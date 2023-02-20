В Бразилии прошёл сильнейший оползень, жертвами которого стали 36 человек

Уже сейчас количество жертв потока выросло до 36 человек, и, судя по всему, их число будет расти по мере устранения последствий. Те, кто ещё могут, экстренно эвакуируются из Сан-Пауло, который больше всего пострадал из-за стихии. Всего число таких вынужденных переселенцев составляет пока только 550 человек, но их может быть гораздо больше.