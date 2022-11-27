10 любимых фильмов Эльдара Рязанова

16.

Кадры со съемок фильма «Вокзал для двоих», 1982 год. Фото: Кинориум.



Фильм «Вокзал для двоих», который расположился на 4-ом месте, можно смотреть под любое настроение и в любое время.



Оно и драматично-смешное, и печально-задумчивое, и честное... очень честное. Ведь в жизни всё так и бывает. Именно простой случай может свести абсолютно разных и чуждых по духу и в социальном плане людей, но в своих желаниях (обрести счастье и душевный покой) - одинаковых. Казалось бы, между ними не может быть ничего общего, но тем не менее, они смогли обрести то счастье, в котором оба нуждались.