пришёл на передачу InfoWars и наговорил столько бреда, что в шоке были даже ведущие. Рэпер, у которого видимо вместо мозга кисель, назвал себя нацистом, признался в любви к России, к Гитлеру, к евреям и бог знает к чему ещё.

На шоу InfoWars Канье Уэст признался в своей любви к Гитлеру.

«Я вижу хорошее в Гитлере. Я люблю всех. Этот парень изобрёл хайвеи, изобрёл микрофон, которым я пользуюсь как музыкант. Вы не можете отрицать, что он сделал что-то хорошее. Мне надоело это. Каждый человек обладает некой ценностью, особенно Гитлер. А ещё Гитлер был христианином. Мне нравится Гитлер», — заявил рэпер.

При этом в ходе интервью на нем был надет черный капюшон, полностью покрывающий лицо. Может быть, мода такая...
Джонс был шокирован словам Канье, но дал ему договорить. Артист тут же отметил, что не хочет видеть слова «зло» и «нацисты» в одном предложении. Он заявил, что не против всего еврейского, но при этом любит и нацистов.

Далее последовал диалог про Россию.

Ник Фуэнтес (правый публицист): «Я очень пропутинский и пророссийский».

Канье ему в ответ: «Я тоже».

Канье: «Что Путин говорит о системе ценностей Америки?».

Фуэнтес: «Он сказал, что мы полностью отказались от традиционных ценностей, традиционной веры и что мы фактически приняли полный сатанизм. И он абсолютно прав».

Алекс Джонс: «Это правда, Америка принимает сатанизм».

Американский еврейский комитет (AJC) 7 октября назвал язык Уэста демонстрирующим «антисемитские клише, такие как жадность и контроль».

«Канье Уэст должен научиться доносить свою точку зрения, не прибегая к антисемитизму. В последнюю неделю музыкант разжигал ненависть к евреям», — сказали в комитете.


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Метки: Канье Уэст   США   америка   бред   знаменитости   мнение   странности   шоу бизнес   
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17  комментариев
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85
Антон 51 минуту назад
Любитель рыбных палочек. Видимо не зря он в "Южный парк" попал.
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302
Flint 18 минут назад
Видимо перенервничал перед интервью и ипанул допинга. Куёвая идея.
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8k
Trenzel2003 21 минуту назад
Кто то синтол в мышцы закачивает.
А этот музыкант (?) в голову закачал. Вместо мозга.
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28k
Андрей Иванов Полчаса назад
У него гены проснулись. Великий масса. Ниггер любит массу

Нацист, блин. Мыло ипанутое
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29k
Ashabad 45 минут назад
Ну, он просто американский Лёша Панин.
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117
Андрей Л 46 минут назад
Наркоман
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27k
Ego sum qui sum 49 минут назад
суть поста
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1k
Laert 50 минут назад
наркоман...
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2k
Инквизитор РФ 55 минут назад
Наркотики это плохо.
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934
Джонни 58 минут назад
он скоро признается что он еврей
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9k
Б.Касторский Час назад
Человек явно не здоров и у него серьезные проблемы в области образования. Смешал всё в кучу.
Я понимаю, что он прославился не за свой ум, а эпатажем. Но уже какой-то нездоровый перебор.
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6k
Copycat Час назад
вот почему так? - только чел говорит правильные вещи типа "жизни белых важны" и выступает за то что бы БЛМ перестали творить херню, и ты думаешь "а здравые вещи говорит парень"
а следом он начинает нести ахинею которая перечеркивает то что он говорил до этого
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9k
antonium Час назад
Диагноз Канье Уэста маниакально-депрессивный психоз. Это одна из форм биполярного расстройства. То что он говорит, здоровый человек говорить не будет.
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17k
Топпер Харли 2 часа назад
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59k
pynh 2 часа назад
Сначала прочитал какую-то херню. Подумал что чего-то не понял. Посмотрел автора. Все я правильно понял.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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