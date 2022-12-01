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«Вешу 100 кг, жму 150 кг, веган» — перспективы развития производства белка растительного происхождения в России

«Вешу 100 кг, жму 150 кг, веган» — перспективы развития производства белка растительного происхождения в России

Автор:
01 декабря 2022 22:47
Сообщество : Еда
Метки: Еда   белок   интересно   искусственный белок   пища   соевый белок   
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Слова «веган» и «вегетарианец» потеряли былую экзотичность, среди круга знакомых и коллег появились экспериментирующие с форматом диеты и образа жизни — новая реальность для жителей мегаполисов, в том числе российских.

Вот и «Уралхим» (10 тысяч сотрудников, более 100 миллиардов рублей ежегодного оборота) не стоит в стороне от трендов и запустил мини-завод по производству белка, выделенного из желтого гороха (знаменитый «растительный» белок, хотя пока что медийно более упоминаем «соевый» белок). Ожидается производство 30 тонн протеина в год, что эквивалентно 45 тысячам куриных тушек как источнику белка.

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Это не единственная подобная производственная линия: с 2021 года в Сколково работает опытная установка по производству горохового изолята (белок, выделенный из жёлтого гороха) с потенциалом выпуска 200 кг в час — это 876 тонн в год, или же аналог источника белка из 1,3 миллионов тушек взрослых кур.

Россия обладает огромным потенциалом в данной сфере, ибо даже в условиях санкционного и политического давления является вторым после Канады мировым производителем гороха. В период 2018-2020 выпуск продукта увеличился с 2,3 до 2,74 млн тонн. Направление как таковое сулит финансовые возможности, ибо по прогнозам средние темпы роста мирового рынка растительного протеина будет составлять 7,3% в год на период 2023-2028.

Внутренний российский рынок пока что не слишком емкий как вследствие немногочисленности сознательно отказывающихся от животных белков, так и по причине высокой себестоимости — государству стоит задуматься о субсидировании НИОКР, чтобы в перспективе достичь конкурентоспособности на внешних рынках, проводить экспансию «русского» растительного белка.

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Метки: Еда   белок   интересно   искусственный белок   пища   соевый белок   
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2  комментария
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5k
Wadim 12 минут назад
дада, и грамм теста в день и полграмма тренболона :))
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SR Минуту назад
Мировой производитель гороха... Мощно звучит... А сколько потом газа еще можно произвести...
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