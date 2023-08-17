FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 1998 постов • 774 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
"Мама отказывается сидеть с внуками": молодые родители жалуются на родню, обещавшую помогать

"Мама отказывается сидеть с внуками": молодые родители жалуются на родню, обещавшую помогать

Автор:
17 августа 2023 13:54
Сообщество : Истории из жизни
Метки: бабушка отказывается   дети и родители   истории   отношения   семья   сидеть с внуками   фото   
2647
16

Часто родители почти уговаривают детей завести внуков. Обещают помогать и поддерживать, брать внуков к себе. Однако на деле ситуация разворачивается иначе.

×
×

А вам родители помогали с детьми?

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: бабушка отказывается   дети и родители   истории   отношения   семья   сидеть с внуками   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
394
kitaevvld 37 минут назад
Тема не в тему и вообще ни о чём.
Бабушка не обязана няньчить внуков. Если помогает - спасибо. Не помогает - тоже спасибо. Родителям самим думать надо и оценивать свои силы и возможности.
Подобное нытьё - фишка поколения памперс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
5k
Kozlodoev Полчаса назад
Не представляю, что должно произойти, чтобы я свою маму стал обсуждать в интернете, тем более жаловаться на неё...
Думаю, всем вам, сцуки, поделом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алексей Полчаса назад
Рассчитывайте только на себя и свою половинку. Большинство бабушек и дедушек, говоря о помощи, имеют ввиду не регулярную помощь, а когда им захочется или когда звёзды на небе сойдутся, что в корне меняет смысл обещанного.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Alexander Gorn Полчаса назад
Если детей не любить и воспринимать как некое обременение, которые одни хотят на кого-то спихнуть, а другие соответственно не хотят, чтобы на них спихивали, то когда они вырастут - будут уже родителей и бабок с дедками воспринимать как точно такое же обременение, которое хорошо бы на кого-то спихнуть. В дом престарелых, например.

И вообще, на мой взгляд, заводить семью, а тем более детей без любви - это преступление. Если люди друг друга не любят, они не могут вместе жить, а если вынуждены - начинают ненавидеть. А дети смотрят и думают, что это и есть обычная семья и что все семьи такие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
GROMOZEKA 42 минуты назад
Для начала нужно отдавать себе отчет, что детей вы рожаете не для бабушек и дедушек, а доя себя.
Многое сразу прояснится в голове
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Пуриц Жорж 55 минут назад
Мы с женой сразу сказали - иногда вечером, и по заранее согласованной договоренности. А то тут придумали- а возьмите его с собой в отпуск на море (2 года). Нет уж, хотим для себя пожить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
кира Час назад
Старшему поколению трудно с малышами. Вот когда человечкам больше 2 лет, это у же проще и просто весело. Они такие прикольные! Обо всем надо договариваться, не перегружать бабушек и дедушек, а молодые и правда закисают без отдыха. Помогать надо, но не сажать на шею.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Михаил Гривин Час назад
А с хрена ли спихивать детей бабушкам и дедушкам? Мы своих никому не спихиваем. Мои родители берут на воскресенье, понянчиться, вечером мы забираем. Обычно с мелкими ходим везде, в том числе и по магазинам, и в ресторан.

Поколение нынче такое, дохлое. В магазин сходить с ребенком не могут, он им мешает. Раньше в поле работать с детьми ходили - и ничего. Кароч, капец демографии, с такими-то родителями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Carma Warrior Час назад
У меня похожая ситуация. Что мои родители, что родители жены торопили с внуками. А по итогу, когда дети появились, то НИКТО из бабушек и дедушек не горел желанием как-либо помогать. В лучшем сручае несколько раз в год туща приезжала посидеть на несколько часов, когда совсем припрет и мои может на недельку 1 внука забирали к себе... и всё.

Когда начали спрашивал про 3го ребенка - то прямым текстом послал всех на Х....

Я конечно своих детей люблю, но без какой-либо поддержки от старшего поколения, особенно учитывая, какие последние 3 года были весёлые... это был просто трешак, а не жизнь...

Только в этом году мои спохватились и как-то начали проявлять интерес и иногда брать старшего к себе. Может задумались, что внукам полезно иногда видеть старшее поколение иначе потом это старшее поколение им нах*р не упрется видеть вообще? Зачем ребенку проявлять интерес к дедушкам и бабушкам, которым было на них положить всё их детство?

З.Ы. Я ни в коем случае не призываю не рожать детей. Дети это клево. но если не будет поддержки от старшего поколения, то всё вывозить придётся самим. Все бессонные ночи, все болячки и проблемы, все финансовые затраты....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Kostick Час назад
а потом те бабушки дуют щёки, что внуки их не знают, и не хотят в гости ходить)
ps улыбнул рассказ про дамочку, с дитяткой, но замужем не была, и жалуется на невозможность построения личной жизни. максимум с такими мозгами ещё одну безотцовщину настрочит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Франц Лефорт 2 часа назад
ХЗ, ребята, я с внучкой месяцев с 4 остаюсь. Сейчас ей 4.5 г. Нелегко но в кайф. С возрастом все веселее становится! У все по разному.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

55039



Другие посты автора
Популярное в сообществах
За кадром: архивные фотографии со съемочных площадок известных советских фильмов
За кадром: архивные фотографии со съемочных площадок известных советских фильмов
«Ничего подобного в Нью-Йорке вы не увидите»: американец приехал в Москву и обалдел от столичного метро
«Ничего подобного в Нью-Йорке вы не увидите»: американец приехал в Москву и обалдел от...
Набирающие популярность в сообществах
Что вы могли не знать о саудитах
Что вы могли не знать о саудитах
Пояснительная бригада: 16 картинок с разъяснения всего на свете
Пояснительная бригада: 16 картинок с разъяснения всего на свете
На все случаи: российские нейросети, которые сильно облегчают жизнь
На все случаи: российские нейросети, которые сильно облегчают жизнь
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#факты#Прикол#авто аварии#забавно#история#в мире#милота#деньги
#автомобили#интересное#Автовсячина#аварии#Китай#люди#новости#кино#СССР#Москва
#автомир#ДТП#Юмор#интересно#животные#подборка#Россия#позитив#ЧП#дети
Xbox Series S пережила пожар и продолжает работать как ни в чём не бывало (видео) Xbox Series S пережила пожар и продолжает работать как ни в чём не бывало (видео) Сын попросил у отца новую Xbox, но тот решил показать, что не все достается просто так Сын попросил у отца новую Xbox, но тот решил показать, что не все достается просто так "Муж обиделся и не разговаривал со мной полтора года": пользователи поделились историями, как их в отношениях "наказывали" молчанием "Муж обиделся и не разговаривал со мной полтора года": пользователи поделились историями, как их... "Выходки свекрови достали!": истории от женщин, которые натерпелись от матери мужа "Выходки свекрови достали!": истории от женщин, которые натерпелись от матери мужа Семья продала всё и переехала на крошечный остров ради кораллов Семья продала всё и переехала на крошечный остров ради кораллов Пользователи рассказали, как развод родителей повлиял на их жизни Пользователи рассказали, как развод родителей повлиял на их жизни

На что жалуетесь?

Вернуться