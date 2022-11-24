Туристы обнаружили нового котенка леопарда на Дальнем востоке

Пополнение в семействе самых редких леопардов планеты – дальневосточных – помогли открыть ученым туристы дирекции заповедников «Земля леопарда». Впервые появление нового котенка зафиксировано на видео в ходе многодневного тура, который прошел в старейшем заповеднике Дальнего Востока – «Кедровая падь».
Получив от туристов видео, научные сотрудники «Земли леопарда» смогли идентифицировать мать нового котенка. Пополнение виду редчайших кошек в мире принесла молодая самка.
Ранее она регистрировалась системой фотомониторинга лишь единожды, о появлении потомства конкретно у этого леопарда ученым известно не было. После получения новых данных молодой матери «вручили» паспорт, присвоив собственный номер взрослого леопарда – Leo 263F.
На кадрах самка осторожно передвигается вперед, внимательно обнюхивая деревья. Котенок, которому около четырех месяцев, резво следует за мамой. Он спешит исследовать новый мир, в том числе повторяя движения матери.
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Видео было записано фотоловушкой, установленной туристами в заповеднике под руководством одного из профессиональных гидов «Земли леопарда» Петра Сонина. Желанные кадры с краснокнижными леопардами в дикой природе удалось получить группе в составе Team Trip известного путешественника и фотографа из Москвы Михаила Коростелева.
«Я был очень рад таким интересным кадрам. Я не раз посещал заповедник, но впервые моя ловушка поймала леопарда с детенышем. И вдвойне радостно, что благодаря этим кадрам леопард получил паспорт!», – поделился Михаил Коростелев.
Специалисты продолжат наблюдать за жизнью новой пятнистой семьи с помощью сети фотомониторинга, а также благодаря туристам, фотографам.
«Экологический туризм важен для развития охраняемых природных территорий и, как мы видим, еще и приносит пользу заповедной науке, – отметила Олеся Сторожук, заместитель директора по экопросвещению и туризму ФГБУ «Земля леопарда». – Исследовательские туры «По следам больших кошек» – путешествия для ценителей дикой природы, знакомящие с настоящей полевой работой по исследованию кошачьих. В сопровождении гида туристы устанавливают фотоловушки, занимаются поиском следов леопардов и тигров».
Как отмечают специалисты, другая редкая возможность стать фотографом-анималистом есть у туристов благодаря специальным фотоукрытиям, оборудованным для комфортного пребывания в течение нескольких дней. «Земля леопарда» – единственное в мире место, где в подобных условиях можно своими глазами увидеть диких дальневосточных леопардов, спасенных здесь от вымирания, а также множество других животных.
Справка
Дальневосточный леопард – самая редкая в мире крупная кошка и одно из самых редких животных на планете. По данным последних исследований, в России отмечено немногим более 120 этих животных. Они обитают на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащим с Россией. Ядро популяции располагается под охраной в национальном парке «Земля леопарда», созданном в 2012 году рядом с Владивостоком. Здесь животные и природа под защитой от браконьерства, рубок леса, лесных пожаров.
В начале 2000-х годов в мире насчитывалось всего около 35 особей. Дальневосточный леопард занесен в Красную книгу России и Красный список МСОП (Международный союз охраны природы).
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АНТИФИШКИ
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