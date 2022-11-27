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Эльдар Рязанов режиссер чьё имя навсегда связано с самыми искренними фильмами отечественного кинематографа. Его фильмы не сходят с экранов уже не одно десятилетие, а реплики героев уже давно разобрали на цитаты.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
1.
Эльдар Рязанов в своем загородном доме, 1988 год. Фото: РИА Новости
Казалось бы, в чем успех? Почему картины Эльдара Рязанова продолжают завоевывать бесконечную зрительскую любовь и по сей день?
Да потому, что они (фильмы) о людях: простых и сложных, грустных и радостных, трусливых и смелых... о нас с вами.
Ко дню рождения известного кинорежиссера (18 ноября было 95 лет со дня рождения) телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» показал свой топ-10 любимых фильмов Эльдара Рязанова.
В голосовании приняло участие около 3500 человек.
А вот, какие фильмы вошли в топ, в статье далее...
Да потому, что они (фильмы) о людях: простых и сложных, грустных и радостных, трусливых и смелых... о нас с вами.
Ко дню рождения известного кинорежиссера (18 ноября было 95 лет со дня рождения) телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» показал свой топ-10 любимых фильмов Эльдара Рязанова.
В голосовании приняло участие около 3500 человек.
А вот, какие фильмы вошли в топ, в статье далее...
2.
10. «Невероятные приключения итальянцев в России», 1973 год
Кадры из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России», 1973 год. Фото: РИА Новости.
Это действительно невероятные приключения итальянцев в советской России, или, как назывался фильм в итальянском прокате, «Одна безумная, безумная, безумная гонка по России», с погонями на машинах и поездах, подрывами бензоколонок, водными гонками и подводными заплывами.
К слову о фильме, который расположился на 10-й строчке рейтинга любимых фильмов, стоит отметить, что ни до, ни после Эльдару Рязанову не приходилось работать «дуэтом», с другим режиссером, да еще иностранцем.
Это действительно невероятные приключения итальянцев в советской России, или, как назывался фильм в итальянском прокате, «Одна безумная, безумная, безумная гонка по России», с погонями на машинах и поездах, подрывами бензоколонок, водными гонками и подводными заплывами.
К слову о фильме, который расположился на 10-й строчке рейтинга любимых фильмов, стоит отметить, что ни до, ни после Эльдару Рязанову не приходилось работать «дуэтом», с другим режиссером, да еще иностранцем.
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5.
9. «О бедном гусаре замолвите слово», 1981 год
Кадры со съемок фильма «О бедном гусаре замолвите слово», 1981 год. Фото: Кинопоиск.
Искренний, красивый и добрый фильм о человеческом благородстве, любви, настоящих отношениях смелых и красивых людей занял 9-е место.
Как же таких костюмированных музыкальных фильмов не хватает в наши дни. Понятно, что и актёров уже нет таких, да и мода на такое кино наверное прошла.
Вот вроде простой, незатейливый сюжет, но как это всё красиво преподнесено. Фильм-пример удачного сочетания яркого актёрского мастерства и музыкальной темы, песни великолепны. А сколько тут юмора!
Искренний, красивый и добрый фильм о человеческом благородстве, любви, настоящих отношениях смелых и красивых людей занял 9-е место.
Как же таких костюмированных музыкальных фильмов не хватает в наши дни. Понятно, что и актёров уже нет таких, да и мода на такое кино наверное прошла.
Вот вроде простой, незатейливый сюжет, но как это всё красиво преподнесено. Фильм-пример удачного сочетания яркого актёрского мастерства и музыкальной темы, песни великолепны. А сколько тут юмора!
8.
8. «Зигзаг удачи», 1968 год
Кадры из фильма «Зигзаг удачи», 1968 год. Фото: Кинопоиск.
Забавная история о незадачливом фотографе Володе Орешникове, который выиграл крупную сумму денег в лотерею, купив билет на деньги из общей кассы взаимопомощи фотоателье, заняла 8-е место в рейтинге любимых фильмов кинорежиссера!
Это сейчас кинофильм стал одним из обязательных к просмотру в новогодние праздники, а вот в год выхода на экраны кинокартина не сразу полюбилась советскому зрителю.
Забавная история о незадачливом фотографе Володе Орешникове, который выиграл крупную сумму денег в лотерею, купив билет на деньги из общей кассы взаимопомощи фотоателье, заняла 8-е место в рейтинге любимых фильмов кинорежиссера!
Это сейчас кинофильм стал одним из обязательных к просмотру в новогодние праздники, а вот в год выхода на экраны кинокартина не сразу полюбилась советскому зрителю.
10.
7. «Жестокий романс», 1984 год
Кадры из фильма «Жестокий романс», 1984 год. Фото: Кинопоиск.
Разве может оставит кого-то равнодушным история искренне любящей и подло преданной в своем чувстве красавицы?
Вроде незамысловатый сюжет: она его любила, а он её предал.
Казалось бы, фильм снят в 1984 году, пьеса была написана в позапрошлом веке, в нынешних реалиях, не очень то и актуален. Но, любовь вечна, несмотря на времена.
Кинолента немного отступает от классического сюжета, но, всё же просмотр этого фильма вызвал немало эмоций у зрителей. И это не только заслуга замечательного режиссёра, но и актёров (Никита Михалков, Лариса Гузеева, Алиса Фрейндлих, Андрей Проскуряков, Андрей Мягков, Алексей Петренко и др.)
Разве может оставит кого-то равнодушным история искренне любящей и подло преданной в своем чувстве красавицы?
Вроде незамысловатый сюжет: она его любила, а он её предал.
Казалось бы, фильм снят в 1984 году, пьеса была написана в позапрошлом веке, в нынешних реалиях, не очень то и актуален. Но, любовь вечна, несмотря на времена.
Кинолента немного отступает от классического сюжета, но, всё же просмотр этого фильма вызвал немало эмоций у зрителей. И это не только заслуга замечательного режиссёра, но и актёров (Никита Михалков, Лариса Гузеева, Алиса Фрейндлих, Андрей Проскуряков, Андрей Мягков, Алексей Петренко и др.)
13.
6. «Карнавальная ночь», 1956 год
Кадр из фильма «Карнавальная ночь», 1956 год. Фото: Кинопоиск.
Музыкальный фильм «Карнавальная ночь» о команде работников, которые готовятся к празднованию Нового года, принес славу не только начинающему кинорежиссеру, но и открыл миру новую звезду советского экрана - Людмилу Гурченко.
А еще фильм, вышедший на экраны более шести десятилетий, до сих пор остаётся одной из самых знаменитых и любимых зрителями новогодних кинокомедий!
Музыкальный фильм «Карнавальная ночь» о команде работников, которые готовятся к празднованию Нового года, принес славу не только начинающему кинорежиссеру, но и открыл миру новую звезду советского экрана - Людмилу Гурченко.
А еще фильм, вышедший на экраны более шести десятилетий, до сих пор остаётся одной из самых знаменитых и любимых зрителями новогодних кинокомедий!
14.
5. «Гараж», 1979 год
Кадры из фильма «Гараж», 1979 год. Фото: РИА Новости.
В топ-5 вошел сатирический фильм «Гараж», в котором режиссеру удалось собрать в одном кадре огромное количество популярных и любимых зрителями актеров.
В топ-5 вошел сатирический фильм «Гараж», в котором режиссеру удалось собрать в одном кадре огромное количество популярных и любимых зрителями актеров.
16.
4. «Вокзал для двоих», 1982 год
Кадры со съемок фильма «Вокзал для двоих», 1982 год. Фото: Кинориум.
Фильм «Вокзал для двоих», который расположился на 4-ом месте, можно смотреть под любое настроение и в любое время.
Оно и драматично-смешное, и печально-задумчивое, и честное... очень честное. Ведь в жизни всё так и бывает. Именно простой случай может свести абсолютно разных и чуждых по духу и в социальном плане людей, но в своих желаниях (обрести счастье и душевный покой) - одинаковых. Казалось бы, между ними не может быть ничего общего, но тем не менее, они смогли обрести то счастье, в котором оба нуждались.
Фильм «Вокзал для двоих», который расположился на 4-ом месте, можно смотреть под любое настроение и в любое время.
Оно и драматично-смешное, и печально-задумчивое, и честное... очень честное. Ведь в жизни всё так и бывает. Именно простой случай может свести абсолютно разных и чуждых по духу и в социальном плане людей, но в своих желаниях (обрести счастье и душевный покой) - одинаковых. Казалось бы, между ними не может быть ничего общего, но тем не менее, они смогли обрести то счастье, в котором оба нуждались.
20.
3. «Берегись автомобиля», 1966 год
Кадр из фильма «Берегись автомобиля», 1966 год. Фото: РИА Новости.
Замечательный фильм о советском Робин Гуде с блестящей актерской игрой И. Смоктуновского и О. Ефремова стал «лицом» советского кинематографа того периода.
Милый, наивный, с детским взглядом и совсем не детскими поступками оказался у телезрителей на 3-м месте любимых фильмом Эльдара Рязанова.
Замечательный фильм о советском Робин Гуде с блестящей актерской игрой И. Смоктуновского и О. Ефремова стал «лицом» советского кинематографа того периода.
Милый, наивный, с детским взглядом и совсем не детскими поступками оказался у телезрителей на 3-м месте любимых фильмом Эльдара Рязанова.
21.
2. «Ирония судьбы, или С легким паром!», 1975 год
Кадры из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», 1975 год. Фото: РИА Новости.
На 2-ом месте расположилась комедия, без которой до сих пор нельзя представить празднование Нового года в нашей стране – «Ирония судьбы, или С легким паром!».
Интересно еще то, что «Ирония судьбы…» не сразу стала традиционным новогодним фильмом. В СССР его показывали всего пять раз — в 1976, 1979, 1983, 1989 и 1991 годах.
На 2-ом месте расположилась комедия, без которой до сих пор нельзя представить празднование Нового года в нашей стране – «Ирония судьбы, или С легким паром!».
Интересно еще то, что «Ирония судьбы…» не сразу стала традиционным новогодним фильмом. В СССР его показывали всего пять раз — в 1976, 1979, 1983, 1989 и 1991 годах.
25.
Самым любимым фильмом Эльдара Рязанова у телезрителей стала лирическая трагикомедия «Служебный роман» с Алисой Фрейндлих и Андреем Мягковым.
Этот сюжет, эти актёры, эта музыка и стихи – всё это останется в зрительских сердцах навсегда. Восхитительное кино, которое будет жить вечно и которое не стыдно пересматривать вновь и вновь, заново переживая все эмоции. Фильм, ставший достоянием народной памяти и любви.
Этот сюжет, эти актёры, эта музыка и стихи – всё это останется в зрительских сердцах навсегда. Восхитительное кино, которое будет жить вечно и которое не стыдно пересматривать вновь и вновь, заново переживая все эмоции. Фильм, ставший достоянием народной памяти и любви.
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Потом, при демократии и "свободе творчества", не удалось выдать что-либо достойное.
Делал интересны фильмы, актуальные в свое время.
В "новое" время не вписался из-за совсем другого формата потребителя.
А может, просто не захотел делать "мыло"