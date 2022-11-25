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Как поплатилась за свои неосторожные слова в адрес Сталина его секретарь?

Как поплатилась за свои неосторожные слова в адрес Сталина его секретарь?

Автор:
25 ноября 2022 10:28
Сообщество : Исторические факты
Метки: Варвара Каспарова   Прошлое   СССР   интересно   иосиф сталин   история   приговор   протест   работа   секретарь   
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Эта женщина в российской истории упоминается не часто и не слишком известна. Между тем как Варвара Каспарова была знакома с Лениным и определённый промежуток времени работала личным сталинским секретарём.

В 16-летнем возрасте девушка вступила в ряды РСДРП. Касаемо имени и фамилии у историков есть разные мнения. Супругом «старой большевички» был член ЦК РСДРП Владислав Каспарянц, а имя женщины, вероятно, на самом деле Варсеника. Видимо, сочетание адаптировали для лучшего восприятия, как нередко бывает в случае с представителями других национальностей в иной культурной среде.

Но это не слишком важно. Супруги жили в Европе, занимались партийными вопросами, неоднократно встречались с Лениным. После начала Гражданской войны Варвара трудилась на должности партработника и получила должность секретаря Иосифа Сталина, где работала вплоть до 1920 года. Затем, с осени того же года, перешла в аппарат Международного женского секретариата Исполкома Коммунистического интернационала (ИККИ).

В исследованиях доктора исторических наук Юрия Фельштинского говорится, что Варвару арестовали в 1936 году. И это был уже второй арест Каспаровой. В первый раз ее обвинили в принадлежности к троцкистам и сослали. Во второй раз обвинение было уже более серьезным: «участие в террористической организации». И суровый приговор – 10 лет тюремного заключения.

Но приговор не стал для женщины последним. В материалах уголовного дела сказано, что Каспарова начала заниматься «антисоветской агитацией». Осенью 1941 года осужденная была приговорена Военной коллегией Верховного суда СССР к высшей мере. Указ Госкомитета был подписан лично Сталиным.

Сложно сказать, была ли Каспарова на самом деле троцкисткой или участницей каких-то других объединений. Может быть, что и нет. И смелые заявления с критикой власти исходили лично от нее.

Сохранились свидетельства очевидцев, в частности, Сергея Шеболдаева, сына репрессированного и расстрелянного первого секретаря Азовско-Черноморского крайкома партии Бориса Шеболдаева. Якобы отец рассказывал ему, что Варвара открыто предъявляла обвинения Сталину в том, что он является агентом  царской охранки. Через Шеболдаева пытались повлиять на Варвару, объясняя, что если она не замолчит, то конец неминуем. Но она решила до конца стоять на своем.

Что касается данного заявления, то в прессе многократно поднималась эта тема. Но никаких документов, способных подтвердить факт сотрудничества Сталина с царской охранкой, никто предъявить так и не смог.

Источник:

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Метки: Варвара Каспарова   Прошлое   СССР   интересно   иосиф сталин   история   приговор   протест   работа   секретарь   
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17  комментариев
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22k
SolomonA 46 минут назад
Так за какие неосторожные слова она поплатилась? Или опять заголовок ради заголовка?
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28k
Андрей Иванов 2 минуты назад
7 ноября 1927 года на параде, приуроченного к годовщине революции. В тот день охрану вождей и лично Сталина было решено усилить слушателями военных академий.Начальник академии им. Фрунзе Роберт Эйдеман отобрал трех курсантов – Владимира Петенко, Аркадия Геллера и Якова Охотникова.

Яков Охотников к этому моменту был в армии далеко не новичком. Он прошёл Гражданскую войну, воевал в Бессарабии, занимал командные должности в 45-й дивизии. Высшая точка его карьеры – пост адъютанта при командарме И.Э.Якире, одном из самых известных военачальников, сражавшихся на стороне красных. По убеждениям Охотников был троцкистом. Своей деятельности в оппозиции Яков Охотников отдавал немало сил и даже был за нее подвергнут партийному взысканию.

К назначенному времени курсанты опоздали и часовой отказался их пускать. Завязалась потасовка, в ходе которой они сломали калитку и прорвались на трибуну. Яков Охотников подошел к Сталину и со словами “Мы вас охранять пришли, а вы?” ударил его по голове. Лишь когда охранник Сталина Иван Юсис достал оружие, скандал удалось остановить.

На тот момент Охотников не был наказан никак. При этом был троцкистом, расстрелян в 1937, поскольку являлся активным членом заговора маршала Тухачевского.

Были и другие "товарищи" в партии. И слова, и в потолок на заседаниях стреляли

А тут какую то бабу за слова? Пфф. А вот то, что троцкисткой была - очень даже возможно, да и террористкой тоже вполне могла быть.

Вы ещё расскажите о безвинно репрессированных крымских татарах и доведённом до самоубийства известном австрийском художнике
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4k
foggen2 2 минуты назад
Автор,на будущее совет-попробуйте строить статьи на фоне фактов.Не в плане-"В селе Ивановка жил Кузьма.А потом он помер",а что то вызывающее интерес у читателей и более-менее правдивое.
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8k
Борис Карабанов 14 минут назад
Забавно то, что в 37-38 годах фактически всё население страны повально увлеклось антисоветской агитацией. Буквально сотнями тысяч, миллионами граждан! Хобби было такое у народа в эти годы. Характерно, что список жертв политического террора возглавляет этот террорист-агитатор:
А-Аку Туликович
Родился в 1913 г., Камчатская губ., Тигильский р-н, стойбища Утхолок; КОРЯК-КОЧЕВНИК; МАЛОГРАМОТНЫЙ; б/п;
Арестован 12 ноября 1938 г.
Приговорен: Корякский окрсуд 8 апреля 1939 г., обв.: по ст. 58-2-8-9-10-11 УК РСФСР.
Приговор: 20 лет. Определением Военной коллегии ВС СССР от 17 октября 1939 г. мера снижена до 10 лет. Реабилитирован 15 марта 1958 г. Реабилитирован определением Военной коллегии ВС СССР.
..........................................
Либерастам на заметку: видите, Сталин добрый и справедливый - скостил срок с 20-и лет до 10-и.
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1k
Аркадий 17 минут назад
НИАЧЕМ!!! за какие же неосторожные слова в адрес Сталина она полатилась жизнью?
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882
РусланКрым 19 минут назад
какая чушь
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26k
SerGProS Полчаса назад
Напомнило мне историю про мороженщицу угостившую мороженым своих друзей по простоте душевной те с ней не расплатились и по слухам и с расказов и поехало пошло очередное очернение извращение и выдумывание...Когда это бл"яд...во кончится
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1k
ChePaev 40 минут назад
Мы все ходили под богом.
У бога под самым боком.
Он жил не в небесной дали,
Его иногда видали
Живого. На Мавзолее.
Он был умнее и злее
Того иного, другого,
По имени Иегова…
Мы все ходили под богом.
У бога под самым боком.
Однажды я шел Арбатом,
Бог ехал в пяти машинах.
От страха почти горбата
В своих пальтишках мышиных
Рядом дрожала охрана.
Было поздно и рано.
Серело. Брезжило утро.
Он глянул жестоко, мудро
Своим всевидящим оком,
Всепроницающим взглядом.

Мы все ходили под богом.
С богом почти что рядом.
И срам, и ужас
От ужаса, а не от страха,
от срама, а не от стыда
насквозь взмокала вдруг рубаха,
шло пятнами лицо тогда.
А страх и стыд привычны оба.
Они вошли и в кровь, и в плоть.
Их даже
дня
умеет
злоба
преодолеть и побороть.
И жизнь являет, поднатужась,
бесстрашным нам,
бесстыдным нам
не страх какой-нибудь, а ужас,
не стыд какой-нибудь, а срам.
(с) Б.Слуцкий
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