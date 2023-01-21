Позабытый подвиг майора Блохина

В конце апреля 1942 года на Неве начался ледоход. Что существенно затруднило связь «Невского пятачка» – плацдарма на левом (восточном) берегу Невы напротив Невской Дубровки, удерживаемого советскими войсками, с основными силами, расположенными на правом берегу. На тот момент времени там оставался лишь 330-й полк численностью примерно 480 человек, которым и командовал майор Блохин. Незадолго до начала ледохода советское командование успело перебросить на «пятачок» ещё 500 бойцов – 284-й полк.

Фашисты решили воспользоваться этим фактором и уничтожить плацдарм. Операции было дано кодовое название «Загонная охота».

Из дневника унтер-офицера 227-й пехотной дивизии Вольфганга Буффа: