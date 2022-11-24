Туристы обнаружили нового котенка леопарда на Дальнем востоке

Видео было записано фотоловушкой, установленной туристами в заповеднике под руководством одного из профессиональных гидов «Земли леопарда» Петра Сонина. Желанные кадры с краснокнижными леопардами в дикой природе удалось получить группе в составе Team Trip известного путешественника и фотографа из Москвы Михаила Коростелева.

«Я был очень рад таким интересным кадрам. Я не раз посещал заповедник, но впервые моя ловушка поймала леопарда с детенышем. И вдвойне радостно, что благодаря этим кадрам леопард получил паспорт!», – поделился Михаил Коростелев.

Специалисты продолжат наблюдать за жизнью новой пятнистой семьи с помощью сети фотомониторинга, а также благодаря туристам, фотографам.

«Экологический туризм важен для развития охраняемых природных территорий и, как мы видим, еще и приносит пользу заповедной науке, – отметила Олеся Сторожук, заместитель директора по экопросвещению и туризму ФГБУ «Земля леопарда». – Исследовательские туры «По следам больших кошек» – путешествия для ценителей дикой природы, знакомящие с настоящей полевой работой по исследованию кошачьих. В сопровождении гида туристы устанавливают фотоловушки, занимаются поиском следов леопардов и тигров».

Как отмечают специалисты, другая редкая возможность стать фотографом-анималистом есть у туристов благодаря специальным фотоукрытиям, оборудованным для комфортного пребывания в течение нескольких дней. «Земля леопарда» – единственное в мире место, где в подобных условиях можно своими глазами увидеть диких дальневосточных леопардов, спасенных здесь от вымирания, а также множество других животных.

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