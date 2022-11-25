Российские ученые впервые продемонстрировали 4-кубитный квантовый процессор⁠⁠

Краткая справка:

Компьютеры, которыми мы сейчас пользуемся, используют в качестве единицы информации бит, который может принимать два значения: включено или выключено - 0 или 1. Кубит - как единица информации квантового компьютера, также может быть в позиции 0 или 1, но при этом способен находиться и в их суперпозиции, то есть быть и 0, и 1 одновременно.

Такая суперпозиция позволяет процессору, состоящему из многих кубитов, делать вычисления за максимально короткое время, на несколько порядков превышающее возможности современных компьютеров.

Что представляет собой четырехкубитный процессор?

Разработанная учеными МФТИ квантовая интегральная микросхема содержит 5 кубитов, один из которых в эксперименте не использовался. Кубиты из чистого алюминия (на схеме они представлены крестиками) нанесены на кремниевую пластину по соответствующему рисунку.

Эта микросхема устанавливается в специальный держатель и там работает, если ее охладить до сверхнизких температур - порядка десятков милликельвинов. Квантовая информация в кубитах очень чувствительна к тепловым шумам и электромагнитным помехам, поэтому температура должна быть близкой к абсолютному нулю.