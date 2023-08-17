"Мама отказывается сидеть с внуками": молодые родители жалуются на родню, обещавшую помогать

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Часто родители почти уговаривают детей завести внуков. Обещают помогать и поддерживать, брать внуков к себе. Однако на деле ситуация разворачивается иначе.
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А вам родители помогали с детьми?
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Бабушка не обязана няньчить внуков. Если помогает - спасибо. Не помогает - тоже спасибо. Родителям самим думать надо и оценивать свои силы и возможности.
Подобное нытьё - фишка поколения памперс.
Думаю, всем вам, сцуки, поделом.
И вообще, на мой взгляд, заводить семью, а тем более детей без любви - это преступление. Если люди друг друга не любят, они не могут вместе жить, а если вынуждены - начинают ненавидеть. А дети смотрят и думают, что это и есть обычная семья и что все семьи такие.
Многое сразу прояснится в голове
Поколение нынче такое, дохлое. В магазин сходить с ребенком не могут, он им мешает. Раньше в поле работать с детьми ходили - и ничего. Кароч, капец демографии, с такими-то родителями.
Когда начали спрашивал про 3го ребенка - то прямым текстом послал всех на Х....
Я конечно своих детей люблю, но без какой-либо поддержки от старшего поколения, особенно учитывая, какие последние 3 года были весёлые... это был просто трешак, а не жизнь...
Только в этом году мои спохватились и как-то начали проявлять интерес и иногда брать старшего к себе. Может задумались, что внукам полезно иногда видеть старшее поколение иначе потом это старшее поколение им нах*р не упрется видеть вообще? Зачем ребенку проявлять интерес к дедушкам и бабушкам, которым было на них положить всё их детство?
З.Ы. Я ни в коем случае не призываю не рожать детей. Дети это клево. но если не будет поддержки от старшего поколения, то всё вывозить придётся самим. Все бессонные ночи, все болячки и проблемы, все финансовые затраты....
ps улыбнул рассказ про дамочку, с дитяткой, но замужем не была, и жалуется на невозможность построения личной жизни. максимум с такими мозгами ещё одну безотцовщину настрочит.
А не через силу внуков бабкам подпихивать.