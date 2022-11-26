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Семейные фотоархивы, семейная память – одна из неотъемлемых жизненных основ, без которых история не может состояться во всей своей честности. Память большой страны слагается из частных историй.
Каждый солдат и каждая судьба не забываются до тех пор, пока новые поколения помнят о подвигах своих предков. Самое главное сохранение памяти – это когда она живет и передается в семьях.
Каждый солдат и каждая судьба не забываются до тех пор, пока новые поколения помнят о подвигах своих предков. Самое главное сохранение памяти – это когда она живет и передается в семьях.
1.
У офицера на снимке, подбившего эту «Пантеру», была фотобумага, а у фотографа был фотоаппарат. За один «лишний» листок фотобумаги фотограф сделал этот кадр и отправил своим сыновьям фотографию настоящего танка. 1943 год. Неизвестный автор. Украинская ССР, Днепропетровск. Из архива Михаила Хорошкина.
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3.
Уралец Федор Васильевич Емельянов (в центре) и сослуживцы. 1941 год. Из архива пользователя Алексея.
5.
Мой дедушка комбриг Петр Михайлович Параделов и мама Валентина Петровна Захарова (Параделова). 1942 год. Неизвестный автор. Владимирская область, Гороховец. Из архива пользователя Александра Владимировича.
6.
Волховский фронт 128 сд 212 отдельный батальон связи, командир взвода Николай Екимов проводит собрание. 1942 год. Неизвестный автор. Из архива Виктора Николаевича Екимова.
7.
Виктор Сергеевич Пахомов. 1941–1942 годы. Неизвестный автор. Западный фронт. Из архива Т. В. Пахомовой.
8.
Ускоренные курсы подготовки снайперов. 1943 год. Неизвестный автор. Среднее Поволжье. Из архива Александра Дорофеева.
9.
Летчики 57-го гвардейского Краснознаменного истребительного авиационного полка. Александр Анисимович Худяков – третий слева. 1942 год. Неизвестный автор. Кубань. Из архива Евгении Шодиевой.
10.
«На память родителям». В первом ряду справа — Иван Федорович Зинченко. 1943–1945 годы. Неизвестный автор. Из архива пользователя Олега.
11.
После присяги. Моя дорогая и горячо обожаемая бабушка – Анна Тихоновна Кириллова, ветеран и инвалид Великой Отечественной войны. 8 июня 1943 года. Неизвестный автор. Казань. Из архива пользователя Даниила.
12.
Даниил Афанасьевич Лохманюк. 12 июня 1943 года. Неизвестный автор. Из архива пользователя Даниила.
13.
Михаил Григорьевич Чашников. Служил в Приднепровской флотилии, был водителем маршала Ивана Баграмяна. 1943 год. Неизвестный автор. Горьковская область, село Наруксово. Из архива Татьяны Николаевны Салеевой.
14.
Военфельдшер Раиса Петровна Юдина, старшая медсестра эвакуационного госпиталя № 3747. 1943–1944 годы. Неизвестный автор. Из архива Виктора Бровцина.
15.
Сергей Афанасьевич Верещагин, фронтовой кинооператор, инженерные войска. 1943–1945 годы. Неизвестный автор. Стрельна. Из архива Дмитрия Верещагина.
18.
Фото домой с фронта. Мой дед Михаил Евдокимович Скоморохов родился, вырос и умер в городе Дмитровске. 1943–1945 годы. Неизвестный автор. Фотография из архива пользователя Петра.
22.
Гвардии младший лейтенант Василий Матвеевич Максимов. 1945 год. Неизвестный автор. Будапешт. Из архива пользователя Сергея.
24.
Воздушный стрелок Алексей Федорович Сырямкин. 1945 год. Неизвестный автор. Симферополь. Из архива Натальи Корольковой-Недобежкиной.
25.
Красноармейцы. На переднем плане – рядовой Олег Леонидович Юрко. 1945 год. Неизвестный автор. Из архива Максима Кострова.
26.
Тамара и Гриша Хандоженко. 1 марта 1945 года. Неизвестный автор. Украинская ССР. Из архива Елены Быковой.
29.
Офицеры Красной армии в Берлине фотографируются на памятнике. Офицер в центре – Александр Сергеевич Фараджев. 1945 год. Неизвестный автор. Из архива Владимира Александровича Карлова.
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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