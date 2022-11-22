Девушка попробовала выменять сосновую шишку на что-нибудь полезное: вот что вышло

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Слышали историю про канадца, который обменял обычную канцелярскую скрепку на двухэтажный дом? Стефани Хорман вдохновилась его примером и решила попробовать обменять простую сосновую шишку на что-то полезное, а заодно и помочь бездомным. И у нее получилось — всего за 8 шагов.
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Первый шаг — шишка в обмен на дракона, напечатанного на 3D-принтере. Честно говоря, это такой выгодный обмен, что можно было уже и остановиться!
За вейкборд и спасательный жилет Стефани предложили закупиться в ювелирном магазине на 1000 долларов
Вот она сидит со своими покупками на 1000 долларов, ожидая, когда кто-нибудь предложит ей следующую сделку
И тогда ей предложили обменять украшения на три дня поживания в отеле и ски-пассы на горлнолыжный курорт
Когда Стефани поделилась, что следующим обменом хотела бы как-то помочь бездомным пережить это холодное время года, местная компания Pudus предложила обменять ее последнее приобретение на носки на общую сумму 10 000 долларов
Источник: — переведено специально для fishki.net
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