Далеко не всем нравится наплыв беженцев и то, как они себя ведут.
На севере Германии, в коммуне Гросс-Стремкендорф, разместилось 14 беженцев с Украины. Они живут там с марта этого года в очень даже неплохом отеле «Шеферек» и получают пособия.
Местным это не очень по душе: за день до пожара кто-то разрисовал свастикой табличку на входе в гостиницу. То ли сами украинцы, то ли недовольные жители коммуны - на данный момент это неизвестно. Ну а вчера вечером отель заполыхал. Подожгли как раз тот корпус, где жили беженцы - пламя быстро дошло до крыши, крытой соломой, здание основательно выгорело. Все успели выбежать на улицу, поэтому никто не пострадал.
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АНТИФИШКИ
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Бумеранг.
На севере Германии (Mecklenburg-Vorpommern) неизвестные подожгли приют для украинских беженцев. В результате пожара никто не пострадал. Об этом сообщает издание Bild.