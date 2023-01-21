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Позабытый подвиг майора Блохина

Позабытый подвиг майора Блохина

Автор:
21 января 2023 20:13
Сообщество : Военное
Метки: Сергей Алексеевич Блохин   война   героизм   жертва   защита   история   невский пятачок   плацдарм   пример   ранение   
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Любая война – это трагедия. Народа и каждого отдельного человека, многие из которых отдали жизни и здоровье ради общего дела, но остались в безвестности.

Сергей Блохин родился в Вятке. Пошёл служить в армию в 1927 году. Отправился на фронт, когда началась война, как и многие другие.

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В конце апреля 1942 года на Неве начался ледоход. Что существенно затруднило связь «Невского пятачка» – плацдарма на левом (восточном) берегу Невы напротив Невской Дубровки, удерживаемого советскими войсками, с основными силами, расположенными на правом берегу. На тот момент времени там оставался лишь 330-й полк численностью примерно 480 человек, которым и командовал майор Блохин. Незадолго до начала ледохода советское командование успело перебросить на «пятачок» ещё 500 бойцов – 284-й полк.

Фашисты решили воспользоваться этим фактором и уничтожить плацдарм. Операции было дано кодовое название «Загонная охота».

Из дневника унтер-офицера 227-й пехотной дивизии Вольфганга Буффа:

Когда плацдарм уже был в наших руках, они сделали безнадёжную попытку переправиться через Неву на лодках, чтобы перейти в контратаку. То, что не было уничтожено при переправе, завершено было при высадке. Не знаешь чему больше удивляться: безумству тех, кто отдал приказ на эту безнадёжную операцию, или мужеству смертников, выполнявших его.

Основная масса защитников плацдарма – порядка 970 человек погибли. Только незначительная доля – примерно 120 бойцов смогли переплыть Неву и спастись.

Судьба командира 330-го полка Сергея Алексеевича Блохина оказалась печальной. Он получил тяжелые ранения в обе ноги и четверо суток провёл в бессознательном состоянии. Майор оказался в числе попавших в плен к фашистам. Чтобы спасти ему жизнь, немцы ампутировали обе ноги.

В плену Блохин пробыл два года. А когда гитлеровцы покидали Ленинград, то оставили обездвиженного офицера в одной из крестьянских изб со словами: «Это ваш герой – вы его и берегите!»

Случай стал действительно уникальным и беспрецедентным. Но на этом испытания Блохина не закончились. Ему пришлось вытерпеть унижения ещё и со стороны своих: следователи измучили майора допросами. На которых требовали сказать правду – за какие, собственно, заслуги фрицы оставили его в живых, да ещё и вылечили и спасли жизнь? Никаких данных, способных скомпрометировать офицера, видимо не нашли. И оставили бойца, ставшего калекой, в покое.

В покое в буквальном смысле: о Блохине все забыли, и остаток дней он провёл в безвестности и нищете, практически не покидая подвальную комнатку в доме Новоизмайловского проспекта Ленинграда.

Сергей Алексеевич ушёл из жизни 17 декабря 1974 года. А «Невский пятачок» вошёл в историю как один из ярчайших примеров мужества, храбрости и самопожертвования защитников нашей страны.  

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Метки: Сергей Алексеевич Блохин   война   героизм   жертва   защита   история   невский пятачок   плацдарм   пример   ранение   
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Dzenis 7 минут назад
От лица адекватных латышей, предки которых воевали вместе со всем советским народом - низкий поклон советским воинам-освободителям! Горько и обидно за то, что происходит у нас... Часто об этом думаю и никак не могу понять - как мы до этого дошли?..
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