В Бразилии прошёл сильнейший оползень, жертвами которого стали 36 человек

Землю продолжает лихорадить. Так, если где-то происходят сильные землетрясения, как, например, в Турции, то в той же Бразилии прошли проливные дожди.
Оно и понятно — сейчас там лето и сезон дождей. Но последствия оказались слишком серьёзными: в Сан-Паулу из-за такого количества воды случился оползень.
Местные жители публикуют кадры, как стихия смывает всё на своём пути, превращаясь из воды в смертоносный поток, в котором на огромной скорости несётся всё, что было плохо прикреплено к поверхности земли.
Уже сейчас количество жертв потока выросло до 36 человек, и, судя по всему, их число будет расти по мере устранения последствий. Те, кто ещё могут, экстренно эвакуируются из Сан-Пауло, который больше всего пострадал из-за стихии. Всего число таких вынужденных переселенцев составляет пока только 550 человек, но их может быть гораздо больше.
К слову, в ближайшие дни этот регион, в котором выпало 600 мм осадков, скоро должен посетить Лула да Силва, которого недавно выбрали на пост президента. Не исключены и новые волнения в Бразилии — у да Силвы очень много недоброжелателей.
Отметим также, что в Турции и Сирии число погибших в результате сокрушительного землетрясения превысило уже 40 тыс человек. В итоге на месте, где был эпицентр, сформировался тектонический разлом. И что с ним делать — совершенно не ясно.
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