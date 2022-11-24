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В 365 метрах под Детройтом прячется соляная шахта размером с целый город

В 365 метрах под Детройтом прячется соляная шахта размером с целый город

Автор:
24 ноября 2022 23:09
Сообщество : Факты
Метки: Детройт   Добыча соли   США   география   интересно   соляная шахта   
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Сейчас Детройт сильно пострадал от рецессии, но когда-то прямо под его улицами процветала очень крупная промышленность — огромная соляная шахта площадью 6 км² с 15 километрами дорог. Она принадлежала компании Detroit Salt and Manufacturing Company, которая закрылась в 1983 году из-за падения цен на соль. Раньше в шахту пускали туристов, но теперь она открыта только для грузовиков с доставкой — но что они доставляют и как вообще появилась шахта?

Около 400 миллионов лет назад здесь был участок земли, который сейчас называется Мичиганским бассейном. Эта область отделилась от океана, но продолжила проваливаться все ниже и ниже в землю. Поскольку участок продолжал тонуть, соленая вода из океана вливалась внутрь по мере того, как океан отступал. Когда океанская вода испарилась, остались огромные залежи соли.

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За сотни тысяч лет сформировался Ниагарский откос — большой базальтовый скальный массив, покрывавший большую часть земли, включая весь штат Мичиган. По сути, эта скала похоронила соляную шахту на глубине 365 метров под землей. По некоторым оценкам, в этих шахтах находится 71 ТРИЛЛИОН тонн соли. Несмотря на то, что в настоящее время соль не является особо ценным товаром, когда-то она им была. Например, давным-давно в Китае для расчетов использовали соляные монеты, а в Средиземноморье – соляные лепешки. Даже римляне платили своим солдатам солью.

Когда в 1895 году под Детройтом обнаружили соль, все были в восторге. Компания Detroit Salt and Manufacturing Company появилась 11 лет спустя, в 1906 году, и решила выкопать шахту. В процессе компания обанкротилась из-за высокой стоимости проекта, и многие рабочие погибли, но она не прекратила попытки. В 1910 году компания завершила бурение шахты глубиной 323 метра и начала работу над вторым соляным пластом. Тогда компанию приобрела Watkins Salt Company . Вскоре после завершения работ новая компания увеличила свою производительность и чистоту соли и уже К 1914 году производила около 8000 тонн каменной соли каждый месяц.

International Salt Company, выкупила шахту у Watkins Salt Company и решила еще больше увеличить производительность. Компания наняла больше людей и использовала лучшее оборудование, в том числе электроэнергию, локомотивы и механические экскаваторы. Вторую шахту решили построить в 1922 году и закончили ее в 1925 году, что увеличило мощность шахты, а также сократило время, затрачиваемое на подъем соли на поверхность.

Добывать соль, конечно, все еще было непросто. Даже в современных условиях подземная добыча — нелегкая работа, поэтому можно только представить, насколько тяжелым был этот труд в 1900-х годах. В шахте решили начать использовать ослов, но из-за условий многие из них умирали преждевременной смертью. Оборудование, которое использовалось под землей, часто там и оставалось — было слишком сложно протаскивать его обратно через узкое отверстие шахты размером 1,8 × 1,8 метра.

Были у шахты и положительные стороны — она была чистой, и там совсем не было грызунов. Шахтер Джоэл Пэйтон вспоминал: «Одна из причин, по которой у нас в шахте в Детройте нет крыс, заключается в том, что крысам там нечего есть, кроме остатков нашего обеда. И, кстати, в нашей шахте нет не только крыс, тараканов и прочей живности, но и останков живых существ прошлых веков».

Работа в соляных шахтах Детройта продолжалось до 1983 года, когда соль перестала быть прибыльным бизнесом. Шахта не использовалась до 1987 года, а потом ее купила компания Detroit Salt Company LLC, которая снова начали производить соль в 1988 году и по настоящее время. Правда, теперь в шахте добывают не поваренную соль, а дорожную, которая используется в суровые мичиганские зимы.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Детройт   Добыча соли   США   география   интересно   соляная шахта   
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1  комментарий
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Александр 50 минут назад
Хорошо там работать.
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