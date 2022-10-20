На севере Германии, в коммуне Гросс-Стремкендорф, разместилось 14 беженцев с Украины. Они живут там с марта этого года в очень даже неплохом отеле «Шеферек» и получают пособия.

Местным это не очень по душе: за день до пожара кто-то разрисовал свастикой табличку на входе в гостиницу. То ли сами украинцы, то ли недовольные жители коммуны - на данный момент это неизвестно. Ну а вчера вечером отель заполыхал. Подожгли как раз тот корпус, где жили беженцы - пламя быстро дошло до крыши, крытой соломой, здание основательно выгорело. Все успели выбежать на улицу, поэтому никто не пострадал.