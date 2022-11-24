В 365 метрах под Детройтом прячется соляная шахта размером с целый город

Сейчас Детройт сильно пострадал от рецессии, но когда-то прямо под его улицами процветала очень крупная промышленность — огромная соляная шахта площадью 6 км² с 15 километрами дорог. Она принадлежала компании Detroit Salt and Manufacturing Company, которая закрылась в 1983 году из-за падения цен на соль. Раньше в шахту пускали туристов, но теперь она открыта только для грузовиков с доставкой — но что они доставляют и как вообще появилась шахта?
Около 400 миллионов лет назад здесь был участок земли, который сейчас называется Мичиганским бассейном. Эта область отделилась от океана, но продолжила проваливаться все ниже и ниже в землю. Поскольку участок продолжал тонуть, соленая вода из океана вливалась внутрь по мере того, как океан отступал. Когда океанская вода испарилась, остались огромные залежи соли.
За сотни тысяч лет сформировался Ниагарский откос — большой базальтовый скальный массив, покрывавший большую часть земли, включая весь штат Мичиган. По сути, эта скала похоронила соляную шахту на глубине 365 метров под землей. По некоторым оценкам, в этих шахтах находится 71 ТРИЛЛИОН тонн соли. Несмотря на то, что в настоящее время соль не является особо ценным товаром, когда-то она им была. Например, давным-давно в Китае для расчетов использовали соляные монеты, а в Средиземноморье – соляные лепешки. Даже римляне платили своим солдатам солью.
Когда в 1895 году под Детройтом обнаружили соль, все были в восторге. Компания Detroit Salt and Manufacturing Company появилась 11 лет спустя, в 1906 году, и решила выкопать шахту. В процессе компания обанкротилась из-за высокой стоимости проекта, и многие рабочие погибли, но она не прекратила попытки. В 1910 году компания завершила бурение шахты глубиной 323 метра и начала работу над вторым соляным пластом. Тогда компанию приобрела Watkins Salt Company . Вскоре после завершения работ новая компания увеличила свою производительность и чистоту соли и уже К 1914 году производила около 8000 тонн каменной соли каждый месяц.
International Salt Company, выкупила шахту у Watkins Salt Company и решила еще больше увеличить производительность. Компания наняла больше людей и использовала лучшее оборудование, в том числе электроэнергию, локомотивы и механические экскаваторы. Вторую шахту решили построить в 1922 году и закончили ее в 1925 году, что увеличило мощность шахты, а также сократило время, затрачиваемое на подъем соли на поверхность.
Добывать соль, конечно, все еще было непросто. Даже в современных условиях подземная добыча — нелегкая работа, поэтому можно только представить, насколько тяжелым был этот труд в 1900-х годах. В шахте решили начать использовать ослов, но из-за условий многие из них умирали преждевременной смертью. Оборудование, которое использовалось под землей, часто там и оставалось — было слишком сложно протаскивать его обратно через узкое отверстие шахты размером 1,8 × 1,8 метра.
Были у шахты и положительные стороны — она была чистой, и там совсем не было грызунов. Шахтер Джоэл Пэйтон вспоминал: «Одна из причин, по которой у нас в шахте в Детройте нет крыс, заключается в том, что крысам там нечего есть, кроме остатков нашего обеда. И, кстати, в нашей шахте нет не только крыс, тараканов и прочей живности, но и останков живых существ прошлых веков».
Работа в соляных шахтах Детройта продолжалось до 1983 года, когда соль перестала быть прибыльным бизнесом. Шахта не использовалась до 1987 года, а потом ее купила компания Detroit Salt Company LLC, которая снова начали производить соль в 1988 году и по настоящее время. Правда, теперь в шахте добывают не поваренную соль, а дорожную, которая используется в суровые мичиганские зимы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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