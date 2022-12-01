«Вешу 100 кг, жму 150 кг, веган» — перспективы развития производства белка растительного происхождения в России

Россия обладает огромным потенциалом в данной сфере, ибо даже в условиях санкционного и политического давления является вторым после Канады мировым производителем гороха. В период 2018-2020 выпуск продукта увеличился с 2,3 до 2,74 млн тонн. Направление как таковое сулит финансовые возможности, ибо по прогнозам средние темпы роста мирового рынка растительного протеина будет составлять 7,3% в год на период 2023-2028.

Внутренний российский рынок пока что не слишком емкий как вследствие немногочисленности сознательно отказывающихся от животных белков, так и по причине высокой себестоимости — государству стоит задуматься о субсидировании НИОКР, чтобы в перспективе достичь конкурентоспособности на внешних рынках, проводить экспансию «русского» растительного белка.