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Угадайте обязательный ингредиент блюда

Угадайте обязательный ингредиент блюда

Автор:
29 ноября 2022 16:52
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Тесты   интересное   кулинарные тесты   кухня   тест   
2221
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Постарайтесь с первого раза угадать ингредиент, без которого невозможен определённый рецепт. Пробежимся по самым разным кухням. Будут традиционные блюда Германии, Франции, Турции, Азербайджана, Турции, Италии и Польши.

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Метки: Еда   Тесты   интересное   кулинарные тесты   кухня   тест   
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7  комментариев
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10k
kaboza Час назад
смешно, блюдо в ракушке улитки без улитки
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679
Lexx Luscus Час назад
Иностранная кухня это явно не наше...
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3k
sos1960sos Час назад
Невозможность написать свой, правильный вариант ответа сильно снижает мой интерес к тестам автора. Правильный ответ для всех блюд один и это водка...
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27k
Ego sum qui sum 2 часа назад
чы гырт ма под конец совсем добила
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Никифоридис

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