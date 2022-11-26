FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 5807 постов • 2240 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
20 советских актёров в возрасте от 90 лет и выше

20 советских актёров в возрасте от 90 лет и выше

Автор:
26 ноября 2022 22:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   актеры   кино   фотографии   
299
21
Самые старшие советско-российские актёры. Дай им Бог прожить ещё много лет!
Интересного просмотра!
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: СССР   актеры   кино   фотографии   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
909
Максим Макашев 4 часа назад
Владимир Михайлович Зельдин 1915 - 2016, 101 год

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
9k
Бритва 3 часа назад
держатся назло пенсионному фонду и "режиму"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Владимир 3 часа назад
дай,Бог,им сил и здоровья!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

883120



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Лавовое плато Путорана — результат извержения супервулкана
Лавовое плато Путорана — результат извержения супервулкана
Ворошиловский стрелок наших дней: безутешный отец, самостоятельно покаравший «золотых мальчиков»
Ворошиловский стрелок наших дней: безутешный отец, самостоятельно покаравший «золотых...
Набирающие популярность в сообществах
Такой была Москва в 1980-х и так в 2022 году выглядят эти места на фото с тех же точек
Такой была Москва в 1980-х и так в 2022 году выглядят эти места на фото с тех же точек
Иван Пырьев: 10 прекрасных картин знаменитого режиссера
Иван Пырьев: 10 прекрасных картин знаменитого режиссера
"Чёрная пятница" на Aliexpress: смартфон Blackview A85 можно купить всего за $109.99
"Чёрная пятница" на Aliexpress: смартфон Blackview A85 можно купить всего за $109.99
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Батя и народные средства

Популярные теги
#фото#животные#фотографии#люди#автомир#СССР#интересное#забавно#Прошлое#актеры
#Юмор#факты#кино#автомобили#знаменитости#природа#фильм#истории#шоу бизнес#Chevrolet Corvette
#история#интересно#Прикол#картинки#Приколы#в мире#роль#наука#подборка#дикая природа
"Чёрная пятница" на Aliexpress: смартфон Blackview A85 можно купить всего за $109.99 "Чёрная пятница" на Aliexpress: смартфон Blackview A85 можно купить всего за $109.99 Лучшие советские научно-фантастические фильмы Лучшие советские научно-фантастические фильмы "Под каменным небом": как в СССР сняли для норвежцев фильм о войне "Под каменным небом": как в СССР сняли для норвежцев фильм о войне Почему коллегам было стыдно за Николая Рыбникова Почему коллегам было стыдно за Николая Рыбникова Всенародная слава, которая принесла ему только страдания Всенародная слава, которая принесла ему только страдания Почему фильм "Верные друзья" был отправлен "на полку" Почему фильм "Верные друзья" был отправлен "на полку"

На что жалуетесь?

Вернуться