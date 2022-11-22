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Девушка попробовала выменять сосновую шишку на что-нибудь полезное: вот что вышло

Девушка попробовала выменять сосновую шишку на что-нибудь полезное: вот что вышло

Автор:
22 ноября 2022 22:32
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Канада   бартер   истории   обмен   помощь бездомным   челлендж   
1652
12

Слышали историю про канадца, который обменял обычную канцелярскую скрепку на двухэтажный дом? Стефани Хорман вдохновилась его примером и решила попробовать обменять простую сосновую шишку на что-то полезное, а заодно и помочь бездомным. И у нее получилось — всего за 8 шагов.

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Когда Стефани поделилась, что следующим обменом хотела бы как-то помочь бездомным пережить это холодное время года, местная компания Pudus предложила обменять ее последнее приобретение на носки на общую сумму 10 000 долларов

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Канада   бартер   истории   обмен   помощь бездомным   челлендж   
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13  комментариев
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4k
Александр Час назад
Ну... Если скурить "шишку", то можно и не такое ещё придумать...
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8k
diman02 4 минуты назад
Была такая фигня с канцелярской скрепкой , лет 20 назад .
Закончилось серьёзной недвижимостью .
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6k
maclay 4 минуты назад
Раньше говорили. чем бы дитя не тешилось - лишь бы не плакало !
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1k
Aleks 18 минут назад
В девяностых была такая фича, в темном месте могли подойти мужички предлагая купить кирпич, за определенную сумму, когда кто то не в курсе, отказывался, его по голове этим кирпичом, сначала слегка и снова душевным голосом предлагают, ну купи кирпич, помоги людям.
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534
Rom 23 минуты назад
Позитивно, но пЫздешшь скорее всего ))
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61k
Александр Ломовицкий 23 минуты назад
"Тем, кто хорошо знаком с пятым измерением, ничего не стоит раздвинуть помещение до желательных пределов. Скажу вам более, уважаемая госпожа, до черт знает каких пределов! Я, впрочем, – продолжал болтать Коровьев, – знавал людей, не имевших никакого представления не только о пятом измерении, но и вообще ни о чем не имевших никакого представления и тем не менее проделывавших чудеса в смысле расширения своего помещения. Так, например, один горожанин, как мне рассказывали, получив трехкомнатную квартиру на Земляном валу, без всякого пятого измерения и прочих вещей, от которых ум заходит за разум, мгновенно превратил ее в четырехкомнатную, разделив одну из комнат пополам перегородкой. Засим эту он обменял на две отдельных квартиры в разных районах Москвы – одну в три и другую в две комнаты. Согласитесь, что их стало пять. Трехкомнатную он обменял на две отдельных по две комнаты и стал обладателем, как вы сами видите, шести комнат, правда, рассеянных в полном беспорядке по всей Москве. Он уже собирался произвести последний и самый блистательный вольт, поместив в газете объявление, что меняет шесть комнат в разных районах Москвы на одну пятикомнатную квартиру на Земляном валу, как его деятельность, по не зависящим от него причинам, прекратилась" (Мастер и Маргарита)
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12k
Александр Полчаса назад
За это время уже можно было их связать...
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6k
Дмитрий Полчаса назад
Секрет прост. Со второго обмена, в обмене участвовали компании в целях рекламы. Вот и всё! Это не много не честно, если сказать, что вообще не нае.....во!
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28
SeledkinStar 40 минут назад
я думаю, если б какая-нибудь звезда типа Илона Маска предложила бы поменять шишку - то куча компаний обменяли бы хоть на ламборджини, что бы распиариться
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15k
Vital Idol 46 минут назад
у нас своих сказочников хватает...
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