20 советских актёров в возрасте от 90 лет и выше

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21
Самые старшие советско-российские актёры. Дай им Бог прожить ещё много лет!
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
1.
101 год, Николай Лукьянович Дупак
Родился 5 октября 1921 года в Старобешево Донецкой области. Советский и российский актер театра и кино, режиссер, театральный деятель. Заслуженный артист РСФСР (1980). Заслуженный артист Украины (2012). Почётный деятель искусств города Москвы (2019).
Прошёл войну добровольцем, был тяжело ранен. С 1963 по 1990 год был не только актёром, но и директором Театра на Таганке. Именно Дупак придумал эмблему театра. Именно Дупак, несмотря на возражения Любимова, принял на работу в театр Владимира Высоцкого
Прошёл войну добровольцем, был тяжело ранен. С 1963 по 1990 год был не только актёром, но и директором Театра на Таганке. Именно Дупак придумал эмблему театра. Именно Дупак, несмотря на возражения Любимова, принял на работу в театр Владимира Высоцкого
2.
"Бумбараш", Совков; "Схемы и диаграммы пропускаю, а в пролетарскую суть – вникаю"
Главные работы в кино:
1958 — Мальчики — Иван Лукич
1956 — Сорок первый — Андрей Чупилко
1968 — Служили два товарища — командующий армией
1977 — Трясина — Илья Захарович, председатель колхоза
1971 — Бумбараш — Совков
Главные работы в кино:
1958 — Мальчики — Иван Лукич
1956 — Сорок первый — Андрей Чупилко
1968 — Служили два товарища — командующий армией
1977 — Трясина — Илья Захарович, председатель колхоза
1971 — Бумбараш — Совков
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3.
97 лет, Юлия Константиновна Борисова
"Идиот", Настасья Филипповна.
Родилась 17 марта 1925 года в Москве. Советская и российская актриса театра и кино. Герой Социалистического Труда (1985). Народная артистка СССР (1969).
Лучшие фильмы:
1958 — «Идиот» — Настасья Филипповна
1971 — «Принцесса Турандот» — Турандот
1969 — «Посол Советского Союза» — Елена Николаевна Кольцова, чрезвычайный и полномочный посол Советского Союза в нейтральной скандинавской стране во время Великой Отечественной войны (прототип — Александра Михайловна Коллонтай)
Родилась 17 марта 1925 года в Москве. Советская и российская актриса театра и кино. Герой Социалистического Труда (1985). Народная артистка СССР (1969).
Лучшие фильмы:
1958 — «Идиот» — Настасья Филипповна
1971 — «Принцесса Турандот» — Турандот
1969 — «Посол Советского Союза» — Елена Николаевна Кольцова, чрезвычайный и полномочный посол Советского Союза в нейтральной скандинавской стране во время Великой Отечественной войны (прототип — Александра Михайловна Коллонтай)
4.
97 лет, Вера Кузьминична Васильева
Вера Васильева в фильме "Сказание о земле Сибирской"
Родилась 30 сентября 1925 года в Москве. Советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка СССР (1986). Дважды лауреат Сталинской премии (1948, 1951).
1973 - Безумный день, или Женитьба Фигаро - графиня Розина Альмавива
1947 — Сказание о земле Сибирской — Анастасия Петровна Гусенкова
1981 - Карнавал - мама Никиты
1982 - Женатый холостяк - Марья Семёновна, жена Гурама Отаровича, мать Тамары, бабушка Кости, кандидат медицинских наук
1953 - Чук и Гек - Мама
1985 - Выйти замуж за капитана - Вера Семёновна Журавлёва, мама фотокорреспондентки Елены
Родилась 30 сентября 1925 года в Москве. Советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка СССР (1986). Дважды лауреат Сталинской премии (1948, 1951).
1973 - Безумный день, или Женитьба Фигаро - графиня Розина Альмавива
1947 — Сказание о земле Сибирской — Анастасия Петровна Гусенкова
1981 - Карнавал - мама Никиты
1982 - Женатый холостяк - Марья Семёновна, жена Гурама Отаровича, мать Тамары, бабушка Кости, кандидат медицинских наук
1953 - Чук и Гек - Мама
1985 - Выйти замуж за капитана - Вера Семёновна Журавлёва, мама фотокорреспондентки Елены
5.
96 лет, Владимир Петрович Заманский
Владимир Заманский (справа) в фильме "Проверка на дорогах".
Родился 6 февраля 1926 года в Кременчуге. Советский и российский актёр театра и кино, Народный артист РСФСР (1988). Ветеран Великой Отечественной войны.
Лучшие фильмы:
1971 — Проверка на дорогах — Александр Лазарев
1974 — Кыш и Двапортфеля — завуч Пал Палыч
1979 — Аллегро с огнём — Иванков
1974 — Вылет задерживается — разведчик Сергей Бакченин
1980 — Мелодия на два голоса — Николай Павлович
Родился 6 февраля 1926 года в Кременчуге. Советский и российский актёр театра и кино, Народный артист РСФСР (1988). Ветеран Великой Отечественной войны.
Лучшие фильмы:
1971 — Проверка на дорогах — Александр Лазарев
1974 — Кыш и Двапортфеля — завуч Пал Палыч
1979 — Аллегро с огнём — Иванков
1974 — Вылет задерживается — разведчик Сергей Бакченин
1980 — Мелодия на два голоса — Николай Павлович
6.
96 лет, Римма Ивановна Шорохова
Римма Шорохова в фильме "Весна на Заречной улице".
Родилась 7 июля 1926 года на ст. Кузино Свердловской области (ныне городской округ Первоуральск). Советская и чехословацкая актриса театра и кино, диктор на радио. В 1959 году переехала в Чехословакию.
Лучшие работы в кино
1957 — Дом, в котором я живу — Катя, дочь Павла Давыдова, жена Николая и мать Майи
1956 — Весна на Заречной улице — Аля Алёшина
1958 — Жених с того света — Матвеева, беременная посетительница
Родилась 7 июля 1926 года на ст. Кузино Свердловской области (ныне городской округ Первоуральск). Советская и чехословацкая актриса театра и кино, диктор на радио. В 1959 году переехала в Чехословакию.
Лучшие работы в кино
1957 — Дом, в котором я живу — Катя, дочь Павла Давыдова, жена Николая и мать Майи
1956 — Весна на Заречной улице — Аля Алёшина
1958 — Жених с того света — Матвеева, беременная посетительница
7.
96 лет, Людмила Михайловна Аринина
Людмила Аринина в фильме "На всю оставшуюся жизнь".
Родилась 8 ноября 1926 года в селе Синодское Саратовской губернии. Советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР (1976).
Лучшие работы:
1982 — Отцы и деды — Вера Сергеевна Попова, врач, член жилищной комиссии исполкома, знакомая Алексея-старшего
1989 — Село Степанчиково и его обитатели — Генеральша
1975 — На всю оставшуюся жизнь — Юлия Дмитриевна, хирургическая сестра
1976 — Строговы — Агафья Строгова, жена Захара
1984 — Гостья из будущего — бабушка Юли Грибковой
Родилась 8 ноября 1926 года в селе Синодское Саратовской губернии. Советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР (1976).
Лучшие работы:
1982 — Отцы и деды — Вера Сергеевна Попова, врач, член жилищной комиссии исполкома, знакомая Алексея-старшего
1989 — Село Степанчиково и его обитатели — Генеральша
1975 — На всю оставшуюся жизнь — Юлия Дмитриевна, хирургическая сестра
1976 — Строговы — Агафья Строгова, жена Захара
1984 — Гостья из будущего — бабушка Юли Грибковой
8.
95 лет, Юрий Иванович Каюров
Юрий Каюров в фильме "Шестое июля".
Родился 30 сентября 1927 года в Череповце (ныне Вологодская область). Советский и российский актер театра и кино. Заслуженный артист РСФСР (1963). Народный артист РСФСР (1979). Лауреат двух Государственный премий СССР (1978, 1983).
Лучшие работы:
1971 — Долгие проводы — Николай Сергеевич
1976 — Золотая речка — Волжин
1968 — Шестое июля — Ленин
1980 — Государственная граница. Фильм 1-й: «Мы наш, мы новый…» — Ленин
1977 — Хождение по мукам — Ленин
1978 — И это всё о нём — Голубинь
1994 — Петербургские тайны — старший следователь
Родился 30 сентября 1927 года в Череповце (ныне Вологодская область). Советский и российский актер театра и кино. Заслуженный артист РСФСР (1963). Народный артист РСФСР (1979). Лауреат двух Государственный премий СССР (1978, 1983).
Лучшие работы:
1971 — Долгие проводы — Николай Сергеевич
1976 — Золотая речка — Волжин
1968 — Шестое июля — Ленин
1980 — Государственная граница. Фильм 1-й: «Мы наш, мы новый…» — Ленин
1977 — Хождение по мукам — Ленин
1978 — И это всё о нём — Голубинь
1994 — Петербургские тайны — старший следователь
9.
95 лет, Раиса Семёновна Куркина
Раиса Куркина в фильме "Белое солнце пустыни".
Родилась 7 октября 1927 года в деревне Покровка Тульской области. Советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР (1974).
Лучшие фильмы:
1969 — Белое солнце пустыни — Настасья, жена таможенника Павла Артемьевича Верещагина
1964 — Живые и мёртвые — жена полковника Баранова
1970 — Белорусский вокзал — вдова Лида Матвеева
1981 — Было у отца три сына — мать Светланы
1976 — Два капитана — Анна Степановна, жена Ивана Ивановича
Родилась 7 октября 1927 года в деревне Покровка Тульской области. Советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР (1974).
Лучшие фильмы:
1969 — Белое солнце пустыни — Настасья, жена таможенника Павла Артемьевича Верещагина
1964 — Живые и мёртвые — жена полковника Баранова
1970 — Белорусский вокзал — вдова Лида Матвеева
1981 — Было у отца три сына — мать Светланы
1976 — Два капитана — Анна Степановна, жена Ивана Ивановича
10.
95 лет, Дарья Максимовна Пешкова
Дарья Пешкова в фильме "Аппассионата".
Родилась 12 октября 1927 года в Неаполе (Италия). Советская и российская театральная актриса. Внучка Максима Горького.
Лучшие кинофильмы:
1963 — Аппассионата (короткометражный) — Екатерина Пешкова (Дарья сыграла собственную бабушку)
1979 — Кот в сапогах — Берёза
Родилась 12 октября 1927 года в Неаполе (Италия). Советская и российская театральная актриса. Внучка Максима Горького.
Лучшие кинофильмы:
1963 — Аппассионата (короткометражный) — Екатерина Пешкова (Дарья сыграла собственную бабушку)
1979 — Кот в сапогах — Берёза
11.
94 года, Тамара Александровна Чернова
Тамара Чернова в фильме "Смелые люди"
Родилась 2 января 1928 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР (1966).
Лучшие фильмы:
1950 – Смелые люди – Надежда Петровна Воронова
1970 – Два дня чудес
Родилась 2 января 1928 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР (1966).
Лучшие фильмы:
1950 – Смелые люди – Надежда Петровна Воронова
1970 – Два дня чудес
12.
94 года, Татьяна Львовна Пилецкая
Татьяна Пилецкая в фильме "Княжна Мери".
Родилась 2 июля 1928 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР (1977). Народная артистка Российской Федерации (1999).
Лучшие фильмы
1956 — Разные судьбы — Таня Огнева
1981 — Сильва — княгиня Веллергейм, мать Эдвина
1967 — День солнца и дождя — актриса
1986 — Лермонтов — княгиня Нессельроде
1978 — Двое в новом доме — мать Серёжи
Родилась 2 июля 1928 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР (1977). Народная артистка Российской Федерации (1999).
Лучшие фильмы
1956 — Разные судьбы — Таня Огнева
1981 — Сильва — княгиня Веллергейм, мать Эдвина
1967 — День солнца и дождя — актриса
1986 — Лермонтов — княгиня Нессельроде
1978 — Двое в новом доме — мать Серёжи
13.
93 года, Олег Александрович Стриженов
Олег Стриженов в фильме "Сорок первый"
Родился 10 августа 1929 года в Благовещенске-на-Амуре (Дальневосточный край). Советский и российский актёр театра и кино. Народный артист СССР (1988).
1975 – Звезда пленительного счастья – князь Сергей Григорьевич Волконский
1980 – Юность Петра – князь Василий Васильевич Голицын
1956 – Сорок первый – поручик Вадим Николаевич Говоруха-Отрок
1960 – Пиковая дама – Германн
1969 – Неподсуден – лётчик Егоров
Родился 10 августа 1929 года в Благовещенске-на-Амуре (Дальневосточный край). Советский и российский актёр театра и кино. Народный артист СССР (1988).
1975 – Звезда пленительного счастья – князь Сергей Григорьевич Волконский
1980 – Юность Петра – князь Василий Васильевич Голицын
1956 – Сорок первый – поручик Вадим Николаевич Говоруха-Отрок
1960 – Пиковая дама – Германн
1969 – Неподсуден – лётчик Егоров
14.
93 года Лилия Витальевна Юдина
Лилия Юдина в фильме "На подмостках сцены"
Родилась 14 мая 1929 года в Москве. Советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР (1974).
Лучшие фильмы
1962 – Майская ночь, или Утопленница – Панночка
1977 — «Горе от ума» (телеспектакль) – Наталья Дмитриевна
1969 – Чайковский – жена Чайковского Антонина Милюкова
1969-1970 – Кабачок «13 стульев» – пани Люцина Ковальска (невеста пана Директора, бывшая цирковая артистка)
Родилась 14 мая 1929 года в Москве. Советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР (1974).
Лучшие фильмы
1962 – Майская ночь, или Утопленница – Панночка
1977 — «Горе от ума» (телеспектакль) – Наталья Дмитриевна
1969 – Чайковский – жена Чайковского Антонина Милюкова
1969-1970 – Кабачок «13 стульев» – пани Люцина Ковальска (невеста пана Директора, бывшая цирковая артистка)
15.
92 года, Зоя Николаевна Зелинская
Зоя Зелинская в фильме "Карнавальная ночь".
Родилась 8 декабря 1929 года в Москве. Советская и российская актриса театра и кино, заслуженный деятель культуры Польши (1976), народная артистка РСФСР (1991).
Лучшие фильмы
1974 — Маленькие комедии большого дома (фильм-спектакль) — Лариса, певица
1998 – Тесты для настоящих мужчин
1987 — Гнездо глухаря (фильм-спектакль) — Юлия, переводчица
1968—1980 — Кабачок «13 стульев» — пани Тереза
Родилась 8 декабря 1929 года в Москве. Советская и российская актриса театра и кино, заслуженный деятель культуры Польши (1976), народная артистка РСФСР (1991).
Лучшие фильмы
1974 — Маленькие комедии большого дома (фильм-спектакль) — Лариса, певица
1998 – Тесты для настоящих мужчин
1987 — Гнездо глухаря (фильм-спектакль) — Юлия, переводчица
1968—1980 — Кабачок «13 стульев» — пани Тереза
16.
92 года, Людмила Ивановна Хитяева
Людмила Хитяева в фильме "Тихий Дон".
Родилась 15 августа 1930 года в Горьком (ныне Нижний Новгород). Советская и российская актриса театра и кино, телеведущая. Народная артистка РСФСР (1983).
Лучшие фильмы
1958 – Тихий Дон – Дарья, жена Петра Мелехова
1961 – Вечера на хуторе близ Диканьки – Солоха, мать Вакулы
1975 – Финист — Ясный Сокол – Анфиса
1982 – Василий Буслаев – Манефа Тимофеевна, мать Буслаева
1959 – Поднятая целина – Гликерия Никитична Нагульнова (Лушка)
Родилась 15 августа 1930 года в Горьком (ныне Нижний Новгород). Советская и российская актриса театра и кино, телеведущая. Народная артистка РСФСР (1983).
Лучшие фильмы
1958 – Тихий Дон – Дарья, жена Петра Мелехова
1961 – Вечера на хуторе близ Диканьки – Солоха, мать Вакулы
1975 – Финист — Ясный Сокол – Анфиса
1982 – Василий Буслаев – Манефа Тимофеевна, мать Буслаева
1959 – Поднятая целина – Гликерия Никитична Нагульнова (Лушка)
17.
92 года, Иван Иванович Краско
Иван Краско в фильме "Конец императора тайги".
Родился 23 сентября 1930 года в деревне Вартемяги Ленинградской области. Советский и российский актёр театра и кино. Народный артист Российской Федерации (1992).
1981 – Сын полка – артиллерист сержант Василий Иванович Ковалёв
1972 – Принц и нищий – Майлс Гендон
1983 – Семён Дежнёв – купец Гусельников
1981 – Россия молодая – думный дьяк Ларионов
Родился 23 сентября 1930 года в деревне Вартемяги Ленинградской области. Советский и российский актёр театра и кино. Народный артист Российской Федерации (1992).
1981 – Сын полка – артиллерист сержант Василий Иванович Ковалёв
1972 – Принц и нищий – Майлс Гендон
1983 – Семён Дежнёв – купец Гусельников
1981 – Россия молодая – думный дьяк Ларионов
18.
92 год, Зоя Акимовна Виноградова. Сегодня!
Зоя Виноградова в фильме "Мистер Икс".
Родилась 27 ноября 1930 года в дер Подлядье Калининской области. Советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР (1978).
Лучшие фильмы
1958 — Мистер Икс — Мари Латуш, мисс Мейбл Гибсон
1976 — Двадцать дней без войны — актриса Вера
Родилась 27 ноября 1930 года в дер Подлядье Калининской области. Советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР (1978).
Лучшие фильмы
1958 — Мистер Икс — Мари Латуш, мисс Мейбл Гибсон
1976 — Двадцать дней без войны — актриса Вера
19.
91 год, Нина Павловна Гребешкова
Нина Гребешкова в фильме "Не может быть!".
Родилась 29 ноября 1930 года в Москве. Советская и российская актриса, заслуженная артистка России (2001).
1968 — Бриллиантовая рука — Надежда Ивановна Горбункова, жена Семёна Семёновича Горбункова
1975 — Не может быть! — Анна, жена Горбушкина
1957 — Звёздный мальчик — дочь Дровосека
1976 — Дни хирурга Мишкина — медсестра Наташа
1982 — Слёзы капали — Галкина
Родилась 29 ноября 1930 года в Москве. Советская и российская актриса, заслуженная артистка России (2001).
1968 — Бриллиантовая рука — Надежда Ивановна Горбункова, жена Семёна Семёновича Горбункова
1975 — Не может быть! — Анна, жена Горбушкина
1957 — Звёздный мальчик — дочь Дровосека
1976 — Дни хирурга Мишкина — медсестра Наташа
1982 — Слёзы капали — Галкина
20.
91 год, Татьяна Георгиевна Конюхова
Татьяна Конюхова в фильме "Майская ночь, или Утопленница".
Родилась 12 ноября 1931 года в Ташкенте (Узбекская ССР). Советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР (1991).
Лучшие фильмы
1961 — Карьера Димы Горина — Галя Берёзка, бригадир
1952 — Майская ночь, или Утопленница — Ганна
1954 — Запасной игрок — Валентина Олешко, гимнастка
1955 — Доброе утро — Екатерина Головань, бригадир шофёров на строительстве автомагистрали на Кубани
1967 — Звёзды и солдаты — Елизавета, начальник медсанчасти
Родилась 12 ноября 1931 года в Ташкенте (Узбекская ССР). Советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР (1991).
Лучшие фильмы
1961 — Карьера Димы Горина — Галя Берёзка, бригадир
1952 — Майская ночь, или Утопленница — Ганна
1954 — Запасной игрок — Валентина Олешко, гимнастка
1955 — Доброе утро — Екатерина Головань, бригадир шофёров на строительстве автомагистрали на Кубани
1967 — Звёзды и солдаты — Елизавета, начальник медсанчасти
21.
90 лет, Георгий Антонович Штиль
Георгий Штиль в сериале "Улицы разбитых фонарей".
Родился 4 марта 1932 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Советский и российский актер театра и кино. Заслуженный артист РСФСР (1987). Народный артист РФ (2001).
Лучшие фильмы
1967 — Женя, Женечка и «катюша» — Ромадин, командир батареи
1972 — Боба и слон — Игорь Аркадьевич, директор зоопарка
1978 — Ханума — Кинто, приятель князя в бане
1968 — Старая, старая сказка — телохранитель
1975 — На всю оставшуюся жизнь — Горемыкин
1978 — Сибириада — Фрол, житель Елани, одноногий инвалид Гражданской войны
2005 — Мастер и Маргарита — Андрей Фокич Соков, заведующий буфетом Варьете.
Автор: Журналист и писатель Валерий ЧУМАКОВ
Родился 4 марта 1932 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Советский и российский актер театра и кино. Заслуженный артист РСФСР (1987). Народный артист РФ (2001).
Лучшие фильмы
1967 — Женя, Женечка и «катюша» — Ромадин, командир батареи
1972 — Боба и слон — Игорь Аркадьевич, директор зоопарка
1978 — Ханума — Кинто, приятель князя в бане
1968 — Старая, старая сказка — телохранитель
1975 — На всю оставшуюся жизнь — Горемыкин
1978 — Сибириада — Фрол, житель Елани, одноногий инвалид Гражданской войны
2005 — Мастер и Маргарита — Андрей Фокич Соков, заведующий буфетом Варьете.
Автор: Журналист и писатель Валерий ЧУМАКОВ
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Метки: СССР актеры кино фотографии
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