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10 любимых фильмов Эльдара Рязанова

10 любимых фильмов Эльдара Рязанова

Автор:
27 ноября 2022 21:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   история   кино   люди   страна   фотографии   
314
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Эльдар Рязанов режиссер чьё имя навсегда связано с самыми искренними фильмами отечественного кинематографа. Его фильмы не сходят с экранов уже не одно десятилетие, а реплики героев уже давно разобрали на цитаты.
Приятного просмотра!
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Метки: СССР   история   кино   люди   страна   фотографии   
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7  комментариев
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8k
ron 4 часа назад
Низкий поклон вам, Эльдар Александрович.
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22k
hebpat 4 часа назад
А мой любимый фильм Рязанова с детства это "Гусарская баллада"
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86k
Taras Kozalupko 4 часа назад
Подборка лишний раз доказала, что лучшие фильмы Рязанов снимал при "советском режиме", цензуре и партконтроле.
Потом, при демократии и "свободе творчества", не удалось выдать что-либо достойное.
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6k
workmen77 4 часа назад
Эльдар Рязанов - гениальный человек. А стихи какие он писал, только "У природы нет плохой погоды" - чего стоят.
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