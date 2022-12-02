Канье Уэст признался в симпатии к Гитлеру, к евреям и назвал себя пророссийским

На шоу InfoWars Канье Уэст признался в своей любви к Гитлеру.

«Я вижу хорошее в Гитлере. Я люблю всех. Этот парень изобрёл хайвеи, изобрёл микрофон, которым я пользуюсь как музыкант. Вы не можете отрицать, что он сделал что-то хорошее. Мне надоело это. Каждый человек обладает некой ценностью, особенно Гитлер. А ещё Гитлер был христианином. Мне нравится Гитлер», — заявил рэпер.

При этом в ходе интервью на нем был надет черный капюшон, полностью покрывающий лицо. Может быть, мода такая...

Джонс был шокирован словам Канье, но дал ему договорить. Артист тут же отметил, что не хочет видеть слова «зло» и «нацисты» в одном предложении. Он заявил, что не против всего еврейского, но при этом любит и нацистов.