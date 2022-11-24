В 365 метрах под Детройтом прячется соляная шахта размером с целый город

Были у шахты и положительные стороны — она была чистой, и там совсем не было грызунов. Шахтер Джоэл Пэйтон вспоминал: «Одна из причин, по которой у нас в шахте в Детройте нет крыс, заключается в том, что крысам там нечего есть, кроме остатков нашего обеда. И, кстати, в нашей шахте нет не только крыс, тараканов и прочей живности, но и останков живых существ прошлых веков».