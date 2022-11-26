Семейные фотоархивы, семейная память – одна из неотъемлемых жизненных основ, без которых история не может состояться во всей своей честности. Память большой страны слагается из частных историй.

Каждый солдат и каждая судьба не забываются до тех пор, пока новые поколения помнят о подвигах своих предков. Самое главное сохранение памяти – это когда она живет и передается в семьях.

1. 0 У офицера на снимке, подбившего эту «Пантеру», была фотобумага, а у фотографа был фотоаппарат. За один «лишний» листок фотобумаги фотограф сделал этот кадр и отправил своим сыновьям фотографию настоящего танка. 1943 год. Неизвестный автор. Украинская ССР, Днепропетровск. Из архива Михаила Хорошкина.

2. 0 Владимир Михайлович Зыков. 1941–1942 годы. Из архива пользователя Владимира.

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3. 0 Уралец Федор Васильевич Емельянов (в центре) и сослуживцы. 1941 год. Из архива пользователя Алексея.

4. 0 Из семейного архива Златы Оробинской.

5. 0 Мой дедушка комбриг Петр Михайлович Параделов и мама Валентина Петровна Захарова (Параделова). 1942 год. Неизвестный автор. Владимирская область, Гороховец. Из архива пользователя Александра Владимировича.

6. 0 Волховский фронт 128 сд 212 отдельный батальон связи, командир взвода Николай Екимов проводит собрание. 1942 год. Неизвестный автор. Из архива Виктора Николаевича Екимова.

7. 0 Виктор Сергеевич Пахомов. 1941–1942 годы. Неизвестный автор. Западный фронт. Из архива Т. В. Пахомовой.

8. 0 Ускоренные курсы подготовки снайперов. 1943 год. Неизвестный автор. Среднее Поволжье. Из архива Александра Дорофеева.

9. 0 Летчики 57-го гвардейского Краснознаменного истребительного авиационного полка. Александр Анисимович Худяков – третий слева. 1942 год. Неизвестный автор. Кубань. Из архива Евгении Шодиевой.

10. 0 «На память родителям». В первом ряду справа — Иван Федорович Зинченко. 1943–1945 годы. Неизвестный автор. Из архива пользователя Олега.

11. 0 После присяги. Моя дорогая и горячо обожаемая бабушка – Анна Тихоновна Кириллова, ветеран и инвалид Великой Отечественной войны. 8 июня 1943 года. Неизвестный автор. Казань. Из архива пользователя Даниила.

12. 0 Даниил Афанасьевич Лохманюк. 12 июня 1943 года. Неизвестный автор. Из архива пользователя Даниила.

13. 0 Михаил Григорьевич Чашников. Служил в Приднепровской флотилии, был водителем маршала Ивана Баграмяна. 1943 год. Неизвестный автор. Горьковская область, село Наруксово. Из архива Татьяны Николаевны Салеевой.

14. 0 Военфельдшер Раиса Петровна Юдина, старшая медсестра эвакуационного госпиталя № 3747. 1943–1944 годы. Неизвестный автор. Из архива Виктора Бровцина.

15. 0 Сергей Афанасьевич Верещагин, фронтовой кинооператор, инженерные войска. 1943–1945 годы. Неизвестный автор. Стрельна. Из архива Дмитрия Верещагина.

16. 0 1943–1945 годы. Из архива пользователя Елены.

17. 0 Военная радиосвязь. 1944–1945 годы. Неизвестный автор. Москва. Из архива Игоря Ляшкова.

18. 0 Фото домой с фронта. Мой дед Михаил Евдокимович Скоморохов родился, вырос и умер в городе Дмитровске. 1943–1945 годы. Неизвестный автор. Фотография из архива пользователя Петра.

19. 0 Разговор по рации. 1945 год. Неизвестный автор. Из архива Макима Кострова.

20. 0 Иван Федорович Жданов. 1943–1945 годы. Неизвестный автор. Из архива пользователя Валерия.

21. 0 Крейсер «Ворошилов». 1945 год. Неизвестный автор. Севастополь. Из архива пользователя Анатолия.

22. 0 Гвардии младший лейтенант Василий Матвеевич Максимов. 1945 год. Неизвестный автор. Будапешт. Из архива пользователя Сергея.

23. 0 Под Берлином. 1 апреля 1945 года. Неизвестный автор. Из архива Ивана Михайловича Глазова.

24. 0 Воздушный стрелок Алексей Федорович Сырямкин. 1945 год. Неизвестный автор. Симферополь. Из архива Натальи Корольковой-Недобежкиной.

25. 0 Красноармейцы. На переднем плане – рядовой Олег Леонидович Юрко. 1945 год. Неизвестный автор. Из архива Максима Кострова.

26. 0 Тамара и Гриша Хандоженко. 1 марта 1945 года. Неизвестный автор. Украинская ССР. Из архива Елены Быковой.

27. 0 10 мая 1945 года. Неизвестный автор. Из архива Александра Леонидовича Лебедева.

28. 0 1945 год. Из архива Максима Кострова.

29. 0 Офицеры Красной армии в Берлине фотографируются на памятнике. Офицер в центре – Александр Сергеевич Фараджев. 1945 год. Неизвестный автор. Из архива Владимира Александровича Карлова.