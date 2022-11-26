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Семейная память

Семейная память

Автор:
26 ноября 2022 19:52
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
448
30
Семейные фотоархивы, семейная память – одна из неотъемлемых жизненных основ, без которых история не может состояться во всей своей честности. Память большой страны слагается из частных историй.
Каждый солдат и каждая судьба не забываются до тех пор, пока новые поколения помнят о подвигах своих предков. Самое главное сохранение памяти – это когда она живет и передается в семьях.
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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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Graboid Час назад
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Лебовски 58 минут назад
Бойцы полка аэростатного заграждения у механической лебедки Л36 на шасси ГАЗ-АА. Ленинград. примерно 1943-44 год.
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Viktor Час назад
Герои! Вечная им память.
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