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Игрушки родом из СССР: может их было и не много, зато сколько радости они приносили

Игрушки родом из СССР: может их было и не много, зато сколько радости они приносили

Автор:
25 ноября 2022 16:34
Сообщество : СССР
Метки: Игрушки   детство   друг   железная дорога   конструктор   машинки   настольные игры   солдатики   
6070
13

Мечта каждого мальчишки - железная дорога. А ещё были солдатики и машинки. Наверное, у нас было лучшее детство из всех возможных.

Сейчас можно купить ребёнку любую игрушку. Бывает, что детские комнаты завалены всяким хламом буквально до потолка. В советские времена всё было несколько иначе. Не хуже - вовсе нет, просто такого изобилия товаров не было. И от этого каждая игрушка становилась настоящим подарком.

Конструктор

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Основа основ и обязательный атрибут в доме каждого советского ребёнка. Уж мальчишки так точно. Как правило, покупали конструктор со множеством металлических деталей, винтиков, шайб и хомутов. Из такого богатства можно было собрать что угодно - от домика до вертолёта.

Солдатики

Сокровенная мечта - собрать настоящую армию. Причём разношёрстную: с гусарами, рыцарями времён ледового побоища и даже индейцами, были и такие солдатики. А потом устроить с другом настоящую «войнушку» и захватить в плен всех его «бойцов».

Машинки

Многие прямо в детстве становились настоящими коллекционерами: собирали «легковушки» и «грузовики». Со временем, этот «автопарк» рос и превращался в настоящую выставку миниатюрных автомобилей.

Настольные игры

Были наборы для игры с костями - когда кидаешь их и делаешь ход по полю. А были и настоящие «монстры» вроде хоккея или футбола.

Можно было часами играть с друзьями на таком агрегате, а в компании даже устраивать мини-чемпионаты.

Железная дорога

Получить такую в подарок - настоящее чудо и несбыточная мечта для большинства советских пацанов. Но если у кого-то она появлялась, он немедленно становился главным человеком, к которому надо было напроситься в гости. Такое чудо инженерной мысли можно было разложить по всей комнате, выстроить безупречный маршрут и смотреть, как состав бодро несётся по проложенным тобой путям. И это было здорово.

Большинство людей в СССР жили довольно скромно и не могли постоянно баловать детей игрушками. Но если уж дарили что-то - этот подарок затирался буквально до дыр, а иногда и переходил по наследству.

Возможно, сейчас это смотрится немного наивно. Когда все залипают в телефонах, режутся в компьютерные игрушки, а любой товар можно купить или заказать прямиком из Китая. Но вот этой магии больше нет - когда ты сидишь с другом и целый день выкладываешь рельсы для поезда. А потом смотришь, как он нарезает круги по железной дороге и тебе больше ничего не надо.

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Метки: Игрушки   детство   друг   железная дорога   конструктор   машинки   настольные игры   солдатики   
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58k
Похабыч 6 часов назад
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8k
diman02 20 минут назад
А вот этого не помню , может 90-е ? или вооПще современные ?

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8k
diman02 21 минуту назад
Модельки свежие , родом из Азии .
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1k
Pterocactus Час назад
Конструктор "Юность-3", как на первой фотке, мечта моего детства. У меня был только "Юность-2".
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34
Sebghatullah 3 часа назад
Игрушек было много и разных, но особенно помнится мне ГДРовский набор "Optik-montag". Можно было собрать микроскоп, телескоп, подзорную трубу, бинокль и пр. Мне лет 12, поигрался и забросил. Но через пару лет поселилась в доме напротив (метров 25, окна -в окна) такая Илона 16-ти лет. И тут я вспомнил про оптику. Это было нечто... Два года "оптику изучал", пока не переехали.
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2k
Игорь 4 часа назад
Солдатики - это тема. Помню, строил крепости из домино, размещал в них солдатиков и расстреливал из подобной пушки небольшими, подходящими по "калибру" винтиками. Как знал - служил потом в артиллерии)
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9k
Хатуль Мадан 5 часов назад
У меня был такой планетоход. Кто-то отдал, он был уже сломанный, но самый любимый. До сих пор помню.
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3k
Aristarx 5 часов назад
Ну я всё понимаю конечно. Но Нива со Скифом, это просто круто! В Лейпциге поди урвали?
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1k
Дмитрий 5 часов назад
У моего двоюродного брата с которым мы жили в одном частном доме был похожий хоккей! Только хоккеисты в нем были металлические, а не пластиковые. На летних каникулах мы целые чемпионаты по настольному хоккею устраивали, собираясь большой компанией у нас во дворе.
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1k
Олег 6 часов назад
Пост интересный но слегка провокативный, ну как это "большинство жителей СССР жили скромно и не могли баловать своих детей игрушками"?! Игрушками были мячи, шашки, шахматы, самокат смастеренный из подшипников, палка обструганная под меч или автомат. Мне кажется это более полезно чем электронные машинки или солдатики. Ими увлечения проходят а вот навыки от активных игрушек остаются. Ну а про бесплатные секции на любой вкус и цвет я уже и промолчу. Ныне блестящих игрушек немерено но вот во-первых цена, очень немногие могут себе позволить а во-вторых толку то от них? По-первой вроде бы да, но потом быстро надоедают.
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6k
Андрей Крылов 6 часов назад
"...Может их и не много" - шедевр вранья или гне знаю уж как и назвать чего, чтоб не очень оскорбительно! Ну да. Ни чего слаще морковки советские дети не ели, и из игрушек только самодельные из палок и тряпок. Ну да.... ;)
Не пишите ересь то! Тема игрушек в СССР большая и интересная. И их было много. Не меньше чем в любой другой развитой стране. От копеечных и простых, до очень сложных электронных и механических.
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5k
Компьютер DELL монитором 6 часов назад
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5k
Компьютер DELL монитором 6 часов назад
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7k
Elena Ki 6 часов назад
Все было, кроме железной дороги. Ж/д мне никогда не нравилась. Ни игрушечная, ни настоящая. Ни тогда, ни сейчас.
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6k
Том Сойер 6 часов назад
Это уже современные модели - журнальная серия "Легендарные автомобили" от Деагостини"
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311
Сергей Том Сойер 4 часа назад
Если быть точнее, то "Автолегенды СССР".
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August

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