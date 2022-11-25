Как поплатилась за свои неосторожные слова в адрес Сталина его секретарь?

В исследованиях доктора исторических наук Юрия Фельштинского говорится, что Варвару арестовали в 1936 году. И это был уже второй арест Каспаровой. В первый раз ее обвинили в принадлежности к троцкистам и сослали. Во второй раз обвинение было уже более серьезным: «участие в террористической организации». И суровый приговор – 10 лет тюремного заключения.

Но приговор не стал для женщины последним. В материалах уголовного дела сказано, что Каспарова начала заниматься «антисоветской агитацией». Осенью 1941 года осужденная была приговорена Военной коллегией Верховного суда СССР к высшей мере. Указ Госкомитета был подписан лично Сталиным.

Сложно сказать, была ли Каспарова на самом деле троцкисткой или участницей каких-то других объединений. Может быть, что и нет. И смелые заявления с критикой власти исходили лично от нее.

Сохранились свидетельства очевидцев, в частности, Сергея Шеболдаева, сына репрессированного и расстрелянного первого секретаря Азовско-Черноморского крайкома партии Бориса Шеболдаева. Якобы отец рассказывал ему, что Варвара открыто предъявляла обвинения Сталину в том, что он является агентом царской охранки. Через Шеболдаева пытались повлиять на Варвару, объясняя, что если она не замолчит, то конец неминуем. Но она решила до конца стоять на своем.

Что касается данного заявления, то в прессе многократно поднималась эта тема. Но никаких документов, способных подтвердить факт сотрудничества Сталина с царской охранкой, никто предъявить так и не смог.